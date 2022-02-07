|
|
МИД счел невозможными односторонние шаги навстречу США в рамках стратегического диалога
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Москва готова рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США, односторонние уступки в рамках диалога невозможны, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Что касается наших перспективных систем, то засчитываться по действующему ДСНВ будут те из них, которые подпадают в согласованную сферу его охвата. Это межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелые бомбардировщики. На другие средства, не относящиеся к упомянутым категориям, установленные ДСНВ требования не распространяются», – передает РИА «Новости» ответ Ермакова на вопрос, будет ли Россия включать перспективные системы в действующий Договор о СНВ или этот вопрос уже должен рассматриваться только в контексте будущего «уравнения безопасности».
«Российские эксперты в перспективном плане готовы рассматривать возможность распространения принципов и механизмов контроля на интересующие обе стороны системы, способные решать стратегические задачи. Но строго и исключительно на основе взаимности. Односторонние шаги навстречу пожеланиям и требованиям США невозможны», – отметил Ермаков.
По его словам, Москва намерена добиваться от США обсуждения гарантий безопасности в комплексе, без выдергивания Вашингтоном опций на свой вкус.
Комментируя разницу в подходах, Ермаков отметил, что Москва будет «добиваться от Вашингтона обсуждения российских инициатив в комплексе, не допуская вычленения из предложенного нами «пакета» каких-то отдельных сюжетов или опций по своему вкусу». Он добавил, что насущность обсуждения темы гарантий безопасности «подвинула» на второй план несколько тем «стратегической повестки дня».
«Дальнейший диалог с американцами по стратстабильности в немалой степени будет зависеть от того, как будут решаться вопросы, связанные с гарантиями безопасности. На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто», – констатировал дипломат.
Говоря о функционировании двух рабочих групп в рамках стратегического диалога, Ермаков добавил, что по мере развития событий, «если возникнет такая необходимость, стороны вполне могут договориться о каком-то «переформатировании», включая создание новых рабочих групп».
По словам Ермакова, западным странам пора прекратить необоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения.
«Один из основных посылов российских предложений по гарантиям безопасности... состоит в том, что Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения», – заявил Ермаков.
«Вопрос о предоставлении нашей стране правовых гарантий безопасности, в силу накопленной в российско-западных отношениях «критической массы» проблем, приобрёл настолько неотложный характер, что несколько подвинул сейчас на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня», – добавил высокопоставленный дипломат.
Он напомнил, что ключевыми требованиями к США и НАТО в рамках диалога по гарантиям безопасности является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата конфигурации его сил и средств к ситуации, существовавшей в 1997 году.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол Антонов заявил о неверии США в готовность России «идти до конца»
|
|
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в готовность американской стороны «обрушить все отношения» с Россией. По его мнению, США считают, что Россия «не пойдет до конца».
Антонов подтвердил при этом, что американские политики «просчитывают» ответ Москвы на возможное расширение американских санкций из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, американцы пытаются удержаться на плаву. «Именно поэтому используют второстепенные моменты стратегического регионального диалога, чтобы показать, «это не мы, это русские» обрушают сегодня российско-американские отношения. И мы доказываем на примерах, на пальцах объясняем, что это не так», – приводит его слова ТАСС.
«Это печальная, конечно, история, каждый день мы наблюдаем дискуссии в Конгрессе», – сказал он, добавив, что среди конгрессменов «есть полный консенсус в отношении того, что санкции нужны, вопрос лишь в их объеме и сроках». Как заявил Антонов, «сегодня трудно сказать, какими будут» санкции. Он заявил: «Ругань идет только о том, кто сильнее, кто больнее ударит по России».
«Это свидетельствует лишь о том, что снижается уровень дипломатической квалификации США, которые не могут решить за столом переговоров насущные проблемы международной безопасности», – подчеркнул он.
Посол сообщил, что в США прослеживаются опасения относительно сближения России и Китая. В американских СМИ после встречи президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина «посыл самый негативный».
Он также отметил, что латиноамериканские страны «тянутся» к России, хотя «вынуждены оглядываться, потому что эта самая санкционная дубинка занесена и над ними – только попробуйте сделать шаг в сторону России и Китая, мы на вас ее обрушим». По его словам, в США считают Латинскую Америку своими «задворками», куда России «лезть» не следует.
Напомним, Антонов заявил, что Вашингтон пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине и затушевать истинное положение дел. Кроме того, российский посол заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, Москве это не нужно и не отвечает ее интересам. Глава МИД Сергей Лавров заявил о налаживании партнерства с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа. США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия обеспечила дизельным топливом замерзающих жителей США
|
|
Северо-восточные Соединенные Штаты охватили небывалые холода, там не хватает топлива, а другие традиционные поставщики – Европа и Канада, – испытывают свои трудности, в результате чего дизельное топливо для жителей данного региона закупают в России, сообщают СМИ.
