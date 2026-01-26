  • Новость часаСилы ПВО сбили десять украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью
    Для России и США завершается эпоха ядерных ограничений
    Российских дипломатов уведомили об ограничениях на передвижения по Европе
    В Канаде умер старейший ветеран Великой Отечественной войны
    Вассерман выступил против запрета готовых решений «домашки»
    Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины
    Орбан поручил вызвать в МИД посла Украины из-за угроз Киева
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    Глава СПЧ Фадеев предложил отчислять школьников за плохое поведение
    Помощник губернатора Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    26 января 2026, 23:47

    Помощник Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что умерла его помощник Вера Мангушева.

    «Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что Мангушева работала вместе с ним почти четыре года и активно участвовала в помощи жителям региона во время самых сложных периодов специальной военной операции.

    «Вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни – и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя. », – заявил Гладков.

    По словам Гладкова, у Мангушевой в Белгороде осталось много друзей. Губернатор добавил, что ей было всего 38 лет, и назвал ее яркой, умной, жизнелюбивой и очень ответственной. Он выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что та всегда останется в памяти коллег и друзей.

    26 января 2026, 08:40
    Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.

    Шестеро боевиков группировки «Азов» сдались в плен в районе Димитрова, передает ТАСС. Среди них оказался и командир группы – темнокожий боевик по имени Даниэль.

    По словам самих сдавшихся, в окрестностях Димитрова в окружение попали пять групп «Азова». Четыре из этих групп были уничтожены в ходе боестолкновения, а оставшиеся бойцы приняли решение сдаться.

    Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении города Димитрова в ДНР.

    Российский штурмовик сообщал, что ВС России ликвидировали в этом городе до трех батальонов противника, украинские позиции располагались среди жилых домов и подвалов, боевики ВСУ укрывались вместе с мирными жителями.

    26 января 2026, 00:47
    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР и Харьковской области Украины ликвидированы несколько офицеров ВСУ, в том числе украинского спецназа «Омега», сообщили в российских силовых структурах.

    В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». Также уничтожен начальник связи центра спецназа «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз», который, по словам представителя силовых структур, был активным участником майдана и сторонником бандеровской идеологии.

    В ДНР также был уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, передает РИА «Новости».

    В Харьковской области уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк. Осенью украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Ооперация завершилась уничтожением всей группы ГУР ВСУ.

    26 января 2026, 21:08
    Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    26 января 2026, 01:51
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    26 января 2026, 00:57
    Песков заявил о спешке США в урегулировании конфликта на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ускорить переговорный процесс по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину подчеркнул, что Москва с самого начала подчеркивала сложность и длительность пути к завершению конфликта на Украине.

    Песков указал, что определенная формула решения территориального вопроса была выработана еще во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа, и именно этот подход, по его словам, должен быть применен в нынешних переговорах. «Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение», – сказал он.

    Также Песков выразил мнение, что современное европейское руководство не способно противостоять напористости президента США Дональда Трампа. Песков сказал, что Трамп – опытный политик и бизнесмен, который «отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас. Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби.

    26 января 2026, 10:07
    Российские войска обрубили главные узлы снабжения ВСУ у Константиновки
    Российские войска обрубили главные узлы снабжения ВСУ у Константиновки
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России заблокировали ключевые логистические маршруты снабжения украинской группировки войск у Константиновки, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте, в районе железнодорожного вокзала самого города Константиновки, указал Пушилин, передает канал «Россия».

    Он отметил, что российские подразделения осуществляют широкий охват позиций противника. Военным удалось перерезать ключевые логистические узлы и нарушить коммуникации ВСУ на данном участке фронта.

    Кроме того, активные столкновения фиксируются на Красноармейском направлении. Основная концентрация боев в настоящее время наблюдается в районе населенного пункта Гришино.

    До этого Пушилин сообщал, что ВС России ведут наступление у Константиновки, Красного Лимана и на Славянском направлении, охватывая несколько ключевых населенных пунктов.

    26 января 2026, 03:15
    Беспилотники атаковали Краснодарский край
    Беспилотники атаковали Краснодарский край
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани зафиксированы повреждения частных домов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что обломки украинских беспилотников повредили три частных дома. Никто не пострадал. В результате падения фрагментов БПЛА в домах выбило окна, а в одном из зданий оказалась повреждена кровля. На местах находятся сотрудники оперативных и специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара.

    26 января 2026, 05:27
    Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани
    Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали с травмой, не представляющей угрозы для жизни. На территории предприятий также произошло возгорание, сообщил оперштаб в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников в Славянске-на-Кубани зафиксированы повреждения частных домов.

    26 января 2026, 08:59
    Актриса Железняк рассказала о возобновлении общения с украинскими родственниками

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Олеся Железняк, известная патриотической позицией по спецоперации, отметила, что поддерживает связь с родственниками на Украине, предпочитая не затрагивать «сложные темы».

    Актриса Олеся Железняк, известная патриотической позицией по спецоперации, рассказала, что сейчас поддерживает отношения с родственниками с Украины, передает РИА «Новости».

