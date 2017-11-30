Зачем Россия охраняет границы Армении

Появились сообщения о новых проявлениях антироссийских настроений в Армении. На этот раз высказывается недовольство тем, что армянскую границу охраняют пограничники из России. И действительно – почему Россия считает важным иметь на территории этой независимой страны своих военных и каковы интересы Москвы в этом регионе?

Сообщения о круглом столе, на котором в Ереване обсуждался вопрос об охране армянской границы, появились в российской прессе в виде перепечаток из армянских СМИ. Самым громким требованием «армянских активистов» можно назвать призыв передать пограничные функции от ФСБ России Службе национальной безопасности Армении.

Дескать, соглашение двух стран 1992 года устарело, и теперь Армения может сама себя охранять – нужно до 1 января 2020 года передать армянской стороне контроль сначала над армяно-иранской, а потом и над армяно-турецкой границей. Что в итоге приведет к «восстановлению суверенных обязательств» Армении и даже «укрепит оборонительные ресурсы на стратегическом мегринском направлении в случае нападения азербайджанских сил».

Если же эти предложения не найдут должного отклика, предупреждают семь подписантов, то они оставляют за собой право предпринимать акции протеста. Подписавшие не являются ни видными армянскими политиками, ни сколько-нибудь популярными персонами – так что в принципе подобную «инициативу» можно назвать просто элементом информационно-психологической войны, которую ведут против России наши американские «партнеры».

То есть не факт, что именно это обращение инициировано американцами – но им на руку любое движение в сторону ослабления армяно-российского сотрудничества. Потому что за Армению, хотя она и является ближайшим военно-политическим союзником России, членом ОДКБ и Евразийского союза, тоже идет пусть и не столь острая, как за Украину или Молдавию, но борьба. Ни одну из бывших республик СССР атлантисты не готовы так просто признавать принадлежащей к зоне российских национальных интересов.

Да, сейчас в Армении нет условий для попыток отрыва ее от России – но работа по поддержанию хотя бы у части общества скептического, а то и критического отношения к нашей стране все равно ведется. С прицелом на будущее – когда можно будет попробовать разыграть вариант с отрывом Армении от России.

Но если цели геополитического противника понятны, то как насчет позиции самого армянского общества? Есть ли в нем почва для антироссийских настроений? По большому счету, нет. Отдельные группы и политики, конечно, пытаются играть в эту игру (используя две главных темы – «Россия вооружает Азербайджан» и «Запад нам поможет лучше России»), но и довольно безрезультативно, и достаточно аккуратно.

Дело в том, что любой вменяемый житель этой закавказской республики понимает, что союз с Россией является главной гарантией самого факта ее существования. Неважно, богатого или бедного – а просто мирного существования.

Дело в том, что распад СССР привел к обострению карабахской проблемы (которая перед тем стала одним из инструментов расшатывания Союза), то есть территориальному спору между Азербайджаном и Арменией за бывшую Нагорно-Карабахскую автономию. Армяне победили в войне с Азербайджаном – и Карабах сумел закрепить свое положение неподконтрольной Баку территории. Но платой за этой стала не только постоянная напряженность на границе двух стран, но и естественное желание Азербайджана вернуть потерянные территории. Экономическое и демографическое превосходство Азербайджана таково, что если бы две страны были предоставлены сами себе, шансы Армении отбить атаку с каждым годом становились бы все более призрачными.

Но есть Россия – которая заинтересована не в новой армяно-азербайджанской войне, а в спокойствии на юге Кавказа. И Азербайджан, и Армения рассматриваются, говоря официальным языком, как «стратегические партнеры», а говоря по-простому – как страны, находящиеся в зоне наших жизненных интересов. Урегулирование споров между ними важно для России. Но, учитывая чрезвычайную сложность этого вопроса, Москва исходит из того, что лучше сохранять статус-кво.

То есть Россия, как и весь остальной мир, не признает Карабах независимым государством (то есть с точки зрения международного права он рассматривается как часть Азербайджана), но при этом надеется, что со временем Армения и Азербайджан сумеют урегулировать территориальный спор: например, путем частичного обмена территорий. Шансы на мирное урегулирование, кстати, будут тем выше, чем прочнее будут отношения обоих закавказских государств с Россией – потому что тогда у внешних сил (тех же атлантистов) будет оставаться меньше возможностей для спекуляций на карабахской теме.

По большому счету, надежное урегулирование карабахской проблемы возможно только в случае возвращения Армении и Азербайджана в состав единого государства – вместо Российской империи и СССР оно может называться Евразийским союзом. Тогда тот же Карабах и другие спорные территории могут быть разделены центральной, то есть московской властью, неангажированной и незаинтересованной в потакании ни одной из сторон.

Но до этого пока еще далеко – в Евразийский союз входит только Армения, да и сам он еще не дорос до уровня единого государства. Незаинтересованность России в войне по ту сторону кавказского хребта понятна – но что еще привлекает нас в Армении?

Обычно говорят про исторические связи, старую дружбу, взаимную симпатию русских и армян. Но это объясняет далеко не всё, а, честно говоря, и не является главным.

Да, миллионы армян давно уже живут в России, но и тех же азербайджанцев за последние десятилетия в Россию переселился не один миллион. Да, армяне христиане – но у русских нет особых проблем и с мусульманами-азербайджанцами, а вот с православными грузинами полностью рассорились, пусть и на уровне государств. Да, армянам не свойственна русофобия – в отличие, скажем, от некоторых прибалтов – но ее нет и у азербайджанцев. Так что Россия не хочет и не будет делать выбор между двумя своими будущими республиками, но в Армении есть одно дополнительное качество.

Там располагается российская военная база и стоят наши пограничники. То, что Россия охраняет 300 с небольшим километров армяно-турецкой и армяно-иранской границы как свою собственную, делает Армению как бы частью России.

База в Гюмри с прошлого года даже и называется теперь по-другому – теперь это просто часть созданной двумя странами Объединенной группировки войск. Тут же стоят и наши пограничники, охраняющие Армению – как и Россию. То есть охрана наших интересов на южных рубежах начинается там же, где и 30, и 100 лет назад. Военное значение сил ПВО и ВКС, размещенных в Гюмри, будет только возрастать.

Армению сложно назвать экономически интересной и тем более выгодной для России территорией. Но если бы наша страна создавалась исходя из торгово-меркантильных интересов, то она бы не стала самой большой в мире, а была бы Британской империей, выросшей на завоевании колоний и их последующей эксплуатации. Временно, хотя и очень сильно возвеличившейся – но потом так же стремительно осыпающейся. Армения имеет для России серьезное военное и геополитическое значение – чего более чем достаточно для построения на этом фундаменте хороших отношений между двумя народами.