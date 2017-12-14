Почему армянского лидера удалось свергнуть так легко и быстро

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23 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
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Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали Фото: Shannon Stapleton/Reuters
Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено? Подробности...
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С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля

С-300 могут кардинально повлиять на ситуацию в Сирии, но их туда надо еще доставитьФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия теперь может поставлять Сирии комплексы С-300, заявил Сергей Лавров. Американский удар снял наши обязательства перед «западными партнерами». Но по поставленным Россией комплексам может ударить Израиль – при условии, если пострадают лишь сирийцы, а россияне окажутся на достаточном расстоянии. Велика ли вероятность такого сценария? Подробности...
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Русские «санкции» ударили по самому уязвимому месту Финляндии

«Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так?»Фото: Jeff J Mitchell UK/Reuters
В Финляндии национальная трагедия: Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами. Эта мера больно бьет по обывателю, так как пьют финны неприлично много, а из-за высоких цен внутри страны вынуждены закупаться за границей. Но почему в благополучной Финляндии так много алкоголиков и каково место России в финской культуре пития? Подробности...
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Интересы России в Ливии защищены хитрой политикой

Западные и арабские СМИ настаивают, что Москва уже давно вооружает армию Хафтара Фото: Esam Al-Fetori/Reuters
И у Москвы, и у держав, которые с ней конкурируют, есть серьезные экономические интересы в Ливии. Порты там слишком прибыльны и удобны, а нефть слишком легко добывать, чтобы за все за это не бороться. Но что будет теперь, когда главный союзник России в Ливии – фельдмаршал Хафтар – рискует уйти из большой политики? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребёнка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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Означает ли это,что Армения сдана антироссийским силам?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Если армяне не пойдут по пути сомалийцев, то все у них будет хорошо, ну то есть так, как есть сейчас – с российской крышей во враждебном окружении. А что с этого России – и какая нам от этого выгода или потеря? Подробности...

Макрон решил смотреть на Россию и Сирию с трамповского угла зрения

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Может, Макрон не отдает себе отчет в том, что происходит на Ближнем Востоке, и просто «надувает губы»? На этот вопрос очень многие в России с удовольствием ответят утвердительно. Но я спешу их разочаровать. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
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        • Нет

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          Почему армянского лидера удалось свергнуть так легко и быстро

          Небритый лидер оппозиции в шапочке «Адидас» переиграл матерого премьера Армении   23 апреля 2018, 19:20
          Фото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
          Текст: Михаил Мошкин,
          Марина Балтачева

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          Еще в одной стране постсоветского пространства власть сменилась в результате уличных протестов. Сотни тысяч протестующих вынудили подать в отставку лидера Армении Сержа Саргсяна. Еще недавно его позиции рассматривались как незыблемые. Что послужило причиной столь быстрого падения Саргсяна и как эти перемены скажутся на отношениях Еревана с Москвой?

          Отставку Сержа Саргсяна с поста премьер-министра (а фактически – главы) Армении уличная оппозиция встретила ожидаемо – ликованием. После известия об уходе активисты, заполонившие центр Еревана, начали бить в барабаны и обниматься. У Дома правительства звучала национальная музыка и гудели клаксоны автомобилей. Движение в центре, впрочем, по-прежнему оставалось парализованным, передает ТАСС. Как оппоненты, так и сторонники власти ждали вечернего митинга. Его проанонсировал лидер оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян. Причем это произошло до того, как Саргсян выполнил главное условие своих противников – покинул пост.

          Если реакция оппозиции была просчитываемой, то поступок Саргсяна стал главным сюрпризом дня. Ведь еще накануне премьер резко прервал переговоры с Пашиняном, когда тот с ходу начал требовать отставки. Встреча в ереванском отеле «Мариотт» продолжалась менее трех минут, премьер ушел, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Но не прошло и суток, как лидер страны, давший такой отпор оппоненту, заявил:

          «Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации (...) есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны».

