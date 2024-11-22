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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    11 комментариев
    22 ноября 2024, 16:44 • Новости дня

    Спикер Госдумы: Байден умышленно осложняет ситуацию в мире

    Володин заявил о намеренном усложнении ситуации в мире Байденом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

    «Уходящий Байден вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию. Делает все, чтобы не потерять остатки гегемонии. Не думая о людях и безопасности мира в целом», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что действия Байдена ведут к эскалации, которая приобретает глобальный масштаб. По словам Володина, подобная политика не учитывает интересы людей и безопасность мирового сообщества.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Такер Карлсон назвал правительство США фашистским, подчеркивая угрозу ядерного конфликта из-за политики администрации Байдена, а также выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
    Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подключение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ России рассматривается как «красный флаг» (red flag, тревожный сигнал), заявило подведомственное Минфину США управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

    OFAC пригрозило «более агрессивно» реагировать «на иностранные финансовые учреждения, которые предпринимают подобные действия», передает РБК.

    «Кроме того, иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», – говорится в заявлении OFAC.

    Минфин США указывает, что Россия предлагает партнерам работать через СПФС. Так, оказавшиеся под санкциями иранские банки уже присоединились к системе.

    СПФС была создана в 2014 году для передачи электронных сообщений по финансовым операциям, чтобы российские банки могли совершать внутренние и трансграничные переводы в случае их отключения от SWIFT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При этом ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    22 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Пентагон заявил об отсутствии у США стремления воевать с Россией

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила об отсутствии у США стремления воевать с Россией

    Пентагон заявил об отсутствии у США стремления воевать с Россией
    @ Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    США не хотят войны с Россией и не стремятся к расширению украинского конфликта, но продолжат помогать Украине, заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

    «Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, вы увидите, что единомышленники и партнеры вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Сингх также подчеркнула, что США не намерены способствовать расширению конфликта за пределы Украины: «Мы не ищем широкомасштабного регионального конфликта».

    В Пентагоне заявили, что США не исключают возможность включения противопехотных мин в новые поставки оружия для Украины. Однако Сингх не объяснила, как США намерены контролировать Украину в вопросе использования мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о новом пакете помощи для Украины. Кроме того, Пентагон добавил в новый пакет военной помощи Украине противопехотные мины, хотя в 2022 году администрация США фактически объявила об ограничении применения таких мин за пределами Корейского полуострова.

    Комментируя согласие на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, США отказались признать вину в эскалации конфликта на Украине.

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    21 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника»

    Пентагон подтвердил получение от России предупреждения об испытании «Орешника» на Украине «незадолго до запуска»

    США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Россия «незадолго до запуска» действительно предупредила США о намерении провести запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник», сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    «Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она пояснила, что предупреждение пришло «по каналам снижения ядерной опасности».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.

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    21 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    США заявили, что знали о готовящемся запуске Россией ракеты по Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о помощи США Киеву в подготовке к российскому удару баллистической ракетой

    Tекст: Антон Антонов

    США знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины, Вашингтон провел консультации с Украиной и союзниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По словам Жан-Пьер, консультации с Киевом и союзниками США проводили, «чтобы помочь им подготовиться». Она заявила, что США «знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины», передает ТАСС.

    В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила: «Мы действительно проинформировали Украину, наших партнеров и союзников о возможности, что это оружие может быть использовано».

    США заявили, что обеспокоены этой ситуацией. Тем не менее, удар не изменит политику США в отношении поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», – сказала Жан-Пьер,

    По ее словам, США объявили о новом пакете помощи для Украины и намерены ускорять доставку, чтобы украинцы получали все необходимое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что по объекту оборонно-промышленного комплекса на Украине в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник». Политолог Федор Лукьянов заявил, что Украина, вероятно, служит испытательным полигоном, а потенциальной целью являются страны, стоящие за ней.

    На днях Госдепартамент США заявил, что американское посольство получило данные о потенциальной масштабной атаке на Украине. Посольство США в Киеве было временно закрыто после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

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    22 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»

    Генсек кабмина Японии Хаяси сообщил, что санкции США против Газпромбанка не затронут участие Токио в «Сахалине-2»

    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2», сообщил генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси.

    Хаяси заявил, что на банковские операции Газпромбанка, касающиеся «Сахалина-2», распространяется «так называемая генеральная лицензия».

    «По этой причине мы считаем, что санкции никакого влияния не окажут», – приводит слова Хаяси ТАСС.

    Хаяси указал, что «Сахалин-2» важен для энергобезопасности его страны.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.

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    21 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против Газпромбанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В документе также указаны ДОМ.РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, банк «Кремлевский», банк «Итуруп», банк «Синара» и ряд других, передает ТАСС.

