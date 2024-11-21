Глава МИД Израиля заявил об утрате легитимности МУС

Израиль осудил МУС после ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Саар заявил, что данный шаг МУС представляет собой «черный момент» для суда, который, по его словам, утратил легитимность и действует как политический инструмент, пишет ТАСС.

Израильское правительство считает, что действия МУС могут дестабилизировать ситуацию в регионе и нанести ущерб усилиям по поддержанию мира и безопасности.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

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