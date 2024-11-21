Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Глава МИД Израиля заявил об утрате легитимности МУС
Израиль осудил МУС после ордера на арест Нетаньяху и Галанта
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар выразил недовольство решением Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, заявив, что это подрывает легитимность суда.
Саар заявил, что данный шаг МУС представляет собой «черный момент» для суда, который, по его словам, утратил легитимность и действует как политический инструмент, пишет ТАСС.
Израильское правительство считает, что действия МУС могут дестабилизировать ситуацию в регионе и нанести ущерб усилиям по поддержанию мира и безопасности.
Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
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