Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

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16 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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Что нового сказал Сергей Лавров о «деле Скрипалей»

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
По традициям СВОП общение конфиденциально, его содержание не разглашается. Однако краткая информация о «деле Скрипалей» была оглашена. Суммирую ответы профессионалов, думаю, что они могут представлять интерес. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

          Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метро   16 апреля 2018, 19:05
          Фото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
          Текст: Михаил Мошкин,
          Олег Москвин

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          В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются?

          Более двух десятков пострадавших, получивших ранения разной степени тяжести. Таков итог произошедших в понедельник столкновений между полицией и демонстрантами в Ереване. Среди тяжелораненых есть как минимум один полицейский. МИД России прогнозирует продолжение волнений и рекомендует россиянам избегать мест массовых скоплений.

          Оппозиционеры продолжают незаконный митинг – они заняли часть проспекта Баграмяна, центральной артерии Еревана. Они намерены оставаться здесь до вторника и дождаться, пока парламент будет утверждать кандидатуру нового премьера республики. Правящая Республиканская партия, напомним, выдвинула на эту должность экс-президента Сержа Саргсяна.

          Беспорядки начались утром. Митингующие пытались блокировать улицы и движение в городе. «Проехавшись по городу, я видел – перекрыто довольно много улиц, узловых перекрестков, перекрыта центральная магистраль столицы», – рассказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Пиком беспорядков стала попытка оппозиционеров прорваться к зданию парламента через протянутую полицией колючую проволоку. Полицейским пришлось применить спецсредства. Ближе к вечеру понедельника на центральной улице Демирчяна появилась тяжелая полицейская техника, в том числе БТР, утверждается в публикациях в соцсетях.

          Примечательно, какое внимание происходящему в Ереване уделяют западные и, заметим, украинские СМИ.

          Тактика протестующих напоминает то, как вели себя участники всех «цветных революций», в том числе на постсоветском пространстве. Но есть и ноу-хау. Оппозиционеры попытались блокировать работу ереванского метро. Молодые люди просто ложились в открытые двери вагонов. Дошло и до вандализма. Руководство метро сообщило, что митингующие сломали эскалатор на станции метро «Площадь Баграмяна», откуда можно выйти к зданию парламента. Из-за этого поезда на ней не останавливаются.

          Центр города и на следующий день обещает стать площадкой столкновений. Почему же поводом если не для майдана, то для его попытки стало утверждение в парламенте главы правительства?

          В начале марта в Армении был избран новый президент, впервые не всенародным волеизъявлением, а голосованием в парламенте. С апреля республика переходит к парламентской модели управления. Основные рычаги переходят к премьер-министру. На этот пост и претендует бывший президент Серж Саргсян, возглавлявший Армению в последние 10 лет. Есть мнение, что Саргсян решил остаться де-факто во главе страны, в том числе «из-за того, что не нашел кому доверить внешнюю политику – в частности, отношения с Россией», пояснял газете ВЗГЛЯД армянский политолог Грант Микаэлян.

          То, что происходило в понедельник, стало итогом противостояния, которое раскручивается более двух недель. «Поджигателем» стал лидер партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян. На прошлогодних выборах эта партия и две другие оппозиционные силы (объединенные в блок «Исход») взяли всего девять мандатов. Но Пашинян позиционирует партию как единственную оппозиционную силу. У вождя «Гражданского договора» богатый протестный опыт – в 2008-м он участвовал в «майдане», организованном сторонниками экс-президента Левона Тер-Петросяна. После тех событий Пашинян около года скрывался от властей; сдался, был осужден на 10 лет за организацию беспорядков, но в 2011 году был амнистирован. Костяк «Гражданского договора» составляют бывшие сторонники Тер-Петросяна, разочаровавшиеся в своем лидере или считающие его недостаточно радикальным.

          «Достаточно внимательно изучить, кто находится в первых рядах протестующих, и, как говорил классик – ба, знакомые все лица! Грантоеды», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Армении от правящей Республиканской партии, сопредседатель армяно-российской Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Арташес Аракелян. 

          «У событий в Ереване есть все признаки майдана», – уверен политолог Сергей Марков. «Они организованы прозападными политическими силами, ориентирующимися на США. Они активно финансируются Соединенными Штатами», – подчеркнул Марков в беседе с газетой ВЗГЛЯД. Второй признак – протесты возникли в момент передачи власти, отмечает эксперт. И третий момент: оппозиция действует «против лидера, у которого проблемы с популярностью». «Серж Саргсян, конечно, сохраняет лидерство, но в его адрес много претензий у разных социальных групп», – полагает Марков. По мнению эксперта,

          организаторы протестов «в том числе ориентированы на то, чтобы Армения заняла враждебную России позицию».

          «Это классический вариант майдана, – резюмирует Марков. – Но технология у майданов одинаковая, а судьба различная».

          Директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян хотя и констатирует, что оппозиция действует активно, но полагает: называть нынешние протесты майданом – преувеличение. «Во-первых, совершенно несравнимо количество участников протестов», если сопоставлять с событиями в Киеве, указывает собеседник. Нынешние события, по мнению Искандаряна, нельзя сравнить и с так называемым электромайданом – массовыми протестными акциями в июне – сентябре 2015 года в Ереване.

          В первую очередь различается социальный состав и сама природа протеста, указывает эксперт. Тогда главное требование носило экономический характер – «отменить антисоциальное решение о подорожании электроэнергии», а уже следом шли политические требования. Одним из лозунгов было – «Это не майдан, это Баграмян» (по названию центрального проспекта Еревана, который «оккупировали» протестующие). После того как президент Саргсян принял решение придержать повышение тарифов, протесты пошли на спад.

          Смысл нынешних акций – иной. «Это борьба за то, кто будет в стране главным оппозиционером», – подчеркивает Искандарян. Своеобразный кастинг лидера «за пределами собственно правящей элиты», похоже, выигрывает Никол Пашинян. «Он работает достаточно квалифицированно и явно им станет», – оценивает эксперт.

          Что же касается ближайших прогнозов, то, как полагает Искандарян, устроители намерены набрать достаточно людей, а затем окружить или перекрыть вход в парламент. Хотя для майдана активистов и маловато, но «судя по тому, что сейчас происходит, я думаю, что получится: столько народу, чтобы окружить одно здание, хватит», констатирует собеседник.

          Однако протестующих будут «оттаскивать» от здания, после чего состоится голосование, прогнозирует Искандарян. «Других вариантов нет», – подчеркнул эксперт. Члены Республиканской партии и их партнеры по коалиции уже сообщили, что будут голосовать за Сержа Саргсяна, и «развернуть это голосование другим образом нет никакой возможности», подчеркнул Искандарян. Давление оппозиции «есть, но оно совершенно недостаточно, чтобы серьезно изменить ситуацию», резюмирует эксперт.


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