Лавров заявил, что действия Байдена по Украине направлены на создание проблем для Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров обвинил администрацию президента США Джо Байдена в намерении «нагадить» будущей администрации Дональда Трампа, передает ТАСС. Министр считает, что поставки вооружений Украине, такие как ATACMS, и разрешение Британии и Франции использовать ракеты Storm Shadow и SCALP, направлены на создание проблем для последующей администрации.

На пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии Лавров подчеркнул, что действия Байдена могут оставить «как можно более плохое наследство» для преемников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Такер Карлсон назвал правительство США фашистским, подчеркивая угрозу ядерного конфликта из-за политики администрации Байдена, а также выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.