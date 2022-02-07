МИД счел невозможными односторонние шаги навстречу США в рамках стратегического диалога

Москва готова рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США, односторонние уступки в рамках диалога невозможны, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

«Что касается наших перспективных систем, то засчитываться по действующему ДСНВ будут те из них, которые подпадают в согласованную сферу его охвата. Это межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики. На другие средства, не относящиеся к упомянутым категориям, установленные ДСНВ требования не распространяются», – передает РИА «Новости» ответ Ермакова на вопрос, будет ли Россия включать перспективные системы в действующий Договор о СНВ или этот вопрос уже должен рассматриваться только в контексте будущего «уравнения безопасности».

«Российские эксперты в перспективном плане готовы рассматривать возможность распространения принципов и механизмов контроля на интересующие обе стороны системы, способные решать стратегические задачи. Но строго и исключительно на основе взаимности. Односторонние шаги навстречу пожеланиям и требованиям США невозможны», – отметил Ермаков.

По его словам, Москва намерена добиваться от США обсуждения гарантий безопасности в комплексе, без выдергивания Вашингтоном опций на свой вкус.

Комментируя разницу в подходах, Ермаков отметил, что Москва будет «добиваться от Вашингтона обсуждения российских инициатив в комплексе, не допуская вычленения из предложенного нами «пакета» каких-то отдельных сюжетов или опций по своему вкусу». Он добавил, что насущность обсуждения темы гарантий безопасности «подвинула» на второй план несколько тем «стратегической повестки дня».

«Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто», – констатировал дипломат.

Говоря о функционировании двух рабочих групп в рамках стратегического диалога, Ермаков добавил, что по мере развития событий, «если возникнет такая необходимость, стороны вполне могут договориться о каком-то «переформатировании», включая создание новых рабочих групп».

По словам Ермакова, западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения.

«Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности... состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», – заявил Ермаков.

«Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем, приобрёл настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня», – добавил высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

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