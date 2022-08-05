Россия призвала США вернуть ядерное оружие на свою территорию

|
5 августа, пятница | Последнее обновление — 19:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Запорожские власти назвали цели Киева при обстреле АЭС
Разделы
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
Подробности...
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
Подробности...
Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
Подробности...
В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Россия призвала США вернуть ядерное оружие на свою территорию
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
США должны вернуть в страну свое ядерное оружие, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», – цитирует РИА «Новости» Белоусова.
Ранее директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?». По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
|
|
Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД заявил о хамстве США в ООН
|
|
Соединенные Штаты, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
«В попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских», – передает РИА «Новости» его слова относительно состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Сыромолотов подчеркнул, что «тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств».
Ранее замглавы МИД сообщали, что США вместе с союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атаки на российские инфраструктуры.
До этого Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
|
|
Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россиянам запретили сдавать международный экзамен по английскому языку TOEFL
Компания ETS, которая проводит экзамены по английскому языку TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен и просмотр результатов.
Представители компании ETS объяснили, что загвоздка в неких требованиях Минфина США, запретившего гражданам России записываться на экзамены TOEFL или создавать учетные записи на платформе ETS. В компании не уточнили, о каких именно требованиях идет речь, пишет «Российская газета».
Сообщается также, что ETS приостановила проведение экзаменов еще и в Белоруссии на фоне военной спецоперации на Украине.
TOEFL – стандартизованный тест на знание английского языка, результаты которого могут использоваться для подтверждения уровня владения английским языком абитуриентами из неанглоязычных стран при поступлении в вузы США, а также Европы и Азии.
В МИД Китая заявили, что ядерный конфликт не является неизбежным
Ядерный конфликт не является неизбежным, несмотря на напряженность в мире, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Цонг, сказанные на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.
Политик добавил, что приверженность этой формуле ранее выразил и президент России Владимир Путин в послании к участникам конференции.
Также Цонг добавил, что Пекин рассчитывает на реализацию заявления президента США Джо Байдена о возможности продолжить переговоры с Россией о новом СНВ.
«Хороший знак, что Байден выпустил заявление о готовности работать с Россией по этому вопросу. Мы надеемся, что это материализуется», – сказал Цонг.
Он подчеркнул, что Китай надеется на возобновление диалога США и России по сокращению арсеналов.
«Мы призываем США и Россию продолжить диалог о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов», – добавил Цонг.
Ранее в министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержена принципу не применять его первым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вынесен приговор американской баскетболистке Грайнер
|
|
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотических веществ, соответствующее решение принял Химкинский суд Московской области.
«Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», – цитирует судью Анну Сотникову ТАСС.
Суд счел смягчающими обстоятельствами признание спортсменки и ее спортивные достижения. Кроме того, в срок заключения ей зачли проведенное в СИЗО время. Изъятые наркотики судья постановила уничтожить.
Ранее в четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии.
Американские СМИ сообщали, что глава Белого дома Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
В начале июля Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В ходе заседания допросили свидетелей. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьево у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США призвали Россию принять «серьезное» предложение по поводу заключенных
|
|
США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают Москву принять его, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы сделали серьезное предложение... и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью», – сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Ранее в Белом доме заявили, что российская сторона ответила «контрпредложением», которое американцам серьезным не показалось.
По данным местных СМИ, за Бриттни Грайнер и Пола Уилана американцы готовы отдать Виктора Бута, однако российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы прокомментировали падение уровня жизни в США
Читатели британского таблоида Daily Mail бурно отреагировали на статью о том, что американцам все чаще приходится покупать продукты в магазинах сниженной цены и жить от зарплаты до зарплаты. Своем мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.
По информации Daily Mail, с октября 2021 года по июнь 2022 года продажи продуктов питания в магазинах сниженных цен выросли на 71%, а продажи тех же самых товаров в обычных магазинах снизились за тот же период времени на 5%. При этом 61% американцев признаются, что теперь им приходится жить от зарплаты до зарплаты, а такие крупные сетевые магазины, как Walmart, предупреждают, что в ближайшее время цены снижаться не будут, передает РИА «Новости».
«Это финальная стадия перед тем, как большинство американцев окажутся в таких экономических условиях, в которые они никогда и не предполагали попасть», – выразил мнение MilkofBrokenbottle.
«Если вы голосовали за Байдена, вы голосовали за весь этот кошмар. Не любить Трампа было легко, но давайте теперь сравним состояния экономики», – заявил Null.
«Как ни печально, но это правда. Цены подскочили до небес, а моя зарплата осталась прежней. Я чувствую себя ужасно несчастной», – пожаловалась Se sra.
«Нелегальные иммигранты теперь стали важнее американских рабочих и пенсионеров. Украина стала важнее американских рабочих и пенсионеров», – высказался Mid Class Citizen.
«Все громко радовались, когда начался конфликт с Россией, только теперь никто не хочет платить по счетам», – резюмировал Protes.
Ранее читатели американского журнала National Review отреагировали на статью о том, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии «опосредованной войны» с Россией, назвав его «катастрофой» из-за России.
