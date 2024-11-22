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    22 ноября 2024, 11:06 • В мире

    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    Ордер МУС на арест Нетаньяху обнулил попытки Запада давить на Россию

    Война МУС и Израиля сыграла на руку России
    @ ABIR SULTAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России?

    Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта. Советник офиса главы правительства еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что это решение автоматически ставит организацию на сторону противников Тель-Авива в региональной войне.

    В свою очередь министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отметил, что выдача ордеров подрывает легитимность МУС. Данное событие он также назвал «черным моментом» в истории суда. В канцелярии премьера также отвергли «абсурдные и ложные обвинения» в отношении Нетаньяху.

    При этом в качестве ответа на решение МУС действующий министр обороны Израиля Итамар Бен-Гвир предложил распространить суверенитет республики на Западный берег реки Иордан. Не менее ярко на данное событие отреагировала и пресса: The Jerusalem Post назвала суд «театром лицемерия и морального краха».

    В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение суда «обязательным к исполнению». Что касается официальной реакции США, то ее пока нет, однако еще в июне в Конгрессе был одобрен законопроект о санкциях против МУС. Инициатива должна была стать ответом на запрос выдачи ордера на арест Нетаньяху и членов его правительства.

    Примечательно, что решение МУС объявлено за несколько месяцев до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Напомним, будучи президентом США, он уже вводил ограничения в отношении организации за попытки расследования преступлений американских солдат в Афганистане.

    При этом Нетаньяху не первый действующий лидер государства, на свободу которого посягает МУС. Весной 2023 года МУС принял аналогичные меры против Владимира Путина. Предлогом для данного решения стали якобы «военные преступления, заключающиеся в незаконной депортации населения» Украины. Газета ВЗГЛЯД тогда писала, что «Гаага поставила на себе крест».

    «Многие сотрудники МУС являются британцами или американцами. Не исключаю, что выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта пролоббировала администрация Джо Байдена. Демократы всеми силами пытаются усложнить деятельность Трампа на двух принципиально важных векторах: украинском и ближневосточном», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако таким образом они лишь развязали республиканцам руки. Партия «слонов» имеет давние счеты с МУС. Еще во времена своего первого президентского срока Трамп вводил персональные санкции против представителей суда за их расследование преступлений солдат США в Афганистане», – отмечает он.

    «В этот раз республиканцы, вполне возможно, объявят МУС «тотальную войну». Думаю, что в этот раз ограничения могут оказаться более жесткими. Тем более что необходимый законопроект готовится в Конгрессе Штатов с мая этого года.

    Фактически документ лишь дожидается подписания со стороны нового главы Белого дома.

    Что касается Запада в целом, то его реакция не будет однородной. Европейские государства, где у власти находятся левые силы, скорее всего, поддержат МУС. Правые же встанут на сторону Израиля и США. Таким образом, данное решение станет еще одним вопросом, по которому трансатлантический лагерь окажется расколотым», – акцентирует эксперт.

    «Однако репутация МУС давно является сомнительной. Организация, откровенно говоря, регулярно демонстрировала свою неэффективность. Поэтому особое внимание Запада к ордеру на арест Владимира Путина скорее было продиктовано идеологическими мотивами. Всерьез к этому никто не относился», – рассуждает он.

    «Несмотря на то, что МУС давно превратился в ширму мировой юриспруденции, какие-то неудобства нашему руководству он создавал. Поэтому обострение конфликта с участием МУС, Тель-Авива и Вашингтона играет России на руку. Авторитет суда на этом фоне будет продолжать стремительно падать», – заключил Дудаков.

    МУС сохраняет свой «престиж» только в одном: в количестве стран, с которыми он успел поссориться,

    иронически замечает Яков Кедми, экс-руководитель спецслужбы «Натив». «Он сумел испортить отношения с Россией, Китаем и даже с США. Неудивительно, ведь организация давно спустилась в яму излишней идеологизированности», – считает он.

    «МУС не способен выносить справедливые решения на институциональном уровне. Суд якобы защищает «международные законы» – понятие абсолютно странное. Зачастую эта организация всего лишь исполняет волю более старшего актора, подыгрывая его взглядам на те или иные события», – отмечает собеседник.

    «Поэтому негодование Трампа по поводу МУС вполне обоснованно. Уверен, что он не оставит просто так произвол суда и в первые дни своего президентства постарается ввести против него санкции, которые несомненно поставят под удар и без того слабую репутацию данного института», – добавляет эксперт.

    «Что касается одобрительных комментариев со стороны Жозепа Борреля, то в Израиле подобному поступку никто не удивляется. Он давно обозначил свою предвзятость, и ожидать от него другого было бы глупо. Но позиция Евросоюза Тель-Авив слабо интересует. Это аморфное объединение, мало что решающее в мировой политике», – говорит он.

    «А вот реакция европейских государств нам небезразлична.

    Посмотрим, в каком именно ключе будут высказываться те или иные члены Евросоюза. Думаю, так мы и узнаем, кто на самом деле является другом Израиля. Важно понимать, что своеволие МУС полностью подрывает попытки Запада надавить на Россию», – акцентирует собеседник.

    «Не могу сказать, что Вашингтон или Брюссель придавали большое значение ордеру на арест Путина. Однако теперь, когда «черную метку» вручили еще и Нетаньяху с Галантом, любое преследование того или иного политика со стороны суда можно считать абсурдным. Ясно, что трем перечисленным лицам МУС не в состоянии причинить сколь-нибудь значимые неудобства», – рассуждает эксперт.

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