  • Новость часаКим Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Чехии явили призрак старой империи
    Меркель назвала COVID одной из причин конфликта на Украине
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе
    Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о новом правительстве
    Эксперт: Нобелевская премия по медицине вручена заслуженно
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    9 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    7 октября 2025, 03:18 • Новости дня

    Суд конфисковал участок Ходорковского на Рублевке площадью 1075 кв метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Конфискованный в Жуковке участок, связанный с Михаилом Ходорковским, занимает больше квадратного километра

    Суд конфисковал участок в подмосковной Жуковке, который был связан с Михаилом Ходорковским, сообщает РИА «Новости». Площадь участка составляет 1075 квадратных метров, а его кадастровая стоимость – почти 18 миллионов рублей. Категория земли – «для индивидуального строительства».

    Земельный участок был зарегистрирован на бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова. Однако, как утверждают судебные приставы, фактическим владельцем значился Ходорковский, с которого взыскиваются средства по двум приговорам суда. На заседании пристав заявил: «Этот участок был куплен на средства, полученные преступным путем».

    Ответчики не представили суду возражений. В результате суд постановил передать участок в доход государства. В 2012 году московский суд заочно приговорил Дубова к восьми годам заключения за хищение бюджетных средств. Представитель ФССП отметил, что Дубов скрывается и российского паспорта не получал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал иск ФССП о взыскании имущества, включая земельный участок, связанный с Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в России). Мещанский суд удовлетворил иск ФССП и постановил взыскать в пользу государства участок, фактически принадлежащий Ходорковскому, оформленный на имя Владимира Дубова.

    6 октября 2025, 08:56 • Новости дня
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    Меркель назвала Польшу и Прибалтику виновниками СВО
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Как заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan, Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить конструктивный диалог с Россией в 2021 году, передает РИА «Новости».

    По словам Меркель, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине. Политик отметила, что в 2021 году выдвинула инициативу создания нового формата переговоров между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным.

    Однако, по словам бывшего канцлера, Эстония, Латвия, Литва и Польша решительно выступили против данного предложения. Меркель объяснила, что эти страны опасались отсутствия единой позиции Евросоюза по отношению к Москве. В результате инициатива не была реализована, а вскоре после ухода Меркель с поста канцлера началась спецоперация на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель назвала отношения с Владимиром Путиным сложными. Она заявила, что партия «Альтернатива для Германии» презирает человеческое достоинство. Меркель также признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению позиций этой партии.

    Комментарии (23)
    6 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    Комментарии (22)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Жители Одессы начали вооружаться против сотрудников украинских ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчины призывного возраста в Одессе начали носить холодное оружие для защиты от принудительной мобилизации, опасаясь действий представителей украинских ТЦК, рассказала жительница Одессы.

    По ее словам, мужское население Одессы, находящееся в зоне призыва, готово противостоять работникам территориальных центров комплектования, сообщает РИА «Новости». В беседе с агентством жительница Одессы заявила: «Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста. Если они ухилянты... и те начинают тоже что-то в карманах носить. То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов. Житель Черкасс угрожал гранатой сотрудникам военкомата во время задержания. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    Комментарии (13)
    6 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    СВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    СВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    @ Julia Kilian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская сторона начала подготовку провокации с участием российских граждан, воюющих на стороне украинской армии, чтобы дискредитировать Россию, сообщила Служба внешней разведки.

    В Лондоне недовольны провалом попыток добиться «стратегического поражения» России и превращения страны в изгоя, сообщается на сайте СВР.

    По данным ведомства, кабинет премьера Кира Стармера и британские спецслужбы намерены ответить на успехи России на Украине новой провокацией.

    По сценарию провокации, группа россиян, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, должна атаковать корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из портов Европы. Отмечается, что участники группы уже прибыли в Британию и проходят обучение диверсионному делу.

    После инсценировки атаки планируется объявить, что диверсанты действовали по приказу Москвы.

    «Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политическая элита с радостью проглотит фейк о «злостных агентах Кремля», – говорится в сообщении СВР.

    Особо подчеркивается, что боевиков ВСУ предполагается снабдить подводным снаряжением китайского производства. Изъятое оборудование планируется предъявить как «железное доказательство» поддержки Китаем российской спецоперации на Украине.

    В СВР отметили, что в Британии по-прежнему делают ставку на старые методы провокаций, хотя их эффективность в современных условиях вызывает сомнения.

