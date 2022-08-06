Пентагон отметил важность диалога с Россией по СНВ-3

Для США и России важен диалог о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Кол.

Кол отметил, что договор «истекает в 2026 году». Как заявили в Пентагоне, «по мере того, как приближается 2026 год будет важно приступить к детальному диалогу о том, как продлить его, расширить или изучить возможность заключения других договоренностей в сфере контроля над вооружениями, которые будут подразумевать действия, не предусмотренные нынешним соглашением», передает ТАСС.

США выразили уверенность, что «ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана». Они призвали «все ядерные державы присоединиться к общим усилиям по сокращению ее рисков», передает РИА «Новости».

Кол сказал, что Россия и Китай «значительно укрепляют» ядерный потенциал, что, как он считает, представляет риск стабильности в мире. При этом, по его словам, «программа ядерной модернизации США не является расширением американского ядерного потенциала и не нарушает СНВ-3». Кол признал, что США не могут в одиночку справиться с существующими в мире ядерными угрозами.

Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?». По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.

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