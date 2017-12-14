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29 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 19:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова пообещала порадовать новостями по «делу Скрипалей»
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста
НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ
Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера
Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам
Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
Когда урбанизм становится опаснее фашизма
Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами
Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Пока на Западе частные военные компании зарабатывают деньги и служат инструментом для непрямого ведения политики, пока Китай вовсю создает военные госкорпорации для экспансии в Африке, Россия вновь идет своим путем. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Выборы президента России онлайн
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Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»
В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договорПодробности...
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооруженийПодробности...
Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет
Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбитаПодробности...
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