По информации поставщика данных о нефти Vortexa, в феврале около 1,55 млн баррелей (211 тыс. тонн) дизельного топлива направляются из России в США, что является рекордом за последние три года, на данный момент это составляет 22% импорта «солярки», пишет «Ридус» со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что растущая доля российского импорта – это еще одна иллюстрация критической роли России в снабжении мира нефтью. Геополитическая напряженность заставляет рынки нервничать, так как США заявили, что ответят санкциями, если Россия вторгнется на Украину.
Восточное побережье США особенно зависит от импортного дизельного топлива, поскольку мощности по переработке нефти сократились из-за низкой рентабельности. Запасы дизельного топлива упали до самого низкого уровня для этого времени года с 2014 года.
Кроме того, северо-восточные штаты в большей степени полагается на дизельные генераторы для производства электроэнергии, так как цены на природный газ рекордно выросли.
Другие основные поставщики дизельного топлива в США сталкиваются со своими проблемами: Европа борется с нехваткой энергии и перебоями в работе нефтеперерабатывающих заводов, а Канада закрыла нефтеперерабатывающий завод на восточном побережье в начале пандемии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США, с одной стороны, вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а с другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов: если ранее они возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, то теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу.
Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину
|
|
Американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его.
«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», – приводит текст сообщения Bloomberg РИА «Новости».
В Bloomberg заявили, что исправили ошибку, обстоятельства произошедшего расследуются.
Ранее американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Чиновники США назвали число возможных «жертв вторжения» России на Украину
|
|
По версии американских чиновников, если Россия совершит «полномасштабное вторжение» на Украину, жертвами могут стать 85 тыс. человек, сообщают информационные агентства.
Reuters ссылается на неназванных официальных лиц США, которые утверждают, что Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия – 3–10 тыс. военных. Кроме того, по версии американцев, могут погибнуть 25–50 тыс. гражданских, передает РЕН ТВ.
Как заявляет агентство, Киев может пасть «в течение нескольких дней». При этом «вторжение» может спровоцировать многомиллионный поток беженцев в Европу. Reuters заявило, что Россия собрала около 70% боевой мощи, которая якобы требуется для «вторжения». Утверждается, что за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, при этом еще 14 находятся в пути.
Reuters признает, что «официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил». При этом «ожидается, что земля сильнее всего промерзнет примерно к 15 февраля, сообщили официальные лица, это позволит российским силам перемещать технику не по дорогам», такие условия «сохранятся до конца марта», передает ТАСС.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
-
Захарова о публикациях Bloomberg и Bild: Это придумали настоящие извращенцы
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации Bloomberg и Bild о «вторжении» России на Украину, заявив, что такое могли придумать только «настоящие извращенцы».
Захарова написала в Facebook, что «в Киеве монумент «Родина-Мать» озарился цветами государственного флага, акция состоялась в знак «благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам».
«Удачно получилось, что (монумент) не снесли», – отметила она.
«Врагом», по словам Захаровой, в Киеве, вероятно, считают Москву: «Ясное дело, Bloomberg же написало сегодня о «вторжении России на Украину». То самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину».
Кроме того, «немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала «путинский путч-план для Украины». В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы».
«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», – подытожила Захарова.
Она также вернулась к символике акции: «Во-первых, монумент символизирует период наивысшего расцвета Украины, который нынешний режим не имеет технологий «декоммунизировать». Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям – раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе. Во-вторых, поборники «единства Украины» провели свое мероприятие аккурат к знаменательной дате – очередной годовщине вступления в силу Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе 5 февраля 1946 года. Документ юридически зафиксировал передачу Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР».
«Теперь, благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чем именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше», – заключила Захарова.
-
Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США увязали с Украиной и НАТО возможный перенос ядерных учений России
|
|
Россия в феврале собирается провести масштабные учения с ядерным оружием, их перенесли с осени на начало года, сообщают СМИ со ссылкой на военных, разведку и источник в Конгрессе США.
Источник Financial Times заявил, что глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе закрытого заседания объявили членам Палаты представителей США, что Россия готовится провести учения с применением стратегических ядерных сил в середине февраля, передает RT.
Financial Times пишет, что обычно такие учения, включая испытания МБР, проходят осенью, но в 2022 году решено перенести их в качестве предупреждения для НАТО – чтобы альянс не вмешивался, если Россия «решит напасть» на Украину, передает РБК.
