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4 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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    Как устроен сверхсекретный американский «стратег»

    B-21 «Raider» показали пока только с одной стороны
    		   4 декабря 2022, 11:40
    Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН

    В США публике впервые вживую представлен первый прототип нового американского стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 «Raider». Событие нерядовое — это первый новый тяжелый бомбардировщик в мире за тридцать с лишним лет. Зачем ВВС США понадобилась новая машина такого класса, в чем необычность ее конструкции - и когда она появится на вооружении?

    Необходимость создания нового бомбардировщика в обозримой перспективе для ВВС США была заложена еще тридцать лет назад, в 1992 году, когда после распада СССР и окончания Холодной войны в Штатах «под нож» пошли многие оборонные программы. В их числе был и новейший в тот момент малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 «Spirit».

    Его серия была в итоге ограничена двадцатью машинами вместо ста тридцати - машина уже была в производстве и полностью закрывать было поздно, очень уж много денег налогоплательщиков, потраченные на разработку, вылетело бы «в трубу». И без этого сокращение серии, а не только одни примененные передовые технологии, стало причиной чудовищной цены за отдельную машину и дороговизны и сложности обслуживания «штучной» техники. Ограничение выпуска новой машины и отсутствие у нее ряда возможностей (например B-2A не несет ядерных крылатых ракет большой дальности) вынудили США продолжить эксплуатацию старых Boeing B-52H «Stratofortress» и обладавших очень ограниченными возможностями на заре своей карьеры Rockwell B-1B «Lancer».

    В 90-е американским военным было не до мечтаний о новом бомбардировщике. Активно концептуальные проработки начались с новым веком, долгое время оставаясь на стадии «рисования на салфетках».

    Драйвером для роста финансирования, вероятно, стало понимание, что мир трансформируется от эпохи локальных асимметричных войн малой интенсивности к новой «эре противостояния великих держав», в первую очередь с Китаем. А потенциальный тихоокеанский театр военных действий характеризуется по очевидным географическим соображениям большими расстояниями до целей и низкой плотностью аэродромной сети. Да и запрос на носитель стратегических вооружений, ядерных или конвенционных, при таком изменении геополитической обстановки растет.

    К концу «нулевых» американские военные в своих требованиях решили вместо экзотики (на концептуальной стадии прорабатывались, например, беспилотные сверхзвуковые стратегические бомбардировщики) заказать достаточно консервативную машину - дозвуковое малозаметное «летающее крыло», по сути, уменьшенный, более массовый и дешевый вариант B-2 «Spirit», построенный на новой технологической базе. В 2008 году начался конкурс на разработку нового бомбардировщика «Next Generation Bomber». В нем создателю «Spirit» противостояла команда из гигантов американского ВПК Boeing и Lockheed Martin.

    Первые годы программа шла вяло из-за относительно низкого финансирования – создание «стратега» все еще не имело высочайший приоритет. Вскоре после старта она была переименована-перезапущена как «Long Range Strike-Bomber» (LRS-B, «бомбардировщик большой дальности»).

    В 2015 году в конкурсе победил Northrop Grumman - и это было предсказуемо по ряду причин. Во-первых, Пентагон после периода монополизации ВПК в 1990-х боится складывать все яйца в одну корзину и старается поддерживать всех оставшихся производителей (у Lockheed Martin был из «мегаконтрактов» истребитель F-35, а у Boeing, например, топливозаправщик KC-46 «Pegasus»), во-вторых в изначально осторожном, консервативном, контракте очень важным было наличие опыта создания и обслуживания B-2 «Spirit».

    В 2016 году публике был представлен первый арт будущего бомбардировщика, а сам он получил индекс B-21 (число 21 в честь века – по правилам должен был быть B-3) и имя собственное «Raider», в честь «Рейда Дулиттла», одной из наиболее известных операций американской бомбардировочной авиации в ходе Второй мировой. Тогда, 18 апреля 1942 года группа сухопутных бомбардировщиков B-25 «Mitchell» взлетела с авианосца с авианосца и нанесла важнейший с моральной точки зрения удар по Токио. По сути это американский аналог наших бомбардировок Берлина в августе-сентябре 1941 года. При присвоении имени присутствовал последний оставшийся в живых ветеран рейда.

