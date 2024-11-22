Меркель объяснила решения Германии по Украине в 2014 году

Меркель заявила, что Украине не удалось бы вернуть Донбасс военным путем в 2014 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Меркель прокомментировала события 2014 года, когда обсуждалась возможность возвращения Киеву контроля над Донбассом, сообщает ТАСС. Она подчеркнула, что считала возвращение территорий военным путем невозможным. По ее мнению, на Украине тогда также шли споры о целесообразности использования силы для разрешения конфликта.

Экс-канцлер объяснила, что, несмотря на отсутствие шансов на успех военного решения, она осознавала, что нельзя оставить Украину беззащитной. Это создавало дилемму, так как Германия не поставляла оружие, но поддерживала усилия НАТО. Таким образом, Германия выбрала путь дипломатической поддержки, а не поставок вооружений.

На посту канцлера с 2005 по 2021 год Меркель сыграла значимую роль в урегулировании конфликта на Украине. Она была одним из ключевых посредников в минском формате переговоров, направленных на мирное разрешение кризиса.