          За последние дни общим местом стало сравнение нынешних событий в Ереване и киевского Майдана 2014 года. При всех сходствах есть и различия, и они не только в том, что в Армении события шли куда стремительнее. Саргсян, подобно Виктору Януковичу, сдал-таки власть после переговоров с оппозицией. Но, в отличие от Януковича, армянский лидер не стал доводить дело до кровопролития в центре столицы. Скорее его поведение можно сравнить со случаем Эдуарда Шеварднадзе, сдавшего власть «без боя» Михаилу Саакашвили. И еще одно, главное отличие: бразды правления не перешли в руки оппозиции. Власть по-прежнему контролирует парламент и силовые структуры. Но не улицу.

          Ситуация начала катиться под откос, когда Пашинян был отпущен на свободу, а прокуратура объявила – против задержанных лидеров оппозиции не будут возбуждаться уголовные дела. Об этом решении сообщил второй после Саргсяна человек в республике – первый вице-премьер Карен Карапетян. Он пообещал, что «завтрашний день», вторник, будет решающим. Но решающим оказался понедельник.

          Карапетян после отставки своего шефа оказался на посту и. о. премьер-министра. Премьерское кресло он покинул на днях – Карапетян был главой страны с сентября 2016 года по 9 апреля 2018 года. Он уступил свой пост экс-президенту Саргсяну, когда страна превратилась из президентской в парламентскую, а по сути – в «премьерскую». Так бывший первый вице-президент «Газпромбанка», бывший гендиректор «Армгазпрома» Карапетян оказался лидером страны. Формально это ненадолго. Правительство в нынешнем составе должно будет сложить полномочия, как только президент страны Армен Саркисян (номинальная фигура) примет отставку премьера Сержа Саргсяна. Карапетян может и удержаться у власти, если власть сумеет обуздать уличную волну ереванского «майдана». Пока что оппозиционеры явно чувствуют себя победителями.

          «У Сержа Саргсяна не было приличных альтернатив отставке», – подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД армянский политолог Грант Микаэлян. По его мнению, у премьер-министра закончились политические инструменты, «процесс зашел слишком далеко, чтобы реагировать на него сейчас». «Насилие уже невозможно было применить, началась общенациональная стачка. В общем, отреагировать по-другому у него уже не было возможности», – подчеркивает Микаэлян. По мнению собеседника, быстрое «обрушение» власти Саргсяна, удивившее многих за пределами Армении, вполне объяснимо – если учесть ситуацию, складывавшуюся в последнее время.

          «Дело в том, что рейтинг Саргсяна был очень низким. Но он надеялся, что в условиях низкого рейтинга можно будет править бесконечно. Со стороны это так и выглядело», – полагает Микаэлян. По его мнению, залогом стабильного пребывания Саргсяна у власти было снижение интереса к политике. «Но как только Никол Пашинян сумел показать свою успешность в заявленной цели – отставке власти, как только он сумел показать, что власть не может применить против него силу, этот фактор низкого рейтинга и высокого антирейтинга сыграл свою роль», – считает эксперт.

          Нынешнее правительство во главе с и. о. премьера Кареном Карапетяном проработает недолго, полагает Микаэлян. «Вечером будет озвучено решение, – прогнозирует он. – Но, скорее всего, решение будет состоять в выборах и в изменении избирательного кодекса. Это должно произойти в максимально сжатый срок».

          Вероятнее всего, будут объявлены досрочные парламентские выборы, полагает и директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. «Как будут проходить эти выборы – большой вопрос. Позиции ныне правящей Республиканской партии, скорее всего, будут не такими сильными. Но сколько-нибудь сильных оппозиционных партий нет, – отметил политолог в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Придется формировать эти структуры быстро, что называется, «с листа».

          Грант Микаэлян считает, что, скорее всего, произойдет плавный переход власти. «Вопрос только в том, в каких формах, и насколько удастся на промежуточный период сохранить управляемость страны. Особенно учитывая ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта», – подчеркивает эксперт.

