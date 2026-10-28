Полиция Швеции задержала заочно осужденного на Украине экс-депутата Рады

Expressen: В Швеции задержали бывшего депутата Рады Святаша

Tекст: Вера Басилая

Бывшего украинского политика задержали на въезде в Швецию, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Expressen. В настоящий момент он находится в центре временного содержания миграционной службы.

По данным издания, Святаш заочно приговорен на Украине к 12 годам тюремного заключения.

Адвокат экс-депутата рассказал, что его подзащитный прилетел в Стокгольм 22 октября на концерт Стиви Уандера. Святаша, который был депутатом Рады с 2002 по 2019 год, задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту.

Обвинения Святашу предъявлены по статье «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Украине возбудили уголовное дело в отношении покинувшего страну депутата Рады Артема Дмитрука за публикацию поздравления с днем рождения президента Владимира Путина.

Ранее хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в диверсиях на газопроводах «Северный поток».