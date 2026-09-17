История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.2 комментария
Работники одесских портов начали массово увольняться
На Украине заявили о массовом увольнении сотрудников одесских портов
Сотрудники морских портов Большой Одессы начали массово покидать рабочие места на фоне длительного простоя и прекращения захода иностранных грузовых судов.
Сотрудники одесского порта начали массово увольняться из-за отсутствия работы, передает ТАСС.
Эксперт Анна Ковальчук в беседе с украинским изданием «Страна» отметила, что ранее трудоустройство в порту Одессы считалось престижным и «труднодоступным».
Иностранные грузовые суда перестали заходить в порты Большой Одессы, включая Измаил и Южный, с 22 июля. Международные компании отказываются от сотрудничества по соображениям безопасности, предпочитая переориентировать свои грузоперевозки на другие направления.
Ранее через эти черноморские порты проходил основной поток экспорта украинской агропромышленной продукции и товаров металлургического сектора. Теперь же инфраструктура простаивает, что и стало причиной массового оттока кадров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко предупредил о риске массовых увольнений сотрудников украинских портов из-за простоев.
Крупногабаритные корабли полностью прекратили заходить в гавани Одессы и Николаева на фоне регулярных атак.
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