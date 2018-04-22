Лидер армянской оппозиции пообещал продолжить акции протеста с новым размахом

Армянский депутат Никол Пашинян, который возглавляет акции протеста против избрания Сержа Саргсяна премьером, пообещал продолжить демонстрации с новой силой после срыва переговоров с председателем правительства.

«Наши акции мирного неповиновения продолжатся с новой силой и размахом. Я призываю не поддаваться на провокации», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, очередной митинг начнется в 18.00 мск в воскресенье.

Также он выразил готовность вновь встретиться с Саргсяном для обсуждения его ухода с поста премьера.

Напомним, встреча Саргсяна и Пашиняна в воскресенье продолжалась всего несколько минут. Действующий премьер обвинил лидера оппозиции в шантаже и прервал встречу.