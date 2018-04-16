Утром понедельника в Ереване началась массовая акция протеста, митингующие пытаются блокировать улицы и движение в городе, выступая против выдвижения Сержа Саргсяна в качестве кандидата от правящей партии на пост премьер-министра Армении.

Протестное движение стартовало с акции «Мой шаг» – это инициированный депутатом армянского парламента и одним из лидеров оппозиции Николом Пашиняном пеший ход по территории Армении, передает «Sputnik Армения».

Политолог Ерванд Бозоян считает, что акции носят хаотический характер и вряд ли продлятся долго, так как, заметил он, у оппозиции нет ярко выраженного лидера, который был бы способен стать альтернативой Саргсяну и увлечь за собой критические массы. Политолог отметил, что оппозиция не пользуется достаточным доверием общества, но в то же время и у власти недостаточно авторитета и уровня доверия. Бозоян заметил, что общество не может принять Пашиняна в качестве альтернативы действующей власти.

Он заметил, что многие участники протестов не столько поддерживают оппозицию, сколько хотят показать несогласие с политикой действующей власти. По его словам, нынешнее движение во многом протестное. Политолог считает, что протесты утихнут, однако и проблемы останутся.

В свою очередь директор армянского филиала Института стран СНГ, политолог Александр Маркаров определил события в Ереване как гражданский протест, выраженный уличными, «неконвенциональными» методами. По его словам, в нынешних событиях заметны технологии, не раз применявшиеся в других странах.

Вопрос заключается в том, говорит Маркаров, имеют ли протестующие какую-либо конструктивную программу, которую они могут представить стране, или их цель заключается лишь в недопущении Саргсяна на пост премьера. Ведь просто отрицание не может быть основой для построения политики, подчеркнул политолог.

Маркаров отметил, что такие протесты в Армении имеют тенденцию длиться довольно долго. Однако, по его словам, у Саргсяна и Пашиняна «слишком разные весовые категории», чтобы сомневаться в окончательном исходе противостояния.

Тем временем силы полиции Армении начали зачистку проезжей части центральных автодорог Еревана от демонстрантов. Отмечается, что одна из автомобильных дорог уже очищена от протестующих и перекрыта правоохранителями, передает «Интерфакс».

Акции протеста с блокировкой дорог проходят по всему центру Еревана. Время от времени между водителями и демонстрантами происходят стычки. На дорогах оставлены машины без водителей с включенными аварийными сигналами. Люди ложатся на асфальт, не пропуская автомобили, в том числе общественный транспорт. Движение по центру города было почти прекращено.