    Служба внешней разведки России ранее сообщала о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. До этого СВР заявляла, что киевский режим рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    Комментарии (12)
    6 октября 2025, 12:21 • Новости дня
    Politico: Отставка Лекорню ввергает Макрона в хаос
    Politico: Отставка Лекорню ввергает Макрона в хаос
    @ Mohammed Badra/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Политический кризис во Франции усилился после неожиданной отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню и его правительства, приведшей к падению евро, пишет Politico.

    Лекорню занимал пост главы правительства всего месяц, он ушел спустя несколько часов после назначения министров, пишет Politico.

    Его кабмин включал преимущественно прежних членов, что вызвало недовольство оппозиции и партнеров по меньшинству.

    Лекорню стал уже пятым премьером после переизбрания Эммануэля Макрона в 2022 году. Он столкнулся с задачей сокращения бюджета и стабилизации экономической ситуации на фоне недоверия в парламенте. На финансовых рынках отставка вызвала падение французского фондового индекса на 3% в начале торгов, а также рост доходности облигаций и ослабление евро против доллара.

    Оппозиционные партии и некоторые партнеры по коалиции резко отреагировали на отставку. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла заявил журналистам: «Очень вероятно, что в течение недель состоятся новые выборы, и наша партия готова к управлению».

    Глава социалистов Оливье Фор отметил, что страна оказалась в состоянии беспрецедентного политического кризиса. Лидер левого блока Матильда Пано объявила о начале «отсчета» до возможной отставки Макрона.

    Напомним, в понедельник французский премьер Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

    Лекорню был назначен на пост премьера в начале сентября.

    Российский сенатор Алексей Пушков предсказывал скорую отставку самого Макрона.

    Комментарии (4)
    6 октября 2025, 12:52 • Новости дня
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»

    Лукьянов: Тактика «цветных революций» не сработала в Грузии из-за проблем у Европы

    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела Грузии, сейчас не до того. Тем не менее попытки будут продолжаться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал провалившуюся попытку оппозиции Грузии организовать «майдан».

    «В Грузии после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный и в самой республике, и в других странах, в том числе на Украине. Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – наиболее яркий тому пример, добавил собеседник. «Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – объяснил политолог.

    «Так, США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось», – уточнил аналитик.

    «Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. Возможно, запретят партию «Единое национальное движение». Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает эксперт.

    Отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, считает политолог. «Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать. Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил спикер.

    «Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – заключил Лукьянов.

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    Комментарии (6)
    6 октября 2025, 11:45 • Новости дня
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    Медведев предложил Европе «испытать опасность войны» на «своей шкуре»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцам стоит прочувствовать «на своей шкуре», что такое опасность войны, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем канале Max предложил европейцам на личном опыте ощутить, что такое опасность войны.

    По словам Медведева, волна страха перед российскими дронами в Европе может быть вызвана разными причинами, но главное, чтобы европейцы «прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны».

    «Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец», – написал Медведев.

    Он добавил, что, возможно, именно в этом случае европейцы поймут, что такое боевые действия, и «оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о причастности России к полетам дронов над Германией.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что европейские страны должны прилагать усилия для дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (9)
    6 октября 2025, 19:12 • Новости дня
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Роль экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в сценарии предотвращенного 4 октября государственного переворота «лежит на ладони», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не является случайностью, что организаторы государственного переворота попытались взять президентский дворец, при этом лежит на ладони роль Саломе Зурабишвили и то, как ее к этой роли готовили», – заявил он.

    По его словам, после отставки в декабре прошлого года «Зурабишвили продолжает незаконно использовать штандарт президента Грузии, что может делать только действующий президент, и особенно возмутительно, что эта самозванка использует эксклюзивный президентский символ во время встреч с иностранными послами» Шалва Папуашвили отметил, что «впервые в истории Грузии целью радикалов стал президентский дворец, и это произошло на фоне скрытой поддержки со стороны Зурабишвили».

    Председатель парламента заявил, что «участники переворота должны были ввести Зурабишвили в президентский дворец и так начать революцию». Он отметил, что «ни один иностранный покровитель радикалов к этому моменту не осудил террористическое нападение на дворец президента». «Осуждения уже мало, они должны разделить ответственность за случившееся», – считает председатель парламента Грузии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности.

    Комментарии (7)
    6 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

    Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

    Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 14:00 • Новости дня
    Лекорню назвал три причины ухода с поста премьера Франции
    Лекорню назвал три причины ухода с поста премьера Франции
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Покинувший пост главы правительства Франции Себастьян Лекорню среди причин своей отставки назвал раскол кабмина, внутрипартийную борьбу и реакцию оппозиции на предложенные меры.

