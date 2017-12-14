Песков прокомментировал сравнение ситуации в Армении с госпереворотом на Украине

События в Армении и госпереворот на Украине являются разными ситуациями, в Кремле не стали бы проводить параллели между ними, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в данных ситуациях «вряд ли (...) можно проводить прямые параллели», хотя «еще предстоит анализировать ситуацию», и в Кремле за ней наблюдают, передает РИА «Новости».

«Но сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно», – подчеркнул пресс-секретарь.

Песков отметил также, что Кремль надеется на сохранение порядка и стабильности в Армении, а также на появление «в обозримой перспективе» очертаний политической конфигурации, «которая (...) станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ».

Он добавил, что Ереван является ценным партнером для Москвы, с которым имеются обширные связи во многих сферах.

Песков заявил также, что президент Путин не связывался с экс-премьером Армении Сержем Саргсяном после его отставки.

«Это по линии правительства, по линии Дмитрия Анатольевича (Медведева)», – сказал пресс-секретарь.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку, и анализировала, действительно ли Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути.