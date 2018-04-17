Оппозиция в Армении призвала оккупировать государственные здания

Депутат парламента Армении Никол Пашинян во вторник в прямом эфире на оппозиционных интернет-сайтах призвал сторонников оккупировать здания министерств и ведомств страны, чтобы не допустить сотрудников на работу.

«Входите в здания органов государственного управления, все блокируйте. Блокируйте входы в министерства и ведомства, администрации областей, городов и сел, не позволяйте, чтобы сотрудники выходили на работу», – передает ТАСС слова Пашиняна.

По его словам, «сегодня должен быть день тотальной блокады».



Депутат призвал молодежь устраивать сидячие манифестации в этих учреждениях.

«Но ничего не ломайте, никого не оскорбляйте», – сказал он.



Депутат призвал зарубежную армянскую диаспору блокировать входы в посольства, чтобы «никто не смог в них войти».

Сообщается также, что представители оппозиции заблокировали ряд улиц и перекрестков в центре Еревана, с утра происходят локальные стычки между оппозиционерами и горожанами, которые торопятся на работу.



«Я призываю всех идти к зданию парламента Армении. Сегодня у нас нет никаких дел, блокируйте улицы, перекрестки, начните всеобщую забастовку», – призвал Пашинян.

Тем временем полиция стянула крупные силы и специальную технику на проспект Баграмяна, где находится парламент Армении. В парламенте во вторник начнется специальное заседание, на котором выберут премьер-министра страны.

Единственным кандидатом является экс-президент страны, лидер правящей Республиканской партии Серж Саргсян, избрание которого оппозиция хочет сорвать.

По сообщениям из Еревана, полицейский спецназ пытается разблокировать центральный проспект армянской столицы – проспект Маштоца, который перекрыли участники массового протеста, передает РИА «Новости».



Полицейские оттеснили протестующих на тротуары, несколько человек увезли на автозаках.

Напомним, в понедельник утром в Ереване началась массовая акция протеста, митингующие пытаются блокировать улицы и движение в городе. Они выступают против того, чтобы кандидатом на пост премьера от правящей партии был выдвинут Серж Саргсян.

На проспекте Баграмяна в Ереване тысячи оппозиционеров попытались прорваться к зданию парламента Армении через кордон полиции по призыву лидера партии «Гражданский контракт» Николы Пашиняна.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что новый армянский майдан раскачивают «грантоеды».