    Кроме того, в список попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, зампред Ольга Полякова, а также главы департаментов Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина.

    Ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой. До этого американское министерство финансов включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России.

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    22 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина

    Песков: США поняли заявления Путина о применении ракет «Орешник»

    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле уверены, что США поняли исчерпывающее заявление президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль уверен в том, что действующая администрация США поняла заявление Владимира Путина, передает ТАСС.

    Песков отметил, что каких-либо прямых контактов с Вашингтоном не было, но выступление российского лидера было «исчерпывающим и понятным».

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ответ на атаки американских и британских ракет на российские объекты в Курской и Брянской областях, Россия впервые использовала свои современные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    Российский президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта Западом может привести к тяжелым последствиям. Путин отметил, что западная провокационная политика несет угрозу и может стать причиной серьезных последствий для инициаторов, если ситуация будет обостряться.

    В четверг президент Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу,

    Также отмечалось, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    21 ноября 2024, 23:53 • Новости дня
    США отказались признать вину в эскалации конфликта на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отказалась признать вину США в эскалации конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Ответственность за эскалацию конфликта на Украине не лежит ни на Киеве, ни на Вашингтоне, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    В ответ на вопрос о том, может ли решение США согласиться на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории считаться причиной эскалации, Жан-Пьер заявила: «Каждый шаг эскалации приходит из России. Они являются теми, кто это эскалирует», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине был осуществлен в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    21 ноября 2024, 22:55 • Новости дня
    США не увидели необходимости менять свою ядерную доктрину

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер сообщила об отсутствии у США планов менять ядерную доктрину

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне обновления ядерной доктрины России США не считают необходимым менять свою ядерную доктрину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер указала, что российская сторона в течение нескольких недель сигнализировала об изменениях в ядерной доктрине, поэтому США «не были удивлены», когда Москва предприняла соответствующие шаги.

    «Мы не видим каких-либо оснований для изменения нашей расстановки или ядерной доктрины в ответ на российские заявления», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

    Как подчеркнули в Белом доме, администрация США не видит признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх также заявила, что в Пентагоне «не увидели никаких изменений в их ядерной политике», США «не изменили ядерное развертывание».

    Напомним, Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где обозначены потенциальные противники и условия реагирования. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия сохраняет ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания, рассчитывая, что Запад будет придерживаться аналогичного подхода.

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    22 ноября 2024, 10:57 • Новости дня
    Газпромбанк предупредил о проблемах с Union Pay за границей

    Газпромбанк сообщил о трудностях с картами Union Pay из-за санкций США

    Tекст: Александра Юдина

    Газпромбанк сообщил клиентам о возможных трудностях при использовании карт Union Pay за пределами России после введения санкций США.

    Газпромбанк предупредил своих клиентов о возможных проблемах с использованием карт Union Pay за границей, передает RT.

    Согласно рассылке клиентам, начиная с 21 ноября, могут возникнуть трудности при работе карт этой платежной системы за рубежом.

    «Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», – отмечается в сообщении банка.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При том, что в ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.

    В Японии заявили, что американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2».

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    22 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в попытках осложнить работу администрации Трампа

    Лавров заявил, что действия Байдена по Украине направлены на создание проблем для Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

    Лавров обвинил администрацию президента США Джо Байдена в намерении «нагадить» будущей администрации Дональда Трампа, передает ТАСС. Министр считает, что поставки вооружений Украине, такие как ATACMS, и разрешение Британии и Франции использовать ракеты Storm Shadow и SCALP, направлены на создание проблем для последующей администрации.

    На пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии Лавров подчеркнул, что действия Байдена могут оставить «как можно более плохое наследство» для преемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Такер Карлсон назвал правительство США фашистским, подчеркивая угрозу ядерного конфликта из-за политики администрации Байдена, а также выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

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    22 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Песков: Путин открыт к контактам для мирного урегулирования

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул свою открытость к контактам, направленным на деэскалацию конфликта на Украине и выход на мирную траекторию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что желание Путина вести диалог и искать мирные решения остается неизменным.

    «Открытость президента к контактам была, есть и остается актуальной по сей день», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь президента отметил, что администрация США при этом продолжает курс на «достаточно безрассудную» эскалацию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    22 ноября 2024, 13:36 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности полной блокады России санкциями

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не может быть полностью заблокирована санкциями, Москва найдет способы решения проблемы с оплатой газа после ограничений США против Газпромбанка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Россия не может быть полностью заблокирована западными санкциями, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что в Москве найдут способы решения проблемы с оплатой газа иностранными покупателями после введения санкций США против Газпромбанка.

    Он подчеркнул, что «варианты будут найдены» и «полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны», добавив, что решение может занять некоторое время.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При том, что в ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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