    Лекорню, ушедший с поста премьер-министра Франции, объяснил свое решение тремя главными причинами. По его словам, утром в понедельник он пришел к выводу, что «условия, необходимые для того, чтобы я мог выполнять функции премьер-министра и позволить правительству выступить завтра перед Национальным собранием, более не соблюдены», передает РИА «Новости».

    Лекорню отметил, что одной из причин стала реакция оппозиции на его решение отказаться от применения статьи 49.3 Конституции. Эта статья позволяет правительству проводить законопроекты, включая бюджет, в обход голосования депутатов. По мнению политика, оппозиционеры не восприняли этот шаг как значимый прорыв.

    Второй причиной он назвал поведение политических партий, которые, по его словам, продолжают вести себя так, будто у них абсолютное большинство, и каждая настаивает на реализации только своей программы. Лекорню считает, что такое положение мешает конструктивной работе правительства.

    Третьей причиной, по оценке Лекорню, стал состав правительства, который, по его словам, не был эффективным в существующих условиях. Это, как отметил политик, привело к усилению внутрипартийных амбиций, иногда связанных с будущими президентскими выборами, что он считает вполне закономерным.

    Напомним, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону.

    Politico пишет, что политический кризис во Франции усилился после неожиданной отставки Лекорню и его правительства, что привело к падению евро.

    Лекорню был назначен на пост премьера Франции в начале сентября.

    Российский сенатор Алексей Пушков предсказал скорую отставку Эммануэля Макрона.

    Комментарии (3)
    6 октября 2025, 18:40 • Новости дня
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что оценки экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель вызывают вопросы к политике Германии.

    Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о косвенной вине стран Прибалтики и Польши за начало спецоперации, передает «Российская газета».

    Михкельсон считает, что слова Меркель бросают тень на нее саму и вынуждают задуматься о том, каким был политический курс Германии в годы ее руководства. По его мнению, подобные высказывания вызывают сомнения в правильности выбранной ФРГ внешней политики.

    Он также подчеркнул, что ответственность за провал Минских соглашений лежит на самой Меркель.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    Комментарии (9)
    6 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Премьер Франции Лекорню подал в отставку

    AFP: Премьер Франции Себастьян Лекорню подал в отставку

    Премьер Франции Лекорню подал в отставку
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщает France Presse.

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, передает РИА «Новости».

    Агентство France Presse уточнило, что Макрон принял прошение Лекорню об уходе с должности в понедельник.

    Лекорню побил антирекорд по продолжительности пребывания на посту главы кабмина, став самым краткосрочным премьер-министром за всю историю Пятой республики. До него наименее продолжительное руководство правительством принадлежало Мишелю Барнье, который ушел в отставку спустя чуть более трех месяцев после назначения в декабре 2024 года, передает ТАСС.

    Напомним, Лекорню был назначен на пост премьера Франции в начале сентября.

    Российский сенатор Алексей Пушков предсказал скорую отставку Эммануэля Макрона.

    Комментарии (8)
    6 октября 2025, 10:26 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавших теракты в синагогах уроженцев Центральной Азии
    ФСБ задержала планировавших теракты в синагогах уроженцев Центральной Азии
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержанные в Красноярском и Ставропольском краях признались в планировании взрывов на еврейских религиозных объектах с целью убийства людей, соответствующее видео распространила ФСБ.

    Видео с признаниями подозреваемых распространила ФСБ России, передает ТАСС.

    Двое уроженцев Центральной Азии, задержанных в Красноярском крае, заявили, что получили задание взорвать синагогу. Один из них сказал: «Хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей».

    В Ставропольском крае был задержан россиянин, который признался, что планировал террористическую акцию против синагоги и ее прихожан в Пятигорске. «Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», – заявил он.

    В марте в России предотвратили теракты, боевик планировал подорвать синагогу и московское метро.

    В августе 2025 года в синагоге города Обнинска в Калужской области произошел поджог, в результате которого был поврежден вход.