    По ее словам, они продолжают общаться и поздравлять друг друга с праздниками, при этом сложные темы, в том числе политические, не обсуждаются.

    Ранее Железняк отмечала, что после начала спецоперации потеряла связь с семьей с Украины из-за своей патриотческой позиции по СВО. В недавнем интервью актриса пояснила, что контакты были восстановлены, но общение строится исключительно на нейтральных темах.

    До этого актер Андрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк попали в базу «Миротворца».

    26 января 2026, 22:15
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    26 января 2026, 15:35
    СК сообщил о пытках российских военнопленных украинскими врачами

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные следователи задокументировали многочисленные случаи жестокого обращения с российскими военнопленными, включая операции без наркоза, проводимые украинскими врачами, сообщил следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Сергей Мазур.

    Военные следователи собрали доказательства массовых пыток российских военнопленных, включая случаи, когда украинские врачи намеренно проводили операции без наркоза, сообщает ТАСС. Об этом заявил Сергей Мазур, следователь по особо важным делам военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу, выступая на Международных Рождественских чтениях.

    По его словам, зафиксированы свидетельства применения электротока, отсечения и сверления конечностей, травли собаками, а также пыток утоплением. «Подобно нацистам, проводившим опыты над узниками концлагерей, украинские врачи, дававшие клятву Гиппократа, калечили российских военнослужащих, намеренно проводили операции и манипуляции без наркоза», – сообщил Мазур.

    Он также отметил, что лично видел тела российских военнопленных со следами пыток. По его словам, ему неоднократно приходилось сталкиваться с подобными случаями при осмотре трупов российских военнослужащих.

    В завершение Мазур напомнил, что российские суды уже вынесли обвинительные приговоры более чем тысяче украинских военнослужащих за убийство мирных жителей Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выявило семь случаев казней российских военнопленных на Украине в декабре 2025 года.


    26 января 2026, 21:04
    Силы ПВО сбили десять украинских БПЛА над Крымом и Белгородской областью

    Силы ПВО сбили семь дронов над Белгородской областью и три над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа за пять часов над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.

    Дежурные силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В военном ведомстве уточнили, что атаки произошли с 15:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период было уничтожено семь беспилотников над Белгородской областью и три над Крымом.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над Россией.

    В ЛНР зафиксировали не менее десяти ударов украинских беспилотников по энергообъектам. Одна из атак повредила школу в поселке Юбилейное.

    26 января 2026, 01:57
    Взрыв прогремел в Сумской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Ахтырке в Сумской области Украины произошел взрыв, сообщили украинские СМИ.

    В Сумской области объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в подконтрольной Киеву части Запорожской области также были слышны взрывы, передает ТАСС.

    Сирены работают в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога действует на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове зафиксировали взрывы.

    26 января 2026, 06:31
    Вучич предрек «принудительные изменения в процедурах» ЕС ради Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Вступление Украины в Евросоюз может стать частью украинского урегулирования, но с этим не согласятся Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, будут принудительные изменения в процедурах, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Сейчас вам сообщаю, что сам где-то слышал, а я бы вам этого не сказал, если бы не было правдой», – приводит слова Вучича РИА «Новости».

    На заседании правительства Вучич сообщил, что, по имеющейся у него информации, часть мирного плана между Россией и Украиной включает обязательство о вступлении Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года. По словам Вучича, план предусматривает, что не только Россия и Украина, но и значительная часть международного сообщества «будет связана обязательствами».

    «Украина должна стать членом, с этим не согласятся Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, будут принудительные изменения в процедурах, вопреки правилам», – сказал Вучич.

    Вучич подчеркнул необходимость для Белграда учитывать национальные интересы Сербии в складывающейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС план ускоренного вступления Украины в Евросоюз к 2027 году. Вице-председатель польской партии «Право и справедливость» Якуб Брудзиньский счел маловероятным вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    26 января 2026, 13:17
    ВС России поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ западнее Канатово

    Специалисты войск беспилотных систем «Геранями» поразили Ми-24 и Ми-8 ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные применили беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области, поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8, сообщило Министерство обороны России.

    Вертолеты Ми-24 и Ми-8 Вооруженных сил Украины были поражены российскими военными с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань» на площадке, расположенной в 46 км к западу от аэродрома Канатово Кировоградской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Специалисты подразделений беспилотных систем успешно выполнили задание по уничтожению украинских вертолетов на указанной площадке, что подтверждено опубликованными видеоматериалами.

    26 января 2026, 06:31
    Минобороны заявило об уничтожении AS-90 ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы беспилотных систем 17-й гвардейской артиллерийской бригады уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Вооружённые силы России уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 Вооружённых сил Украины на константиновском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Минобороны России.

    По данным ведомства, в ходе воздушной разведки был обнаружен замаскированный образец западной техники. После подтверждения цели координаты были оперативно переданы расчету ударных дронов.

    «Операторы беспилотных систем 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности обнаружили замаскированное самоходное артиллерийское орудие AS-90 и уничтожили его», – сообщили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные также установили контроль над Павловкой и Новопавловкой в ДНР.

    Кроме того, армия России освободила Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

  • О газете
