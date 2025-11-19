Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Ходорковский и Гудков внесены в список террористов и экстремистов
Михаил Ходорковский, предприниматель и бывший глава ЮКОСа (признан в РФ иноагентом), а также экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков* (признан в России иноагентом) были внесены в перечень террористов и экстремистов России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В официальном реестре Ходорковский указан с датой рождения 26 июня 1963 года и местом рождения – Москва. В реестре также отмечено, что Дмитрий Гудков* родился 19 января 1980 года в городе Коломна Московской области, передает РИА «Новости».
Включение в данный перечень предполагает для физических лиц и организаций строгие ограничения. В частности, им запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать публикации в интернете, участвовать в публичных мероприятиях и избирательных кампаниях. Дополнительно они лишаются права пользоваться финансовыми услугами, за исключением операций по оплате налогов, выплате зарплат и возмещению ущерба.
Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Ходорковского и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом