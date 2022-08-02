В Кремле назвали условие переговоров России и США по СНВ-3

Переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Контакты могут быть только на основе взаимного уважения, учета озабоченностей друг друга и готовности слышать озабоченности друг друга», – приводит его слова РИА «Новости».

Также он добавил, что Москва неоднократно говорила о необходимости переговоров с Вашингтоном по поводу новой системы контроля за вооружением.

«Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры, ибо времени остается мало. Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной другой основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия с самого начала выступала за скорое начало переговоров.

Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».

В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.