Журналист Катрина Ванден Хевел в статье для газеты The Washington Post написала, что опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезнейшие последствия не только для украинского народа, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД предупредили о последствиях гибридной войны против Москвы
Развязанная против России гибридная военная кампания может обернуться конфликтом между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», – заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН, передает РИА «Новости».
По словам представителя МИД России, обстановка в области стратегической стабильности ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в Европе.
Ранее сообщалось, что американские сенаторы могут в среду проголосовать за присоединение к НАТО Швеции и Финляндии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят партнеров
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«На самом деле то, что было сделано за эти сутки, – а на самом деле вот эта драма вокруг Пелоси развивалась несколько дней, я думаю, просто стало для всех очевидным – Соединенные Штаты Америки ни в грош не ставят никого из своих партнеров, будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения в различных направлениях, им все равно», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова добавила, что такой шаг со стороны США был сделан «ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради пресловутого пиара внутреннего и внешнего они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Кроме того, по мнению представителя МИД, визит Пелоси – «дикая акция».
«Если что-то еще оставалось хотя бы из разряда «интересов США», в частности, в азиатском регионе, то вчера это было уничтожено. Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», – добавила она.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США пообещали поддержку Тайваню
Вашингтон не откажется от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжит поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином», – заявил он на брифинге в Белом доме, передает РИА «Новости».
По словам Кирби, США продолжат поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам (Тайваньского) пролива.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден назвал приговор баскетболистке Грайнер неприемлемым
Американские власти использует все возможности, чтобы вернуть в США осужденных в России баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил глава Белого дома Джо Байден.
«Сегодня американская гражданка Бриттни Грайнер получила тюремный срок, и это стало еще одним напоминанием о том, что мир уже знал: Россия неправомерно держит Бриттни под стражей. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своими близкими, друзьями и товарищами по команде», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, американские власти продолжат работать по этому вопросу и используют «все возможные средства», чтобы вернуть Бриттни и Пола Уилана на родину.
В четверг Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Гособвинение просило для спортсменки 9,5 лет колонии, суд приговорил ее к 9 годам и штрафу в 1 млн рублей.
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме, однако известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
Американские СМИ сообщали, что Байден одобрил план обменять Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США связали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины
США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Россией о соглашении на смену СНВ-3, но увязывают их с ситуацией вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.
«Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет», – сказала Дженкинс на пресс-конференции в ответ на вопрос РИА «Новости».
Она отметила, что США готовы вернуться к переговорам, как только Россия «проявит добрую волю» в контексте ситуации вокруг Украины. «Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент», – сказала она.
По словам Дженкинс, США надеются на заключение нового договора на смену СНВ-3. «Мы хотим вернуться за стол переговоров и продолжить диалог с Россией», – сказала она.
Также заместитель госсекретаря США рассказала, что Вашингтон беспокоит взаимодействие России и Китая в ядерной сфере. «Мы следим за дискуссиями России в сфере ядерной энергетики по всему миру и в Африке. Следим за интересом Китая в атомной энергетике. Мы всегда были несколько обеспокоены по поводу некоторых сфер этой деятельности», – сказала Дженкинс.
По ее словам, США выступают за то, чтобы сфера ядерной энергетики следовала принципами нераспространения, безопасности.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим».
В феврале Москва выражала готовность рассмотреть возможность распространения механизмов контроля на стратегические системы, но строго на основе взаимности с США. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что односторонние уступки в рамках диалога невозможны. В мае МИД сообщил, что российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва расценила визит Пелоси на Тайвань как провокацию
Москва призывает США воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», – говорится на сайте МИД России.
Также указывается, что Россия рассматривает визит Пелоси как явную провокацию.
«2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», – указали в дипведомстве.
Там отмечают, что Китай вправе предпринимать меры, которые необходимы для защиты суверенитета и территориальной целостности страны в тайваньском вопросе. Позиция России по Тайваню остается неизменной: существует только один Китай, Тайвань – неотъемлемая его часть.
«Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая», – говорится в заявлении.
Ранее посол КНР в США Цинь Ган заявил, что Китай намерен принять все меры для защиты суверенитета страны в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Центральное телевидение Китая сообщало, что «истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив».
До этого Китай привел армию в режим повышенной боеготовности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китай назвал ответственного за ситуацию вокруг Тайваня
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет «сильные ответные меры» со стороны Китая в адрес США, ответственность за ситуацию лежит на Вашингтоне, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Неизбежно это приведет к серьезным последствиям. Мы думаем, что США должны принять на себя ответственность за любое развитие ситуации», – передает РИА «Новости» слова Цонг, сказанные на полях обзорной конференции по ДНЯО.
Он назвал произошедшее «плохим инцидентом». Отметив, что тайваньский вопрос для Китая представляет жизненно важный интерес, так как затрагивает целостность и суверенитет страны.
«Тот факт, что Пелоси пролезла в Тайвань, – это новый пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая», – подчеркнул он.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После этого послу США в Китае был выражен протест из-за визита Пелоси на Тайвань.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|