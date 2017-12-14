Серж Саргсян подал в отставку с поста премьера Армении

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку через несколько дней после своего назначения на фоне многотысячных протестов в Ереване.

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации у ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», – заявил Саргсян, передает РИА «Новости».

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты – премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновление акций протеста «в новом масштабе».

В понедельник десятки военных приняли участие в акции против избрания Саргсяна премьером.