Экс-президента Армении Саргсяна избрали премьером

Депутаты Национального собрания (парламента) Армении избрали премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна, несмотря на акции протеста, устроенные днем ранее по этому поводу в Ереване; об этом сообщил спикер парламента Ара Баблоян.

«По итогам поименного голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против 17», – передает его слова РИА «Новости».

Саргсян в ходе своего выступления на специальном заседании парламента заявил, что приоритетами для него на новом посту станет обеспечение безопасности страны, укрепление армии и урегулирование карабахского конфликта. Целью нового правительства он назвал «обеспечение прогресса», которого будут добиваться с помощью реализации программ коалиционных сил – Республиканской партии Армении и «Дашнакцутюн».

Также он назвал задачей решение демографической проблемы.

Кроме того, Саргсян подвел итоги 10 лет своего президентства (с 2008 по 2018 годы). По его словам, за это время ВВП страны вырос с 6,3 млрд долларов до 11,5 млрд долларов.

По новому тексту конституции Армении, власть теперь будет сосредоточена в руках парламента и правительства, функции президента станут представительскими. Президентом стал Армен Саркисян.

Между тем, во вторник основной противник избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна главой правительства, оппозиционный депутат Никол Пашинян на митинге своих сторонников объявил о начале «ненасильственной бархатной революции».

В понедельник утром в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Саргсяна на пост премьера. По мнению политологов, в случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России.