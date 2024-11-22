Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.0 комментариев
Лавров обвинил Байдена в попытках осложнить работу администрации Трампа
Лавров заявил, что действия Байдена по Украине направлены на создание проблем для Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.
Лавров обвинил администрацию президента США Джо Байдена в намерении «нагадить» будущей администрации Дональда Трампа, передает ТАСС. Министр считает, что поставки вооружений Украине, такие как ATACMS, и разрешение Британии и Франции использовать ракеты Storm Shadow и SCALP, направлены на создание проблем для последующей администрации.
На пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии Лавров подчеркнул, что действия Байдена могут оставить «как можно более плохое наследство» для преемников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Такер Карлсон назвал правительство США фашистским, подчеркивая угрозу ядерного конфликта из-за политики администрации Байдена, а также выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.