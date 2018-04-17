В Ереване в ходе стычек сторонников оппозиции с полицией задержаны 30 человек

Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил о задержании полицией около 30 его сторонников и призвал блокировать улицы Еревана.

«Примерно три десятка наших сторонников сейчас находятся в отделах полиции. Я призываю их друзей и родственников не идти в полицию, а блокировать улицы и проспекты столицы», – заявил Пашинян, передает ТАСС.

Также Пашинян призвал сторонников оккупировать здания министерств и ведомств страны, чтобы не допустить сотрудников на работу.

Пресс-служба полиции подтвердила факт задержаний и распространила заявление, в котором говорится, что правоохранительные органы имеют право разогнать акцию протеста против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна.

«Принимая за основу положения закона «О свободе собраний», полиция решила прекратить собрание, потребовав от его руководителя выполнить решение и незамедлительно проинформировать об этом участников акции», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что в случае невыполнения требования правоохранительные органы имеют право разогнать митинг, в том числе с использованием спецсредств. «Полиция призывает участников не продолжать незаконное собрание, чтобы не возникло необходимости в применении полицией средств по разгону акции», – отмечается в заявлении.

Напомним, в понедельник утром в Ереване началась массовая акция протеста, митингующие пытаются блокировать улицы и движение в городе. Они выступают против того, чтобы кандидатом на пост премьера от правящей партии был выдвинут Серж Саргсян.

На проспекте Баграмяна в Ереване тысячи оппозиционеров попытались прорваться к зданию парламента Армении через кордон полиции по призыву лидера партии «Гражданский контракт» Николы Пашиняна.

По мнению политологов, в случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России.