    В последующие годы программа во многом ушла в тень. При высоком уровне открытости публике в целом американское военное ведомство по программам, которые его интересуют особо, умеет поддерживать высокую секретность. Было опубликовано несколько концепт-артов, которые давали мало новой информации.

    По заявлениям официальных лиц, программа шла хорошо. Однако на нее все равно повлияла пандемия коронавируса (либо на пандемию свалили обычные для военно-промышленных комплексов всех стран задержки относительно официально анонсированных планов) - в уходящем 2022 году планировалась не только презентация, но и первый полет, причем весной-летом. Сейчас же он ушел на середину 2023-го. Однако до конца года решили провести, по крайней мере, презентацию первого из шести прототипов (по заявлениям, оставшиеся пять находятся в производстве, в различной степени готовности), дабы отчитаться перед общественностью.

    Хотя в ходе презентации самолет был показан с ограниченного числа ракурсов (по большому счету, только спереди) и были успешно скрыты на время такие чувствительные вещи, как конструкция сопел, можно сравнить его с ожиданиями. В целом это, как должен был быть, уменьшенный в размерах B-2 «Spirit».

    Необычна конструкция фонаря с относительно небольшим по размерам остеклением (для понижения радиолокационной заметности – несмотря на специальные напыления остекление «светит» больше чем просто поверхность). Также воздухозаборники выполнены полуутопленными в фюзеляж/крыло - на публиковавшихся картинках их облик был более обычным. Самолет заметно светлее других «стелсов» - возможно дело в ином покрытии, либо на первом прототипе оно и вовсе обычное, а не радиопоглощающее.

    По текущим планам начальной, ограниченной боеготовности новой машины (с ограниченным набором вооружения и возможностями бортовой электроники) планируют достичь «во второй половине 2020-х годов».

    К 2030 году планируется сдать заказчику порядка двадцати бомбардировщиков, а в общей сложности серию планируют в «не менее 100 машин», с темпом на пике «до 15 самолетов в год». Это необходимо, чтобы в начале 2030-х годов начать списывание B-1B «Lancer» (эти самолеты сильно изношены за время войн в Ираке и Афганистане, где были «рабочей лошадкой») и B-2A «Spirit» (обслуживание их небольшого парка дорого, трудоемко и не имеет особого смысла после получения иного малозаметного бомбардировщика).

    А вот ветеран B-52 «Stratofortress» должен быть капитально модернизирован (в частности, установлены новые двигатели) и продолжить службу вместе с новичком вплоть до 2050-х годов - и это несмотря на то, что все ныне летающие были построены в 1961-62 годах, то есть им будет под сто лет! Слишком уж незаменим «старичок» в качестве простой в эксплуатации платформы для «больших», в том числе перспективных гиперзвуковых ракет.

    Технических подробностей о B-21 немного. Это дозвуковой двухместный двухдвигательный (двигатели разработаны на основе двигателей F135 истребителя F-35) самолет, построенный по схеме «летающее крыло», с широким внедрением средств снижения заметности.

    Вооружение размещается во внутреннем отсеке. Оно должно включать широкий спектр американского управляемого оружия. Включая, например, в перспективе и новые авиационные ядерные крылатые ракеты большой дальности Raytheon AGM-181 LRSO (в отличие от B-2A, который из ядерного оружия несет только свободнопадающие бомбы). Будут использоваться запускаемые в полете беспилотники (разведчики, постановщики помех).

    Общая масса полезной нагрузки, по открытым данным, «до 13,6 тонн». В целом по своим массогабаритным характеристикам B-21 «Raider» на нашей классификации ближе к дальним/средним бомбардировщикам, а-ля Ту-22М3.

    С высокой долей уверенности можно сказать, что B-21 - это последний американский бомбардировщик в классическом понимании. На чем бы люди не воевали в 2050-х годах, вряд ли роль стратегического ударного средства будет исполнять пилотируемый атмосферный самолет. Сам B-21 в перспективе планируется использовать в качестве опционально-пилотируемого - отправлять без пилотов на наиболее длительные или опасные миссии, или в составе смешанных групп с командирской пилотируемой машиной и беспилотными ведомыми.

    Однако он не будет последним стратегическим бомбардировщиком в мире. Вероятно, нас ждет еще появление одной или двух китайских машин (только «стратега» или «стратега» и среднего бомбардировщика), и возможно отечественного ПАК ДА, если не будет решено ограничится возобновлением производства Ту-160.       

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