Саргсян прервал встречу с лидером армянской оппозиции

Премьер Армении Серж Саргсян в воскресенье утром начал встречу с оппозиционным депутатом Николой Пашиняном, который возглавляет акции протеста; однако позже председатель правительства прервал разговор и покинул зал переговоров.

Встреча проходила в Ереване в гостинице Marriott, передает РИА «Новости».

Однако вскоре после начала встречи Саргсян покинул здание.

Пашинян на встрече утверждал, что будет разговаривать только об отставке Саргсяна.

«Политическая сила, получившая на выборах 7-8 процентов, не имеет права говорить от имени народа», – заявил Саргсян, отказавшись вести разговор в таком тоне, передает ТАСС.

Он заявил, что предложение лидера оппозиции – «шантаж».

«Вы не можете шантажировать государство», – сказал Саргсян. Пашинян в ответ заявил, что премьер «не представляет обстановку в республике».

Накануне Пашинян сообщил, что в воскресенье утром обсудит с Саргсяном условия передачи власти в стране оппозиции.

Перед этим Саргсян назвал условие своего ухода с должности главы правительства Армении.

Массовая акция протеста против выдвижения Саргсяна в премьеры Армении, которого во вторник избрали на эту должность, началась в Ереване в понедельник. В субботу полиция задержала более 100 протестующих. Также, как утверждалось, были пресечены крупные теракты в Ереване – до 150 бомб должны были взорваться в разных точках города.