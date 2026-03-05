Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
Иранские дроны атаковали топливные резервуары израильской авиабазы
Армия Ирана сообщила об ударе беспилотниками по израильской авиабазе Рамат-Давид
Несколько беспилотников Aresh, запущенных из Ирана, поразили топливные резервуары на израильской авиабазе «Рамат-Давид».
Подразделения иранской армии нанесли удар по инфраструктуре израильской авиабазы «Рамат-Давид», целью которого стали резервуары с горючим, передает РИА «Новости».
В Тегеране уточнили, что для выполнения боевой задачи использовались беспилотные аппараты.
«Военно-морские силы армии Ирана, запустив несколько беспилотников Aresh в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по топливным резервуарам авиабазы «Рамат-Давид», – гласит заявление военных, опубликованное местной гостелерадиокомпанией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4». Иранская армия провела новый массированный ракетный обстрел израильской территории.
Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло удары беспилотниками по авиабазе Рамат-Давид.