    Комментарии (20)
    6 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    Эксперт оценил судьбу Макрона после отставки Лекорню

    Политолог Ткаченко: Отставка Лекорню доказала кризис либеральной модели

    Эксперт оценил судьбу Макрона после отставки Лекорню
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отставка премьера Франции Себастьяна Лекорню обнажила сильнейший кризис Пятой республики со времен ухода Шарля де Голля. Президент Эммануэль Макрон должен провести президентские и парламентские выборы. Это окажется самоубийственным для него, но иначе страна еще больше просядет экономически и политически, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Отставка премьера Франции Себастьяна Лекорню меньше чем через месяц после назначения, а также в целом системный кризис одного из крупнейших континентальных государств показали провал либеральной модели формирования правительства и реализации экономической политики», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «На мой взгляд, это сильнейший кризис Пятой республики со времен Шарля де Голля. На место Лекорню будет назначен технический премьер, вероятно, из руководства министерства экономики и финансов. Но Макрон должен провести президентские и парламентские выборы. Да, это окажется самоубийственным для него и поддерживающих его сил. Но если этого не сделать, Франция еще больше просядет экономически и политически», – спрогнозировал спикер.

    Аналитик также обратил внимание на то, что попытки власти перевести полюс внимания с внутренней повестки на внешний контур встречают все меньше понимания во французском обществе. «Французы деполитизированы, их больше волнуют социальные выплаты. Но антироссийская риторика Макрона категорически противоречит интересам бизнеса и регионов. Это тоже снижает рейтинг президента Франции», – продолжил он.

    В понедельник утром премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке, которое было принято. Ушедший политик установил антирекорд Пятой республики по продолжительности пребывания на посту главы правительства, сообщает ТАСС.

    Отставка произошла после оглашения обновленного состава правительства. Среди 18 имен 13 министров из прежнего состава сохранили посты или же были назначены на новые должности, тогда как одним из наиболее заметных изменений стало назначение министром обороны экс-главы министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэра.

    Это вызвало резкую критику не только со стороны оппозиции, пообещавшей выразить премьеру вотум недоверия, но и вновь утвержденного на своей должности главы МВД Брюно Ретайо. Он заявил, что такой состав «не отражает разрыва» с прежней политикой.

    Отставка Лекорню усугубляет и без того масштабную политическую нестабильность во Франции и, вероятно, усилит давление на Макрона, пишет Politico. Основные оппозиционные партии теперь призывают президента назначить новые парламентские выборы или уйти в отставку.

    Жордан Барделла, глава партии Марин Ле Пен «Национальное объединение», заявил, что новые выборы «совершенно точно пройдут в ближайшие несколько недель», и что они будут «готовы перенять бразды правления». Матильда Пано, глава крупнейшей левой парламентской фракции «Франция непокоренная», объявила об «обратном отсчете» до отставки Макрона. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги.

    Комментарии (4)
    6 октября 2025, 16:27 • Новости дня
    Заслуженный учитель выступил против бесплатных обедов для педагогов в школах

    Заслуженный учитель Пратусевич: Бесплатные обеды для учителей были актуальны в 90-е годы

    Заслуженный учитель выступил против бесплатных обедов для педагогов в школах
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Бесплатные обеды для учителей были актуальны в 90-е годы, когда отмечался дефицит продуктов питания. Сейчас педагогам лучше компенсировать деньгами стоимость обеда на работе, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя инициативу ввести обеды за счет бюджета для школьных учителей.

    В Госдуму внесен законопроект, согласно которому учителям в школах предложено предоставить право на получение горячего питания не менее одного раза в день. Финансирование данной инициативы планируется предусмотреть из федерального и региональных бюджетов, а организацию питания возложить на школы.

    «Честно говоря, инициатива кажется ненужной. Такое было в 1992 году, когда я пришел работать в школу. Кажется, что сейчас все-таки не такое положение», – говорит Пратусевич.

    По его словам, практика предоставления горячих обедов педагогам существовала в советское время и продолжилась в некоторых школах вплоть до 2000-х годов. В то время она была необходимостью в связи с продуктовым дефицитов в ряде регионов. Но была она не государственной, а локальной социальной практикой. Соответственно, сама программа официально не отменялась, однако со временем сошла на нет, так как деньги на питание учителей шли не из федерального бюджета, а из фонда школы.

    «Я считаю, что любая такая история крайне неэффективна. Лучше эти деньги дать учителям физически, а не в виде бесплатного питания в столовой», – заключил Пратусевич.

    Ранее в Минпросвещении объяснили необходимость буфетов в школах. По словам замглавы ведомства Ирины Шварцман, это позволяет обеспечить школьников дополнительным питанием между основными приемами пищи.

    Комментарии (12)
    Главное
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    Премьер Грузии назвал численность участвовавших в попытке госпереворота экстремистов
    Медведев: У Франции нет президента
    На заводе в Тюмени обезврежено три БПЛА
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    В США препараты для похудения Ozempic и Wegovy начали продавать с большой скидкой

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации