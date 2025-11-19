Удар ATACMS по Воронежу был невозможен без США

Tекст: Анастасия Куликова

ВСУ попытались поразить гражданские объекты в Воронеже. Противник планировал нанести удар по городу четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, однако все боеприпасы были сбиты системами ПВО С-400 и «Панцирь», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В ведомстве уточнили, что часть обломков все же повредили крыши геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом.

Российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ракет. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает военное ведомство.

Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

Напомним, с территории Украины прежде уже пытались ударить по российским объектам ракетами ATACMS. В период президентства Джо Байдена Штаты разрешили использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Дональд Трамп-младший, сын нынешнего главы Белого дома, тогда назвал чиновников, принявших такое решение, «имбецилами».

Так, противник использовал AТACMS для ударов 19 ноября 2024 года по Брянской области. В ноябре того же года пять ракет были запущены по дивизиону С-400 в Курской области. Позже произошел еще один инцидент: восемь оперативно-тактических ракет ударили по аэродрому Курск-Восточный в районе населенного пункта Халино, говорилось в сообщении Минобороны.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом Пентагон ввел процедуру проверки для одобрения ударов вглубь России с использованием американских ракет. В октябре 2025 года газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация США сняла ограничение. Впрочем, сам американский лидер опровергал эту информацию.

По мнению авторов Telegram-канала «Военная хроника», один из ключевых вопросов сейчас заключается в том, из какой именно партии были запущенные ракеты. «Последнее зафиксированное применение ATACMS, если верить отчетам МО РФ, состоялось в конце января 2025 года. С тех пор об американских комплексах ничего не было слышно», – напомнили эксперты.

«Если запущенные в ноябре 2025 года ракеты были из старой партии, значит, у ВСУ еще остаются неиспользованные запасы. Если из новой, то это уже совсем другая проблема. В таком случае США, несмотря на публичные заявления о «заморозке поставок», продолжают передавать Украине ракеты либо напрямую, либо через союзников по НАТО», – рассуждают аналитики.

«Это уже шаг к прямой эскалации

и сигнал о сворачивании мирных консультаций. Характер цели – аэродром в Воронеже – не позволяет сделать по удару однозначной оценки: с военной точки зрения удар был не результативен, но политически может быть показателен», – считают авторы «Военной хроники».

По их мнению, версия о самостоятельном применении украинскими военными этих ракет выглядит неправдоподобно, поскольку запуск ATACMS невозможен без прямого участия американской стороны. Впрочем, есть и конспирологическая версия, согласно которой пуск мог быть выполнен без согласования с Вашингтоном, продолжили эксперты. По их оценкам, она спорная, но логика в ней есть, «особенно если учитывать, какие сейчас отношения между США и Украиной».

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, среди целей, которые могли интересовать ВСУ, – Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. «Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил он.

Несколько иной точки зрения придерживается военный эксперт Борис Джерелиевский. Он считает, что попытка удара по Воронежу – это «пропагандистский антикриз» на ситуацию, которая сейчас складывается на Украине, в том числе и с коррупционными скандалами. «Другими словами, противник стремился отвлечь внимание, а также продемонстрировать возросшие зону действия и возможности, ранее не обозначенные и не предъявленные», – детализировал собеседник.

Аналитик допускает, что в ход были пущены «последние ATACMS», которые были переданы на украинской стороне. «Если, конечно, не было какой-то тайной поставки со стороны Вашингтона или его союзников», – сделал оговорку Джерелиевский. По его мнению,

США помогали наводить ракеты.

«ВСУ не в состоянии этого сделать самостоятельно без американского согласия. Разведывательное сопровождение, которое необходимо для запуска, предоставляется только Штатами. Возможно, американцы присутствовали в расчете пусковых установок», – пояснил спикер.

«Сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – соглашается Кнутов. Напомним, власти США заняли четвертое место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД, и не исключено, что могут в нем подняться.

Также в экспертном сообществе сходятся во мнении о том, что российские военные показали высший класс и молниеносно наказали противника за ракетный удар по Воронежу. «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработало на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

«ATACMS крайне трудно сбить –

она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе, благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает Кнутов.

«Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – отметил эксперт, подчеркнув важность ликвидации работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота.

Отражение удара – это результат блестящего взаимодействия средств ПВО и ракетных войск,

которые сегодня, 19 ноября, заслуженно отмечают профессиональный праздник, указал, свою очередь, Джерелиевский. «Это подтверждение того, насколько эффективно работает наш разведывательно-ударный контур: системы ПВО и ракетные войска, средства технической разведки, в том числе и воздушной», – сказал он.

Другими словами, нынешние события – наглядный пример, что разные виды и рода войск не существуют сами по себе, а действительно тесно связаны. Аналитик назвал это одним из важнейших достижений специальной военной операции. «В самом начале СВО нам порой не хватало такого успешного взаимодействия, но сейчас это достигнуто, и я думаю, что мы в этом значительно превосходим противника», – заключил Джерелиевский.