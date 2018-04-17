Оппозиция объявила о начале «бархатной революции» в Армении

Основной противник избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна главой правительства, оппозиционный депутат Никол Пашинян на митинге своих сторонников объявил о начале «ненасильственной бархатной революции».

«В стране создалась революционная ситуация, и я объявляю о старте ненасильственной народной бархатной революции», – сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

На площади Франции, где проходит митинг, собрались около 3 тыс. человек. По словам депутата, его сторонники намерены парализовать деятельность государственных органов. Так, Пашинян заявил о начале блокады зданий прокуратуры и кассационного суда.

«Окружите эти здание. Никто не должен выходить и входить», – заявил Пашинян сторонникам.

После его слов протестующие окружили здания генпрокуратуры, кассационного суда и нового правительственного корпуса, где расположен ряд министерств, в том числе МИД. Впрочем, сами здания закрыты. Полиция Армении не вмешивается в действия участников акции.

В эти минуты в здании парламента Армении проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Саргсяна премьер-министром.

В понедельник утром в Ереване началась массовая акция протеста, митингующие пытаются блокировать улицы и движение в городе. Они выступают против того, чтобы кандидатом на пост премьера от правящей партии был выдвинут Серж Саргсян. Полицией задержаны около 30 участников акции.

По мнению политологов, в случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России.