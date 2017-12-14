В методах свержения Саргсяна и Януковича есть принципиальная разница

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24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:06  |  vz.ru
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Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему «глобальная сила добра» всегда сеет хаос

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кровавый диктатор убивает свой народ» – мощная кампания в прессе – Запад приходит на помощь – страна погружается в кровавый хаос – выясняется, что предлог для войны был сфальсифицирован. В чем причины чрезвычайной устойчивости этой схемы? Подробности...

Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

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          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          В методах свержения Саргсяна и Януковича есть принципиальная разница

          Украинский и армянский «майданы» похожи лишь на первый взгляд   24 апреля 2018, 18:20
          Фото: Максим Никитин/ТАСС,
          Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»
          Текст: Михаил Мошкин

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          Победу армянской оппозиции в Ереване настойчиво сравнивают с тем, что происходило четыре года назад в Киеве. Разъяснять разницу между этими двумя событиями пришлось даже пресс-секретарю Кремля. При внимательном рассмотрении нетрудно заметить, что внешнее сходство действительно имеется – но различий при этом гораздо больше. В чем же они?

          Киев-2014 и Ереван-2018 разительно отличаются, подчеркнул во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что «проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно». По словам Пескова, Кремль надеется на сохранение порядка и стабильности в Армении, а также на появление «в обозримой перспективе» очертаний политической конфигурации, которая «станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ».

          Сравнение ереванских событий с тем, что происходило в Киеве в ноябре 2013 – феврале 2014, действительно стало в блогосфере общим местом. Причем не в самой Армении, а за ее пределами, в том числе в России. Это и понятно. Самым близким по времени, самым близким географически и самым болезненным для нас остается именно киевский переворот, изменивший отношения с ближайшим соседом. Но если внимательнее присмотреться к событиям в Армении, то действительно можно заметить разительные отличия.

          Но начать все же стоит с явного сходства.

          Усталость от лидера

          Армянские политологи указывают – к апрелю 2018 года у президента Сержа Саргсяна (решившего продлить свои полномочия в качестве правящего премьера) был стабильно низкий рейтинг доверия. Ряд опросов приводят цифру в 26%. Похожую цифру – от 20% до 30% – приводили украинские социологи, замерявшие степень доверия к Виктору Януковичу в канун евромайдана.

          Тогда, осенью 2013 года, свою роль в выходе киевлян на Майдан сыграла усталость – в первую очередь усталость от неспособности правящих «регионалов» разрешить затяжной экономический кризис, безденежье и безнадежность. Об «усталости от Саргсяна, правящего более 10 лет» (а не о «ненависти к режиму») говорили и участники митингов на ереванских улицах.

          Народ замучили кланы и олигархи

          В украинской прессе накануне всех событий Януковича называли ставленником донецко-макеевского клана, в частности «хозяина Донбасса», миллиардера Рината Ахметова. Сержа Саргсяна также связывают с определенным кланом – карабахским. Бывший президент родом из столицы непризнанной республики – Степанакерта. Армянский «Азаров», и. о. премьера Карен Карапетян, тоже оттуда. Опорой «карабахцев» считается правящая Республиканская партия, которая по-прежнему контролирует парламент.

          На ваш взгляд

           
          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Обсуждение: 46 комментариев

          Но здесь начинаются отличия. Если «донецкие» были между собой в первую очередь партнерами по бизнесу, то «карабахские» – братья по оружию. В Ереване ветераны Карабаха доминируют давно и сильнее, нежели донецкие господствовали в Киеве. Ереванский клан и менее значимые группы остаются недовольны такой диспропорцией во власти.

          Протест мирный и вооруженный

          «Встречаемся в 22.30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей!» – таким был вошедший в историю твит оппозиционера Мустафы Найема, с которого начался евромайдан в ноябре 2013 года. Поначалу Майдан был местом встречи городского среднего класса, «людей свободных профессий» и студенчества.

          Но уже вскоре на евромайдане толпу киевлян стали все быстрее разбавлять «десанты» из Галичины. Жители Львова, Ивано-Франковска, Тернополя, приехавшие бороться со «злодейской властью» Януковича, далеко не всегда оказывались очкастыми студентами. Это были парни попроще, зато с накачанной мускулатурой. 30 ноября 2013 года, через неделю после начала противостояния, некие крепкие молодые люди закидали бойцов «Беркута» бутылками, палками и стеклом. «Бескровная революция» завершилась вместе с неудавшимся разгоном палаточного лагеря.

          Уже 1 декабря – первая атака и захват правительственных зданий, первая попытка штурма администрации президента на Банковой улице. В ход пошли не только файеры и петарды, но и железные прутья и «коктейли Молотова». В прессе замелькали названия националистических и откровенно фашистских организаций ­– «Черный комитет», «Белый молот», «Социал-национальная ассамблея»... Впервые мир услышал о «Правом секторе*».

          Дальнейшее общеизвестно. Достаточно только напомнить, что месяц спустя в ход пошло огнестрельное оружие. В центре столицы начались перестрелки, то есть гражданская война малой интенсивности, логичным следствием которой потом стала большая война в Донбассе, закрепившая раскол страны.

          «Ереванский майдан», к счастью, не дошел даже до столкновений с полицией. Пресловутое присоединение людей в форме без знаков отличия к маршу против Саргсяна в понедельник стало признаком того, что оппонентов премьера поддержала армия. Возможно, их появление и стало решающим аргументом для самого Саргсяна, бывшего фронтовика, вдруг решившего оставить власть. Но эти люди в форме вышли на митинг без оружия.

          Персональный фактор

          Совершенно по-разному вели себя персонально руководители Украины и Армении. Саргсян покинул пост, но не бежал из страны. Он ушел достойно, сохранив все шансы позднее взять реванш и вернуться к власти через выборы. Он остался лидером правящей Республиканской партии. Оставленный им пост и. о. премьера занял его правая рука Карен Карапетян. Глава государства де-юре, президент Армен Саркисян – тоже его выдвиженец. Главное же – Саргсян сохранил связь с обществом, со своими сторонниками, а не бросил их, как Янукович.

          Нет у революции конца?

          Хотя в ходе митингов протестующие и допускали мелкие нарушения административного толка, грубых преступлений не было. В целом ситуация в Армении развивается в рамках закона. Формально никакой революции и переворота не произошло. В отличие от Украины, где власть попросту захватил один из вождей Майдана Александр Турчинов, спикер Верховной рады, объявивший себя главой государства вопреки конституции страны.

          Армянские силовики не были вовлечены в противостояние. Им не приходилось делать мучительный выбор между законной властью и мятежниками. Можно предположить, что в Армении теперь транзит власти пройдет в формате переговоров и в рамках закона.

          Даже если оппозиция в итоге и придет к власти, то ожидать раскола Армении или резкой смены ее курса с Востока на Запад не следует. В Армении нет явного расхождения внутри общества – что лучше, Европейский или Евразийский союз, куда ориентироваться – на Запад или на Восток.

          Даже самый прозападный политик не потребует разрыва с Москвой.

          Итог ереванских событий, впрочем, пока не подведен, но отличия от самой разрушительной катастрофы последних лет – от украинской «революции достоинства» – сейчас очевидны.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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