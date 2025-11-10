США показали ядерный ответ «Буревестнику»

Tекст: Александр Тимохин

В конце октября американский фотограф-любитель Иэн Реккио, находясь в Оуен Уэлли (Калифорния), смог сфотографировать бомбардировщик Boeing B-52H с необычными ракетами на подкрыльевых узлах подвески. Судя по всему, это новые крылатые ракеты AGM-181A с ядерным боезарядом. Ракеты известны по названию программы, в рамках которой они создаются – LRSO (Long Range Stand-off – ракета большой дальности, применяемая без контакта с противником).

Самолет шел на малой высоте (1500 метров) над открытой для гражданских зоной, в ясную погоду, с работающим транспондером, передающим позывной Torch52 («Факел 52»), и красно-оранжевыми опознавательными полосами на крыльях, обозначающими испытательный полет. Они не скрывались, хотя до этого ВВС США показывали только искаженный рисунок ракеты – и более ничего. Какое значение имеет эта ракета и зачем ее показали – ведь это явно была намеренная демонстрация?

Как дальнобойные ракеты изменили сценарий ядерного удара

Для начала напомним, что тяжелые бомбардировщики предназначены прежде всего для нанесения по противнику второй волны ядерных ударов. Первый удар наносят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), бомбардировщики добивают уцелевшие цели.

Еще в 1970-х годах, до появления крылатых ракет, способных атаковать цели за тысячу и более км от точки пуска, типовой сценарий боевого применения стратегического бомбардировщика ВВС США выглядел следующим образом. Бомбардировщик на малой высоте (чтобы избежать обнаружения) сближался с системами ПВО СССР. Затем он набирал высоту, достаточную для применения аэробаллистических ракет AGM-69A с термоядерным зарядом и дальностью пуска 160-200 километров. После этого бомбардировщик пытался совершить прорыв через зону поражения на малых высотах с другими аэробаллистическими ракетами или свободнопадающими термоядерными бомбами к целям в глубине советской территории.

С учетом того, что перед этим по территории СССР должен бы быть нанесен массированный ракетно-ядерный удар, шансы на успех такого прорыва были. Но был и риск – ни один советский пилот перехватчика, ни один расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), пережившего серию термоядерных ударов, не пожалел бы ничего ради возможности сбить вражеский самолет.

Все попытки создать дальнобойные ракеты, позволяющие бомбардировщику атаковать цели с относительно безопасного расстояния, приводили к появлению оружия, слишком дорогого и сложного, чтобы всерьез на него рассчитывать.

Прорыв пришел откуда не ждали. Долгие годы американцы экспериментировали с малогабаритными ложными целями, которые после запуска с бомбардировщика, должны были отвлекать на себя огонь советских зенитно-ракетных комплексов. В ходе проводимых компанией Boeing в конце 60-х – начале 70-х годов экспериментов пришло понимание, что в такую мишень можно интегрировать малогабаритный ядерный заряд.

Немедленно встал вопрос: а зачем бомбардировщику тогда вообще идти на цель вглубь территории? Зачем применять свободнопадающие бомбы? В результате в 1970 году стартовала программа по созданию малогабаритной крылатой ракеты большой дальности. В 1976 году ракета AGM-86A совершила первый полет, а в 1977-м ВВС США заказали первую партию – все в ядерном снаряжении.

В 1980 году после ряда изменений началось производство, а ракета получила индекс, под которым она на вооружении и по сей день – AGM-86B. Дальность ракеты оказалась от 1200 до 2400 км, в зависимости от модификации. Позже американцы сделали неядерный вариант AGM-86C, дебютом которого стала война в Ираке в 1991 году.

Создание AGM-86B изменило облик американской тяжелой бомбардировочной авиации. Новое оружие стало серьезной угрозой для СССР.

Достать американские бомбардировщики было уже невозможно. Более того, тогдашние советские ЗРК эту ракету не могли сбить. Понадобилось создание нового поколения систем ПВО и перехватчика МиГ-31, чтобы у СССР появились инструменты обороны от удара американской стратегической авиации. Советский Союз, в свою очередь, тоже обзавелся такими ударными возможностями – в виде бомбардировщиков Ту-95МС и крылатых ракет Х-55 (правда, дальность этих ракет была ниже, чем у американцев).

Длительное время AGM-86C была единственной крылатой ракетой воздушного базирования с ядерным боезарядом в арсенале ВВС США. Применять ее могли только В-52Н, в остальные бомбардировщики она не помещалась. ВВС планировали заменить ее на ракету AGM-129, однако та в итоге пала жертвой бюджетных конфликтов внутри Конгресса и Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов с Россией.

И все же планы по замене 86-й ракеты в ВВС США не исчезли. С 2012 года на технологические исследования по будущим новым ракетам начали выделяться деньги. В 2017-м компании Raytheon и Lockheed Martin получили по 900 млн долларов на свои первые образцы. В 2020 году победителем стал Raytheon, а Пентагон выделил на продолжение работ еще 2 млрд долларов. В 2022 году стало известно, что ракету испытали. В 2023 году ракета прошла финальную оценку конструкции, после чего информация о ней просто исчезла. В июне 2025 года ВВС распространили рендер новой ракеты, из которого нельзя было понять ничего, кроме примерных обводов.

И вот внезапно бомбардировщик B-52H ясным днем пролетел на не самой большой высоте с парой новых ракет, над той местностью, где энтузиасты авиации не раз фотографировали новейшее оружие на подвеске самолетов. Случайностью это быть не могло. Тем более что «утечка» о новой американской ракете произошла через три дня после сообщений об испытаниях новейших российских систем, предназначенных для нанесения ядерных ударов – прежде всего «Буревестника».

Демонстрация AGM-181A – сигнал России

Что заставило американцев нарушить плотный режим секретности вокруг этой программы? В США наблюдатели едины – прежде всего это активность России в демонстрации своих новейших вооружений.

Кроме того, все громче раздаются голоса, говорящие о возможности проведения ядерных испытаний – прежде всего в США и (в ответ на это) в России. США показали, что у них тоже имеются новые ракетные разработки, способные нести ядерную головную часть.

Преимущество AGM-181A перед AGM-86B – прежде всего малозаметность. Кроме того, ракеты AGM-181A могут применяться не только с бомбардировщиков B-52H Stratofortress, но и с новейших B-21 Raider. AGM-181A будет оснащена рядом навигационных систем, точный состав которых пока неизвестен. Предполагаемая дальность – около 2400 км. В качестве боевой части используется термоядерный заряд W80-4.

Неядерного варианта у ракеты не будет, это чисто оружие ядерной войны.

Предполагаемое количество новых ракет, которые закупят ВВС США – не менее 1000 единиц. Начало поставок запланировано на 2027 год. С помощью этого количества американцы заменят AGM-86B, которые устарели чисто физически.

США хотят иметь возможности как массированного ядерного удара (во второй, третьей и других волнах ядерных атак после израсходования баллистических ракет), так и точечного ядерного удара по какой-то небольшой и не самой важной цели для запугивания и деэскалации (принуждения противника к прекращению боевых действий без полномасштабной ядерной войны).

Пролет бомбардировщика с этими ракетами – прямой сигнал Москве. Сигнал о том, что США готовятся к ядерной войне, испытывают и принимают на вооружение новое оружие, предназначенное именно для такого рода конфликта. Перед нами классическая демонстрация силы – и фактически новый этап ядерной гонки вооружений.