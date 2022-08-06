Со времен Хиросимы Америка не изменилась

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6 августа, суббота  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Газовая ловушка для Европы захлопнулась

Газпром ответил Шольцу за турбину Bernd Thissen/dpa/picture-alliance/ТАСС
Газпром наконец подробно объяснил, как санкции Запада заставляют «Северный поток – 1» работать всего с одной турбиной. Это явно ответ на обвинения канцлера Германии Шольца, что отправке турбины в Россию якобы ничто не мешает, кроме самой российской стороны. Отказ Европы признать проблему угрожает не только ее экономике, но и простым людям. Причем первыми этой зимой пострадают именно страны Западной Европы. Какие именно страны попадут под удар? Подробности...
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Сближение с Китаем требует от России осторожности

Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией PAVEL GOLOVKIN/POOL/EPA/ТАСС
Скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и кризис в отношениях между США и Китаем дает первые плоды – Пекин заявил о желании расширить стратегическое сотрудничество с Россией. О каких именно направлениях может идти речь и в какой мере инициатива Пекина соответствует интересам Москвы в Азии? Подробности...
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ВМФ России получил точную инструкцию к применению

Новая Морская доктрина подразумевает усиление ВМФ России Петр Ковалев/ТАСС
Аналитики продолжают обсуждать новую Морскую доктрину, подписанную президентом России. Все более заметны явственные отличия этого фундаментального для России документа от его предыдущего варианта. Особенное значение новая доктрина имеет для строительства и применения Военно-морского флота – но не только для этого.  Подробности...
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Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз EPA/TASS
Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...

Мировой рынок продовольствия висит на ниточке

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать. Подробности...

Как Иран предсказал глобальную ошибку Горбачева

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Владимир Прохватилов

    Со времен Хиросимы Америка не изменилась

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		6 августа 2022, 13:10

    Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила. Взрыватель бомбы сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от детского госпиталя «Сима». 9 августа атомная плутониевая бомба «Fat Man» («Толстяк»), эквивалентная 21 килотонне тротила, была сброшена на Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar».

    В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.

    Первоначально США собирались сбросить атомные бомбы на рисовые поля или в море, чтобы достичь психологического эффекта для поддержки десантных операций, запланированных на Японских островах на конец сентября 1945 года. Но в итоге президент США Гарри Трумен решил применить новое оружие в густонаселенных городах – в первую очередь, в качестве демонстрации военной мощи США Советскому Союзу.

    За решением Трумена стояла американская военно-политическая элита, которая ставила своей целью запугать не только Советский Союз, но и весь мир, чтобы снять все преграды для своей геополитической экспансии.

    В уничтожении двух японских городов не было военной необходимости – победа над милитаристской Японией была обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии Советской армией. Бомбардировками Хиросимы и Нагасаки США преследовали не военные, а политические цели, рассматривая атомное оружие, как главное средство устрашения народов всего мира.

    Фото: Charles Levy/wikipedia.org

    До сих пор США остаются единственной в мире страной, применившей ядерное оружие. Второй такой страной могла бы стать Украина, если бы Россия допустила создание ядерной угрозы у своих границ. Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году прямо заявил о желании обзавестись таким оружием. В апреле 2019 года Александр Турчинов, занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что «ядерное разоружение было исторической ошибкой» Украины.

    6 августа – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Российская Федерация последовательно добивается соглашения о сокращении ядерных арсеналов странами, которые ими обладают. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I) был подписан в Москве 31 июля 1991 года. Россия сразу же после распада Советского Союза заявила о продолжении выполнения международных обязательств СССР, в том числе договора СНВ-I. Однако Украина, Казахстан и Белоруссия первоначально отказывались избавиться от доставшихся им в наследство от СССР ядерных арсеналов, и согласились на неядерный статус лишь в обмен на финансовые компенсации.

    Договор СНВ-I вступил в силу 5 декабря 1994 года. В ходе его выполнения Россией и США было зафиксировано около десяти серьёзных нарушений с американской стороны. В частности, ядерные боеголовки и вторые ступени стратегических ракет не утилизировались, а складировались, за счет чего был создан так называемый «возвратный потенциал». Срок действия договора СНВ-1 истек 5 декабря 2009 года.

    Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II) между США и Российской Федерацией был подписан в Москве 3 января 1993 года. Договор запрещал использование баллистических ракет с разделяющимися головными частями. Подписав договор, США нашли лазейки для сохранения своей ударной мощи и 14 июня 2002 года вышли из договора по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО) от 1972 года. В ответ Россия вышла из СНВ-II.

    Договор между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет.

    27 января 2021 года Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. 29 января президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ.

    Но американцы не собирались придерживаться подписанных с Россией соглашений. В мае прошлого года МИД России обвинил США в превышении разрешенного ДСНВ числа вооружений. США превысили на 101 единицу количество разрешенных договором СНВ-III стратегических наступательных вооружений, заявили в МИД РФ.

    США уложились в разрешенное количество вооружений не только за счет сокращений, но и потому, что в одностороннем порядке вывели из зачета по Договору СНВ-III 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелых бомбардировщик В-52Н.

    «Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей Протокола к Договору», — говорится в сообщении российского МИД.

    Кроме того, четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, были переведены в не предусмотренную категорию «учебных шахт».

    Уличив США в обмане, российская сторона, тем не менее, честно выполняла обязательства, взятые в рамках договора СНВ-III.

    Америка, между тем, продолжала демонстрировать свою недоговороспособность. В 2017 году президент США Дональд Трамп заявил, что СНВ-III более выгоден Москве, чем Вашингтону, назвав его «односторонней сделкой». Администрация Трампа настаивала на подписании нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с множеством выгодных США дополнительных условий. Россия предлагала продлить договор без каких-либо условий, но Трамп уперся.

    20 января 2021 года 46-й президент США Джозеф Байден в пику Трампу заявил о намерении продлить действие СНВ-III. Но при этом стал активно разжигать конфликт на Украине. После начала специальной военной операции России США приостановили переговоры по новому договору об ограничении ядерных вооружений. Затем в апреле глава Пентагона генерал Ллойд Остин указал, что целью США является ослабление военной мощи России. 

    А на днях Байден в своем обращении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке накануне открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил, что его администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями с Россией. 3 августа заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс сообщила, что США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    Надо понимать, что логика американских элит ничуть не изменилась со времен бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В международных отношениях США практикуют ту же практику устрашения, что и в 1945 году. Но когда встречают достойный отпор, сразу же включают более миролюбивую повестку дня, идут на переговоры, но не перестают искать лазейки по обходу любых соглашений не только с геополитическими противниками, но даже со своими союзниками.

    США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.

    Это полезно понять друзьям и союзникам США в Европе и Азии. 

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