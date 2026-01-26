Депутаты ЕР обсудили с Мишустиным ключевые инициативы для развития страны

Tекст: Валерия Городецкая

Лидер фракции Владимир Васильев отметил, что отчет Кабмина – это важная традиция, отражающая усиление роли законодательной власти, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Правительство заинтересовано в уважительном, конструктивном и, самое главное, в эффективном сотрудничестве с Государственной Думой», – подчеркнул он.

Васильев напомнил об эксперименте с сокращением числа экзаменов для девятиклассников, поступающих в колледжи в Москве, Петербурге и Липецкой области, что позволило увеличить подготовку специалистов в два раза. К эксперименту присоединились еще 12 субъектов России, и теперь планируется подготовить 1,6 млн высококвалифицированных рабочих мест для новой экономики.

Руководитель парламентской комиссии по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что по предложению «Единой России» правительство расширит перечень инфекционных заболеваний для медосмотров трудовых мигрантов. Кроме того, планируется доработать систему диспансеризации, чтобы медицинская справка стала многофункциональной для граждан России.

Первый замглавы фракции Дмитрий Вяткин подчеркнул, что меры поддержки для сотрудников силовых ведомств, участвующих в СВО, будут приравнены к поддержке военнослужащих. В Госдуму в ближайшее время внесут соответствующие законопроекты, получившие поддержку правительства.

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков сообщил о договоренности с правительством по совместной работе над законопроектом, регулирующим развитие искусственного интеллекта. Жуков отметил приоритетность достижения технологического суверенитета России в этой сфере.

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко подтвердил, что «Единая Россия» поддержит действия правительства по стабилизации «Почты России», где зафиксированы убытки и сокращения персонала. Премьер-министр взял ситуацию под личный контроль, а до 2030 года предстоит отремонтировать 25 тыс. 160 отделений в сельской местности.

Замруководителя фракции Андрей Исаев отметил, что фракция вместе с правительством продолжит работу над развитием социальной защиты платформенно занятых, а также решит вопрос справедливого распределения страховых тарифов для работников сельхозпредприятий. Председатель правительства поручит Социальному фонду разработать механизмы для устранения экономических проблем аграриев.