          При этом собеседники в Ереване не ожидают, что нынешние события как-либо скажутся на армяно-российских отношениях. «Не думаю, что это вообще имеет какое-то отношение к внешней политике. Генезис протестного движения в Армении – внутренний. Внешняя политика во время событий последних недель не задевалась вообще», – подчеркивает Александр Искандарян.

          На данный момент не следует ожидать изменений во внешнеполитическом курсе Армении, считает Грант Микаэлян. «Внешняя политика и так была диверсифицирована и использовала все существующие возможности, – полагает политолог. – В то же время ничего исключать нельзя». Важно учитывать: лидеры нынешнего протеста (хотя и можно сказать, что они ближе к Западу) не использовали никаких внешнеполитических лозунгов. Микаэлян подчеркивает: «Наоборот, они избегали этого.

          Если бы, допустим, они выдвинули антироссийские лозунги, то не собралось бы столько людей. Лидерам оппозиции не удалось бы добиться своего. Поэтому у них нет мандата на внешнеполитические изменения».

          Факторы, «привязывающие» Армению к России, очевидны. По данным российского и армянского центробанков, за 2017 год из России перечислили более 1 млрд долларов. Как сообщало агентство «Sputnik-Армения», на Россию приходится 90% армянских трансфертов. Это значит, что из каждых 10 долларов от родных и близких из-за рубежа девять с лишним приходят из России. В нашей стране проживают 2,2 млн армян – для сравнения, в самой Армении живут 2,9 млн человек.

          Добавим к этому заинтересованность Еревана в приобретении российских вооружений в «союзническом» формате (напомним, Армения является нашим партнером по ОДКБ). Не в последнюю очередь это «Искандеры». В марте Россия завершила поставки Армении вооружений по кредиту на 200 млн долларов. Новый кредит – на 100 млн долларов – должны выдать без процентов.

          Наконец, и Россия, и Армения взаимно заинтересованы в присутствии в стране российской базы в Гюмри. Для Москвы это геополитический форпост в критически важном регионе (Турция, Иран, Сирия), для Армении – прикрытие в ситуации двойного давления со стороны Турции и Азербайджана. Таким образом, полагают армянские эксперты, даже прозападный лидер будет вынужден считаться с реальными интересами Армении, так же как с ними считался условно пророссийский Серж Саргсян.

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          «Саргсян, с одной стороны, совершил много ошибок, которые привели к тому, что люди вышли на улицу», – заметил в комментарии порталу DailyStorm глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Но, с другой стороны, был сделан мужественный шаг, считает депутат. Саргсян «ушел и не допустил кровопролития», подчеркнул российский парламентарий. Серж Саргсян «проходил очень много тяжелых моментов, вплоть до расстрела парламента Армении, и, видимо, трезво сегодня оценил ситуацию, которая до того накалена, что ему проще уйти», заключил Калашников. 

          Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин не уверен, что с отставкой власть в Армении обязательно сменится. «Саргсян ушел в отставку, но парламент в отставку-то не ушел, – напомнил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД. – В парламенте по-прежнему большинство сохраняет Республиканская партия вместе с «Дашнакцутюн». Большинство по-прежнему проводит политику Саргсяна. Думаю, что новый премьер-министр будет из парламентского большинства. Тем более на всех этих митингах много чего произносилось, лозунг был «Саргсяна в отставку», а вот слов «Пашиняна в премьер-министры» никто не произносил. То есть протесты были направлены лично против Саргсяна, но никак не за оппозицию».

          «Внешнеполитическая линия и Саргсяна, и Пашиняна довольно близка. Она остается в жестких геополитических рамках и не изменится от того, что наверху сменятся персоналии», – сказал Жарихин. В условиях «холодной войны» с Азербайджаном и более чем сложных отношений с Турцией разрыва отношений с Москвой в любом случае не будет. «А что касается разговоров о том, что Саргсян был своим в доску для Москвы, то напомню: осенью он подписал соглашение об ассоциации с Евросоюзом».


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