Источник ТАСС, близкий к Минобороны России, сообщал, что стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России пройдут в начале 2022 года.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отмечает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии «параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил» России.
США пообещали «ущерб интересам Китая» в случае конфликта в Европе
|
|
Соединенные Штаты поддерживают контакты с Китаем на высоком уровне и продолжают привлекать внимание Пекина к тому, что дестабилизация ситуации в Европе скажется и на интересах КНР по всему миру, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем», – приводит РИА «Новости» ответ Псаки на просьбу прокомментировать состоявшуюся в Пекине встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Представитель Белого дома добавила, что контакты с Пекином поддерживаются на самом высоком уровне и включают обсуждение актуальных международных вызовов, в том числе текущую ситуацию вокруг Украины. «Мы донесли до Китая, что дестабилизирующий конфликт в Европе нанесет ущерб интересам Китая по всему миру – и в КНР должны понимать это», – указала Псаки.
В прошлую пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай «склонить» Россию к дипломатии, так как конфликт на Украине якобы существенно отразится на мировой экономике и энергетической сфере.
Ранее посольство Китая в Москве назвало фейком и провокацией публикацию Bloomberg о якобы имевшей место «просьбе» главы КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпийских игр в Пекине. В Кремле также назвали фейками сообщения о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе.
Как утверждало Bloomberg, Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация Bloomberg является операцией американских спецслужб.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
Американский разведчик описал сценарий войны России и США
Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством: она не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Разведчик отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.
«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», – написал Риттер в статье для RT.
Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер, напомнив решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса.
«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», – продолжил Риттер.
Офицер пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер.
«Короче говоря, это будет разгром», – подчеркнул он.
Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил.
Кроме того, по словам Риттера, американским вооруженным силам не хватит численности для противостояния и выживания в любом длительном сражении и компании.
Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.
По его словам, разгром ждет и американские ВВС, учитывая российские силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер.
В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям.
Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям.
«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – подытожил Риттер.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Заголовок Bloomberg доказал системность фабрикации фейков о «вторжении на Украину»
|
|
Подготовка западными СМИ фейковых материалов о «российском вторжении» на Украину поставлена на поток. Столько лжи о России не было даже в самый разгар холодной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Фейковый заголовок о происходящем «вторжении» России на Украину провисел на сайте агентства Bloomberg полчаса.
«Наверное, заголовок агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину вышел на всеобщее обозрение случайно, из-за технического сбоя. Но это подтверждает факт, что западные, особенно американские и британские СМИ, которые разгоняют всю эту панику, готовят подобные материалы и фейки на регулярной основе», – считает политолог и публицист Владимир Корнилов.
Информация о «российском вторжении» поставлена на поток, «поэтому выпускающий редактор агентства Bloomberg даже не понял, что «вторжение» еще не состоялось». «Американские редакторы ежедневно выпускают новости о «российском вторжении» на Украину. Возможно, у них стоят напоминания о публикации подобных новостей по датам. Мы же помним, что замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд говорила, что «вторжение» произойдет с середины января по середину февраля. Кто-то там в Bloomberg поставил себе напоминалку написать о «вторжении» в такой-то день», – предположил политолог.
Заголовок «Россия вторгается на Украину» был опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы) на сайте американского агентства Bloomberg. Фейковый заголовок был удален с сайта только через полчаса, о чем рассказала российский аналитик Ольга Лаутман. Она одной из первых сообщила об инциденте. Пользователи, которые нажимали на «сногсшибательную историю о массе российских войск на границе с Украиной», попадали на несуществующую страницу. «Мы глубоко сожалеем об ошибке», – заявили в Bloomberg, пообещав провести расследование произошедшего.
В последние месяцы США постоянно предупреждают о якобы готовящейся «агрессии» России против Украины. Ранее американская газета The Washington Post опубликовала карту российского наступления на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря. В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
В субботу немецкая газета Bild сообщила о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Посольство России в ФРГ назвало это «план вторжения на Украину» «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.
Последние несколько недель, добавляет Корнилов, на Западе регулярно появляются материалы о том, что «русские что-то куда-то подогнали и перегнали поближе к границам Украины». «Фотографии российских войск в Сибири выдают за снимки, сделанные якобы вблизи украинских границ. Обман раскрывается после проверки фактов. Но это совершенно не волнует западные СМИ», – констатирует собеседник.
