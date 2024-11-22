Володин заявил о намеренном усложнении ситуации в мире Байденом

Tекст: Дарья Григоренко

«Уходящий Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию. Делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии. Не думая о людях и безопасности мира в целом», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что действия Байдена ведут к эскалации, которая приобретает глобальный масштаб. По словам Володина, подобная политика не учитывает интересы людей и безопасность мирового сообщества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Такер Карлсон назвал правительство США фашистским, подчеркивая угрозу ядерного конфликта из-за политики администрации Байдена, а также выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.