В Ереване планировали взорвать 150 бомб

В Ереване пресечены крупные теракты – до 150 бомб должны были взорваться в разных точках города, сообщает служба национальной безопасности (СНБ) Армении.

Бомбы должны были взорваться в ряде общественных мест Еревана, передает РИА «Новости».

По подозрению в подготовке взрывов СНБ задержала двух граждан.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении, которого в итоге избрали на эту должность.