По его словам, даже в разгар холодной войны на Западе звучали критические мнения, «позволялось некое инакомыслие, в газетах появлялись колонки с критикой в адрес позиции, обвиняющей во всем Советский Союз и прочих врагов американского народа». Но сейчас западные СМИ «исключили всякую критическую точку зрения на фейки и включились в единую информационную кампанию против России, то есть к штыку приравняли перо и пошли в атаку, не думая, как они выглядят даже в глазах собственного населения».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
МИД напомнил о ядерном оружии США в Европе
|
|
Европейские страны опасаются размещения ядерных сил России на территории Белоруссии, но им стоит вспомнить о ядерном оружии США на территории Европы, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ермаков «встречно задал вопрос» о том, «не видят ли европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском», а в американском ядерном оружии, которое уже находится в странах НАТО, передает РИА «Новости».
В МИДе подчеркнули, что это ядерное оружие США способно «поражать цели на территории России». При этом участие неядерных стран Европы в «совместных ядерных миссиях» НАТО «напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия». Москва «с таким двуличием стран Запада категорически не согласна».
Напомним, в Госдепе заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии». В МИДе назвали домыслами заявления о ядерном оружии в Белоруссии.
В Кремле негативно отнеслись к обвинениям в намеренной огласке ответа США по безопасности
В Кремле негативно отнеслись к заявлениям американской стороны о том, что якобы Россия предала огласке ответ США по гарантиям безопасности, в Москве не допускают такого стечения обстоятельств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к обвинениям США, что это Россия «слила» в СМИ ответ американцев по гарантиям безопасности, допускают ли такую возможность в Москве, что «относимся негативно, не допускаем», передает РИА «Новости».
«К нашему большому сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», – добавил он.
Представитель Кремля также указал на изменчивость позиции США по поводу возможных превентивных санкций в адрес России.
«Давайте подождем следующей недели, может, опять что-то поменяется», – добавил он.
Напомним, в среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку якобы несет Москва.
Сенатор Константин Косачев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты указали на пустословие Нуланд в вопросе трактовки неделимости безопасности
|
|
«Слова о готовности США обсуждать с Россией неделимость безопасности – это пустая декларативность, на деле нет никакого пространства для диалога», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.
«Со стороны США довольно иронично звучат заявления о том, что некая неделимость безопасности все-таки предполагается в контексте НАТО и ОБСЕ. Однако все понимают, что для США – это словесный трюк и пустая декларативность», – сказал американист Малек Дудаков.
Эксперт отметил, что Белый дом не намерен вести с Москвой серьезные переговоры и гарантировать России безопасность на границе с Восточной Европой. «При этом Вашингтон осознает, что решать вопросы безопасности в Европе без России невозможно, поэтому не хочет полностью закрывать окно диалога с Москвой», – добавил собеседник.
По словам аналитика, Запад будет и впредь обвинять Россию в нарушении безопасности в Европе и в то же время выражать готовность обсуждать принцип неделимости безопасности с Москвой. «Мы видели ответы США и НАТО в газете El Pais – судя по всему, никакого существенно широкого пространства для диалога с Россией Вашингтон не приемлет», – заметил политолог.
Что касается слов Нуланд о том, что Россия якобы угрожает безопасности Европы, «вторглась в Грузию и держит войска в Молдавии вопреки воле правительства республики», Дудаков пояснил: попытки США представить миротворческие операции российских войск как «агрессию» выглядят лицемерно.
«Я соглашусь с Нуланд только в том, что война не нужна никому: ни России, ни Украине, ни простым гражданам США. Но возникает встречный вопрос: зачем тогда политические кланы США разжигают околоукраинскую ситуацию так сильно, что конфликт по-прежнему возможен? Все же понимают, что столкновение ничем хорошим не закончится ни для одного из его участников», – подчеркнул Дудаков.
В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов уверен, что у США в любом случае будет своя интерпретация неделимости безопасности. «Они скажут, что этот принцип в полной мере должен относиться к Украине и Грузии, и что Россия сама создала угрозы безопасности этим странам. Здесь, конечно, будет некая полемика относительно того, как надо понимать этот принцип. Но тем не менее отказаться от него США не могут», – указал он.
«А в случае с Грузией и Молдавией Нуланд говорит не о безопасности США, а о том, что сами эти страны должны чувствовать себя в безопасности. Если же этого не происходит, то проблема, по мнению Вашингтона, заключается в России. Удобная позиция», – заключил собеседник.
В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.
«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились», – сказала заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС на просьбу пояснить, как США понимают обязательство не укреплять свою безопасность за счет других государств, считают ли они себя все еще связанными соответствующими положениями Стамбульской хартии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1999 года и Астанинской декларации, принятой на саммите ОБСЕ в 2010 году. Эти вопросы на днях адресовал Госдепартаменту США МИД России.
