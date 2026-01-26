NYT: Генерала Чжан Юся обвинили в предательстве доверия Си Цзиньпина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генерал Чжан Юся, ранее считавшийся самым доверенным человеком в армии председателя КНР Си Цзиньпина, оказался в центре громкого расследования, сообщает The New York Times.

Министерство обороны КНР объявило, что генерал подозревается в нарушении законов и политической дисциплины, а также, возможно, в коррупции и нелояльности к самому Си Цзиньпину. Такое падение фигуры подобного масштаба стало шоком даже для экспертов по внутренней политике Китая.

Глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан, присутствовавший на встрече с Чжаном в Пекине в 2024 году, вспоминает: «Он говорил прямо, как обычно делают военные, но при этом совершенно не казался осторожным, словно не боялся ни за свою позицию, ни за отношения с Си Цзиньпином». Однако, по словам Салливана, нынешнее расследование – «сейсмическое событие», которое заставляет задуматься о мотивах самого Си Цзиньпина.

В редакционной статье официального издания НОАК говорится, что Чжан Юся и другой генерал, Лю Чжэньли, «попрали» авторитет председателя военного совета, то есть Си Цзиньпина, и нанесли серьезный ущерб партийному контролю и боеготовности армии. В публикации подчеркивается, что их действия были не только коррупционными, но и политическими – речь идет о предательстве доверия Си Цзиньпина.

Слухи о причинах падения генерала множатся как в Пекине, так и за его пределами. По данным The Wall Street Journal, Чжана также обвиняют в утечке ядерных секретов США, хотя Салливан утверждает, что в их беседе в 2024 году не обсуждалось ничего по-настоящему секретного – разговор был общим и официальным.

В случае официального предъявления обвинений Чжан Юся, вероятно, предстанет перед закрытым военным судом, где почти наверняка будет признан виновным и приговорён к тюремному сроку. Как отмечают эксперты, эта история показала элитам в Пекине, что даже личная близость к Си Цзиньпину не гарантирует безопасности – в Китае не осталось неприкасаемых.

