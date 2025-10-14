Ходорковский получил статью за преступления за границей

Tекст: Андрей Резчиков

ФСБ РФ завела уголовное дело в отношении бывшего главы ЮКОСа, иностранного агента Михаила Ходорковского и против 22 членов так называемого антивоенного комитета России (АКР, признан нежелательным в России). Дело возбуждено по статьям о насильственном захвате власти (статья 278 УК РФ), организации террористического сообщества и публичных призывах к терроризму (части 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ).

В списке фигурантов также находятся экс-премьер Михаил Касьянов, шахматист Гарри Каспаров (внесен в перечень террористов и экстремистов), бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, политолог Екатерина Шульман, галерист Марат Гельман, политики Леонид Гозман (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Владимир Кара-Мурза (внесен в перечень террористов и экстремистов), писатель Виктор Шендерович и актер Артур Смольянинов (все перечисленные выше лица включены в список иностранных агентов).

Среди остальных фигурантов значатся журналисты, экономисты, бывшие депутаты и общественные деятели, многие из которых уже заочно арестованы, объявлены в розыск или признаны иноагентами. Санкция статьи об организации террористического сообщества предусматривает до пожизненного лишения свободы: за насильственный захват можно получить до 20 лет тюрьмы, а за участие в террористическом сообществе – 15 лет.

По данным ФСБ, движение «Антивоенный комитет России» было учреждено в феврале 2022 года с целью насильственного изменения конституционного строя в России. Принятый в апреле 2023 года в Берлине учредительный документ (известный как «Берлинская декларация») организации содержал призывы к ликвидации действующей власти России. Осенью этого года движение создало в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) международную платформу, представленную как «альтернатива органам российской власти».

Кроме того, с 2022 года члены комитета помогают Западу в разработке многочисленных санкций, «чтобы задушить экономику России». При этом сам бывший олигарх на своем канале в YouTube желает России поражения на поле боя и призывает «соратников» к революции для свержения власти в РФ.

По версии следователей, Ходорковский и его сторонники финансируют украинские военизированные нацподразделения, признанные террористическими организациями в России, и ведут набор боевиков для попыток силового захвата власти. Об этом, к слову, можно судить по аккаунтам участников движения в соцсетях – многие из них «донатят» ВСУ и террористам из «РДК» (внесен в России в список террористических организаций).

«Проводятся следственные действия в отношении Ходорковского и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством», – указали в спецслужбе.

Зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) заявил, что «дошло дело до установки для иноагента Ходорковского и его шайки столбов, которые я им обещал еще в 2022 году».

«Подрывную, зато хорошо оплачиваемую антироссийскую работу по методичкам западных спецслужб все эти «герои» вели, находясь в России, и продолжили, сбежав за границу. Формирование на базе ПАСЕ «платформы российских демократических сил» как альтернативы органам власти Российской Федерации – капля в череде их «подвигов» на ниве русофобии. Но она переполнила чашу терпения российских правоохранителей. Вой из оппозиционных болот, дислоцированных на Западе, ожидаю знатный», – пишет Луговой в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, большинство фигурантов этого дела давно «наработали» на уголовные статьи, предусматривающие длительные сроки заключения. «Дорога в Россию вредителям должна быть закрыта. Надеюсь, вскоре всю эту шоблу можно будет привлечь еще, как минимум, за сотрудничество с недружественными странами и организациями – прорабатываем в Госдуме соответствующие законодательные инициативы», – добавил Луговой. В экспертной среде считают, что

Ходорковский и его «соратники» в итоге будут привлечены к ответственности,

но для этого придется приложить немало усилий. «Потребуются нестандартные решения – специальные механизмы экстрадиции и привлечения к ответственности в тех государствах, где скрываются фигуранты. Необходимо создавать специализированные подразделения для работы со сложными случаями, когда страны злоупотребляют правом, отказывая в выдаче преступников», – считает юрист Илья Ремесло.

По его мнению, возбуждение уголовного дела связано прежде всего с попытками экс-олигарха Ходорковского «создать в ПАСЕ так называемую демократическую платформу». «Эта структура, по-видимому, предназначена для подмены законных органов России, поскольку наша страна в ПАСЕ не представлена. Туда планируют включить представителей так называемой несистемной оппозиции, чтобы впоследствии, при принятии решений против интересов России – например, об изъятии активов – можно было утверждать, будто их одобрили «российские представители» в ПАСЕ», – пояснил Ремесло.

Фактически, добавил он, речь идет о создании прецедента для захвата власти по модели «самопровозглашенных президентов» Белоруссии и Венесуэлы – Светланы Тихановской и Хуана Гуайдо, «которым затем передаются функции управления государством». «Именно с этой целью было возбуждено дело о незаконном захвате власти», – подчеркнул юрист.

Спикер напомнил, что в России Ходорковский был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В декабре 2010 года по «второму делу» экс-руководителям ЮКОСа был вынесен приговор – 10 лет и 8 месяцев лишения свободы за хищение нефти и легализацию средств от ее продажи. В конце 2013 года Ходорковский был помилован указом президента РФ, освобожден и выехал за границу, где «продолжил преступную деятельность».

«Фигурантами дела стали все участники так называемого антивоенного комитета

– структуры, контролируемой Ходорковским. Все они подлежат привлечению к ответственности за участие в деятельности этой антироссийской организации. Полагаю, что список из 23 человек не окончательный – в деле появятся новые фигуранты», – считает Ремесло.

«Уверен, что по итогам возбужденного уголовного дела будет вынесен обоснованный приговор. Это станет важным сигналом как для несистемной оппозиции внутри страны, так и для противников России за рубежом. Не стоит полагать, что для них это останется без последствий. Последствия будут, поскольку им будет закрыт въезд в целый ряд государств. Сотрудничество с ними из России станет полностью невозможным», – добавил политолог Павел Данилин.

Возбуждение ФСБ уголовного дела не будет для фигурантов формальностью. «Всем им грозят реальные сроки заключения. После завершения специальной военной операции ряд стран, которые сейчас предоставляют убежище членам так называемого антивоенного комитета, начнут выдавать России фигурантов этого дела в соответствии с международными договоренностями. Полагаю,

им уже сейчас по-настоящему страшно.

«Меркель (экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель) поручилась за Ходорковского, заявив, что он не будет заниматься оппозиционной деятельностью. И сам он давал аналогичные обещания… Поэтому Ходорковский – не просто преступник, а глава банды, террористической группировки, чья деятельность направлена на разрушение России. Поэтому против него и его пособников были возбуждены уголовные дела», – заключил эксперт.