Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян вновь вывел своих сторонников на улицы перед митингом в Ереване. Пашинян остается единственным кандидатом на должность премьера и в воскресенье получил гарантии от правящей Республиканской партии не выдвигать конкурента. Политический кризис не только ослабил Армению, но уже сказывается на ситуации в Нагорном Карабахе. Какова вероятность разморозки затяжного конфликта?

В воскресенье с утра лидер армянской оппозиции, глава парламентского блока «Елк» Никол Пашинян призвал сторонников возобновить акции протеста на улицах Еревана, чтобы «блокировать дороги и перекрестки, парализовать движение машин». Это делается с целью не помешать вечернему митингу на площади Республики.

Реакция последовала незамедлительно. Протестующие перекрыли улицы Туманян, Пушкина и проспект Маштоц, в нескольких частях города начались шествия и демонстрации. Таким образом в городе прервалось относительное двухдневное спокойствие.

По словам Пашиняна, кризис во внутренней политике страны уже близок к разрешению, а массовые акции нужны для демонстрации твердости протестного движения.

Кроме столицы протесты вспыхнули в регионах, в частности, жители Арагацотнской области перекрыли движение по автотрассе Аштарак – Ереван.

Пашинян пошел на очередное обострение ситуации после встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном. На ней обсуждалась внутриполитическая ситуация в стране. Саркисян заявил, что массовые акции протеста стали «результатом накопившихся в течение долгих лет проблем», также наблюдался «недостаток диалога между правительством и гражданами».

Днем экстренную встречу с Пашиняном провел глава фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян. Он предложил оппозиционеру отказаться от блокирования дорог, а по итогам переговоров заявил о решении фракции не мешать 1 мая выборам премьер-министра, даже если три остальные парламентские фракции представят только одного кандидата.

Ранее, напомним, Пашинян выдвинул свою кандидатуру на пост премьера, а республиканцев вынудили не выдвигать своего кандидата вместо Сержа Саргсяна, который под давлением оппозиции ушел в отставку спустя десять дней после начала протестов 13 апреля. Для победы Пашиняну нужно набрать 53 голоса из 105. Три парламентские фракции: «Блок Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк» уже объявили о готовности проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Но этого будет недостаточно. Хотя бы шесть из 58 депутатов от РПА тоже должны проголосовать за него.

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Отметим, что в воскресенье кроме Багдасаряна Пашинян встретился еще и с группой российских депутатов. Он заверил их в желании сохранить во внешней политике ориентир на Россию, выразил готовность Армении и дальше сотрудничать по линии ОДКБ и ЕАЭС.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что все больше людей в самой Армении видят истинную цель «провокатора Пашиняна и его товарищей», которая заключалась не в справедливом отказе Саргсяна от поста премьера, а в банальном захвате власти.

«Поэтому они продолжают нагнетать кризис, не уходят с улицы. Задача Пашиняна в том, чтобы сорвать 1 мая голосование по возможным кандидатурам на должность премьер-министра, и спровоцировать таким образом парламентский кризис», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД, напомнив, что согласно новой конституции Армении, дважды сорванное голосование приводит к роспуску парламента и назначению досрочных выборов.

По мнению эксперта, на волне уличного успеха «Пашинян и его товарищи планируют капитализировать этот успех в виде голосов и парламентских кресел». «Судя по риторике Пашиняна, человек явно занимается раскачиванием внутриполитической ситуации и эскалацией кризиса», – отметил он.

Ситуация осложняется тем, что Армения остается воющей страной: несмотря на перемирие, продолжается вооруженная борьба с Азербайджаном за Карабах. «Некоторые силы в Армении раскручивают внутриполитический кризис... Это борьба не только за личную власть», – предупредил эксперт.

Мартынов назвал логичным, что во время политического кризиса, который раскручивается Пашиняном как маховик и отсутствия единоначалия в вооруженных силах Армении, противоборствующая сторона «неминуемо воспользуется подобными обстоятельствами».

«Мы видим заявление министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики о том, что вдоль линии соприкосновения концентрируется тяжелая азербайджанская техника: танки, артиллерия. Явно идет подготовка к возможной разморозке конфликта. На этом фоне продолжает обостряться внутриполитический кризис. Кстати, Пашинян ни слова не сказал про Карабах, о возможных рецептах мира с соседним Азербайджаном, что очень показательно во всей этой ситуации», – подытожил Алексей Мартынов.