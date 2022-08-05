Россия призвала США вернуть ядерное оружие на свою территорию

США должны вернуть в страну свое ядерное оружие, а НАТО следует прекратить совместные ядерные миссии, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.

«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», – цитирует РИА «Новости» Белоусова.

Ранее директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.

Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?». По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.

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