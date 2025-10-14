  • Новость часаДепутаты парламента Мадагаскара проголосовали за отстранение президента
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    0 комментариев
    14 октября 2025, 19:05 • Общество

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    Ходорковский получил статью за преступления за границей
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России.

    ФСБ РФ завела уголовное дело в отношении бывшего главы ЮКОСа, иностранного агента Михаила Ходорковского и против 22 членов так называемого антивоенного комитета России (АКР, признан нежелательным в России). Дело возбуждено по статьям о насильственном захвате власти (статья 278 УК РФ), организации террористического сообщества и публичных призывах к терроризму (части 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ).

    В списке фигурантов также находятся экс-премьер Михаил Касьянов, шахматист Гарри Каспаров (внесен в перечень террористов и экстремистов), бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, политолог Екатерина Шульман, галерист Марат Гельман, политики Леонид Гозман (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Владимир Кара-Мурза (внесен в перечень террористов и экстремистов), писатель Виктор Шендерович и актер Артур Смольянинов (все перечисленные выше лица включены в список иностранных агентов).

    Среди остальных фигурантов значатся журналисты, экономисты, бывшие депутаты и общественные деятели, многие из которых уже заочно арестованы, объявлены в розыск или признаны иноагентами. Санкция статьи об организации террористического сообщества предусматривает до пожизненного лишения свободы: за насильственный захват можно получить до 20 лет тюрьмы, а за участие в террористическом сообществе – 15 лет.

    По данным ФСБ, движение «Антивоенный комитет России» было учреждено в феврале 2022 года с целью насильственного изменения конституционного строя в России. Принятый в апреле 2023 года в Берлине учредительный документ (известный как «Берлинская декларация») организации содержал призывы к ликвидации действующей власти России. Осенью этого года движение создало в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) международную платформу, представленную как «альтернатива органам российской власти».

    Кроме того, с 2022 года члены комитета помогают Западу в разработке многочисленных санкций, «чтобы задушить экономику России». При этом сам бывший олигарх на своем канале в YouTube желает России поражения на поле боя и призывает «соратников» к революции для свержения власти в РФ.

    По версии следователей, Ходорковский и его сторонники финансируют украинские военизированные нацподразделения, признанные террористическими организациями в России, и ведут набор боевиков для попыток силового захвата власти. Об этом, к слову, можно судить по аккаунтам участников движения в соцсетях – многие из них «донатят» ВСУ и террористам из «РДК» (внесен в России в список террористических организаций).

    «Проводятся следственные действия в отношении Ходорковского и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством», – указали в спецслужбе.

    Зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) заявил, что «дошло дело до установки для иноагента Ходорковского и его шайки столбов, которые я им обещал еще в 2022 году».

    «Подрывную, зато хорошо оплачиваемую антироссийскую работу по методичкам западных спецслужб все эти «герои» вели, находясь в России, и продолжили, сбежав за границу. Формирование на базе ПАСЕ «платформы российских демократических сил» как альтернативы органам власти Российской Федерации – капля в череде их «подвигов» на ниве русофобии. Но она переполнила чашу терпения российских правоохранителей. Вой из оппозиционных болот, дислоцированных на Западе, ожидаю знатный», – пишет Луговой в своем Telegram-канале.

    По мнению депутата, большинство фигурантов этого дела давно «наработали» на уголовные статьи, предусматривающие длительные сроки заключения. «Дорога в Россию вредителям должна быть закрыта. Надеюсь, вскоре всю эту шоблу можно будет привлечь еще, как минимум, за сотрудничество с недружественными странами и организациями – прорабатываем в Госдуме соответствующие законодательные инициативы», – добавил Луговой. В экспертной среде считают, что

    Ходорковский и его «соратники» в итоге будут привлечены к ответственности,

    но для этого придется приложить немало усилий. «Потребуются нестандартные решения – специальные механизмы экстрадиции и привлечения к ответственности в тех государствах, где скрываются фигуранты. Необходимо создавать специализированные подразделения для работы со сложными случаями, когда страны злоупотребляют правом, отказывая в выдаче преступников», – считает юрист Илья Ремесло.

    По его мнению, возбуждение уголовного дела связано прежде всего с попытками экс-олигарха Ходорковского «создать в ПАСЕ так называемую демократическую платформу». «Эта структура, по-видимому, предназначена для подмены законных органов России, поскольку наша страна в ПАСЕ не представлена. Туда планируют включить представителей так называемой несистемной оппозиции, чтобы впоследствии, при принятии решений против интересов России – например, об изъятии активов – можно было утверждать, будто их одобрили «российские представители» в ПАСЕ», – пояснил Ремесло.

    Фактически, добавил он, речь идет о создании прецедента для захвата власти по модели «самопровозглашенных президентов» Белоруссии и Венесуэлы – Светланы Тихановской и Хуана Гуайдо, «которым затем передаются функции управления государством». «Именно с этой целью было возбуждено дело о незаконном захвате власти», – подчеркнул юрист.

    Спикер напомнил, что в России Ходорковский был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В декабре 2010 года по «второму делу» экс-руководителям ЮКОСа был вынесен приговор – 10 лет и 8 месяцев лишения свободы за хищение нефти и легализацию средств от ее продажи. В конце 2013 года Ходорковский был помилован указом президента РФ, освобожден и выехал за границу, где «продолжил преступную деятельность».

    «Фигурантами дела стали все участники так называемого антивоенного комитета

    – структуры, контролируемой Ходорковским. Все они подлежат привлечению к ответственности за участие в деятельности этой антироссийской организации. Полагаю, что список из 23 человек не окончательный – в деле появятся новые фигуранты», – считает Ремесло.

    «Уверен, что по итогам возбужденного уголовного дела будет вынесен обоснованный приговор. Это станет важным сигналом как для несистемной оппозиции внутри страны, так и для противников России за рубежом. Не стоит полагать, что для них это останется без последствий. Последствия будут, поскольку им будет закрыт въезд в целый ряд государств. Сотрудничество с ними из России станет полностью невозможным», – добавил политолог Павел Данилин.

    Возбуждение ФСБ уголовного дела не будет для фигурантов формальностью. «Всем им грозят реальные сроки заключения. После завершения специальной военной операции ряд стран, которые сейчас предоставляют убежище членам так называемого антивоенного комитета, начнут выдавать России фигурантов этого дела в соответствии с международными договоренностями. Полагаю,

    им уже сейчас по-настоящему страшно.

    «Меркель (экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель) поручилась за Ходорковского, заявив, что он не будет заниматься оппозиционной деятельностью. И сам он давал аналогичные обещания… Поэтому Ходорковский – не просто преступник, а глава банды, террористической группировки, чья деятельность направлена на разрушение России. Поэтому против него и его пособников были возбуждены уголовные дела», – заключил эксперт.

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

