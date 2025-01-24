Матус раскрыл контроль Ходорковского над оппозицией в Европе

Предприниматель Матус сообщил о зависимости российских оппозиционеров в Европе от Ходорковского

Матус, бывший член окружения Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина*, рассказал в интервью для RT, что релоцировавшиеся в Европу российские оппозиционеры оказались в зависимом положении.

По словам Матуса, активисты могут проживать за границей без риска депортации только при полной лояльности группе Ходорковского и Невзлина.

Матус отметил, что у многих политактивистов есть ощущение пребывания в «плену». Он сообщил: «У людей, с которыми я общался, есть формулировка: все они находятся там в плену. То есть человек говорит дословно: «Ты понимаешь, что если я не то что-то скажу или чихну так, как не понравится МБХ (Михаилу Борисовичу Ходорковскому – прим. ВЗГЛЯД) , то завтра я потеряю работу, деньги, жилье и документы, на основании которых нахожусь в Европе».

Предприниматель подчеркнул, что Ходорковский обладает достаточным влиянием и связями, чтобы создать проблемы для оппозиционеров «одним письмом». Однако, по словам Матуса, нередко достаточно и телефонного звонка, чтобы в случае нарушений политубежища, активисты были депортированы в Россию, где их ожидали бы уголовные дела.

Матус также рассказал о причастности Невзлина к нападениям на политактивистов за границей, подчеркивая, что это лишь часть инструментов давления.