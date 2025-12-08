В Тбилиси признали перспективу вступления в НАТО «только красивыми словами»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«В новой Стратегии национальной безопасности США фактически поставили точку расширению НАТО, как минимум на восток, – сказал он Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу». – Это важно, и мы теперь должны этим руководствоваться».

По его словам, в Грузии давно поняли, что ради нее «никто не в Европе или в НАТО не будет воевать».

Леван Махашвили отметил, что именно поэтому политика Тбилиси последнего времени является «осторожной и рациональной».

«Все, что мы слышали о расширении НАТО, это только красивые слова. На практике же, к сожалению, двери НАТО давно закрыты», – заявил председатель комитета.

Парламентарий сказал, что новая стратегия США «существенно меняет архитектуру безопасности во всем мире, так как Вашингтон больше не будет выполнять роль полицейского».

«Для Европы фактически завершается 70-летняя сказка, когда ее безопасность обеспечивали США, а европейцы думали о росте своего экономического благосостояния», – сказал он.

Председатель комитета парламента по евроинтеграции отметил совпадение взглядов новой администрации Вашингтона и Тбилиси о том, что «политика Брюсселя полностью противоречит интересам Европы и поддержанию мира».

НАТО пообещало членство Грузии и Украине в 2008 году без конкретных сроков вступления. Несколько лет назад Грузия вписала в конституцию ориентацию на интеграцию в ЕС и НАТО.