«Наша (американской стороны) обеспокоенность заключается в том, что в действительности это Россия угрожает неделимости безопасности, это Россия вторглась в Грузию, держит войска в Молдавии вопреки воле правительства данной страны, а также аннексировала Крым и вторглась в Донбасс», – утверждала Нуланд. США не признают воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся в 2014 году.
«Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», – полагает заместитель госсекретаря.
Как она заверила, Вашингтон считает, что российский народ так же заслуживает безопасности, как и американский. «Мы (США) переживаем о следующем: мы считаем, что российский народ, особенно в данный момент, заслуживает безопасности, заслуживает процветания, заслуживает лучшего здравоохранения так же, как и наш (американский) народ. Вот на этих материях следует концентрировать внимание. Никому сейчас не нужна большая война, особенно родителям и семьям в России, дети которых в мороз сидят – сотня тысяч военнослужащих – на границе с Украиной. А еще 30 тысяч военнослужащих направляются в Белоруссию», – сказала дипломат.
При этом Нуланд утверждала, что ответственность за утечку в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва.
На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила: «Мы почти уверены в этом в том смысле, что пометки на документе были теми же самыми, которые были на переданном нами Российской Федерации. Копии документа, которые были переданы союзникам, имели другие пометки».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после получения от Вашингтона письменного ответа на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины
Дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
«Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны», – написал Блащак в Twitter.
Ранее стало известно, что первая группа военных США прибыла в Польшу.
Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Американские военные самолеты в четверг начали переброску дополнительных войск США в Европу на фоне «эскалации» напряжения вокруг Украины.
В четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов обратил внимание, что переброска американских войск в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса, Россия «очень обеспокоена» такими действиями.
В среду стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил переброску дополнительного контингента ВС США в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию. Сам Байден назвал переброску американских войск в Восточную Европу «святым обязательством» Соединенных Штатов по поддержке союзников по НАТО.
В Пентагоне переброску подкреплений объяснили необходимостью усилить Восточный фланг НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение Вашингтона направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию в рамках усиления НАТО. В Кремле в связи с этим обвинили США в росте напряженности в Европе.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп осудил ответные меры России на запрет вещания RT DE в Германии
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил в поддержку Deutsche Welle в связи с принятием Россией ответных мер в отношении германской медиакомпании, последовавших за запретом вещания телеканалу RT DE в ФРГ.
«США осуждают решение российских властей закрыть московское бюро Deutsche Welle, – приводит заявление представителя Госдепартамента США ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон «солидарен с Deutsche Welle и Германией».
Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие разрешения от национального регулятора, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении вещания. Решение приняли несмотря на то, что RT DE работает на основании выданной Сербией лицензии на вещание. В МИД России пообещали ответные меры.
В пятницу московское бюро Deutsche Welle закрылось закрылось. Правительство Германии осудило решение властей России и призвало отменить меры против Deutsche Welle. В ЕС назвали решение России о запрете вещания Deutsche Welle в «неприемлемым».
В МИД России подчеркнули, что Москва готова к обсуждению с германскими коллегами ситуации со взаимными ограничениями деятельности СМИ, если у ФРГ «есть желание обсудить, поговорить, найти форму выхода из этой ситуации, мы всегда открыты».
США пригрозили лишить Россию доступа к ключевым технологиям
Если Россия «вторгнется» на Украину, то лишится доступа к ключевым технологиям из-за санкций, заявил замглавы минфина США Адевале Адейемо.
Адейемо сообщил, что подготовлен «набор экономических санкций, которые нанесут удар по российской финансовой системе». По его словам, Россию отрежут от «ключевых технологий». Как заявили в Вашингтоне, «экономика России пострадает», если Россия «предпримет действия по вторжению на Украину», передает ТАСС со ссылкой на CBS.
Санкции, как заявил Адейемо, окажутся «гораздо более значительными», чем те, что ввели в 2014 году. США полагают, что Китай не сможет «дать России то, чего у них нет», поскольку «есть жизненно важные технологии, в плане которых Россия зависит от США и союзников» Вашингтона. К этим технологиям «у Китая нет доступа», заявил Адейемо.
Он сказал, что «представители российских элит, которых отрежут от глобальной финансовой системы», вкладывают «свои деньги» не в Китай, а в «Европу и США». «Мы отрежем их и их семьи от глобальной финансовой системы, чтобы ограничить их возможности вести бизнес так, как они делали это в прошлом», – сказал он.
Вашингтон полагает, что «спектр мер окажет существенное влияние». Как заявил Адейемо, «США и Европа действуют вместе» и «окажут влияние не только на всю российскую экономику, но также окажут прямое влияние на президента Путина, который связан с российской экономикой».
Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции США в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину».
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.