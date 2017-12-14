В Ереване оппозиционеры вступили в столкновения с полицией

На проспекте Баграмяна в Ереване тысячи оппозиционеров попытались прорваться к зданию парламента Армении через кордон полиции по призыву лидера партии «Гражданский контракт» Николы Пашиняна.

«Я и мои коллеги-депутаты хотим идти на работу, а остальные люди пойдут со мной», – заявил Пашинян. Полицейские назвали его слова провокацией, после чего митингующие решили пройти через полицейские кордоны силой, что привело к столкновениям, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник утром в Ереване началась массовая акция протеста, митингующие пытаются блокировать улицы и движение в городе. Они выступают против того, чтобы кандидатом на пост премьера от правящей партии был выдвинут Серж Саргсян.

Голосование по выборам премьера пройдет во вторник. Саргсян – бывший президент страны.