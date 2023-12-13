Ту-95: Стратегический «Медведь», не знающий преград

Последний самолет по заказу Сталина



В 1949 году Советский Союз успешно испытал и поставил на производство ядерное оружие. Но мало иметь бомбу, важно ее доставить. Потенциальный противник – США – сбрасывал ядерные заряды на Хиросиму и Нагасаки с бомбардировщика B-29. Именно его и взяли в качестве основы для отечественной разработки. Получившийся самолет Ту-4 на вооружение приняли. Однако этот бомбардировщик имел дальность полета всего 5100 км, двигатели его оставались поршневыми, а США обзавелись реактивными истребителями. Поэтому требовался новый самолет.



Интересно, что руководства СССР и США предполагали, что масштабный конфликт с применением ядерного оружия мог начаться уже в 1954 году. И к этому моменту у Советского Союза должен был появиться быстрый (900–950 км/ч), грузоподъемный (не менее 20 т снаряжения на борту) и способный подняться на 13-14 тыс. метров бомбардировщик. Иосиф Сталин дал поручение – создать такой самолет в кратчайшие сроки.



Но первый вопрос, который задал себе в тот момент авиаконструктор Андрей Туполев: есть ли в стране двигатель, способный решить все поставленные задачи? Варианты с поршневыми и турбореактивными двигателями он отмел сразу. Первые к тому времени уже устарели, а вторые, наоборот, только начинали свою жизнь. И потому оставался единственный вариант – турбовинтовой двигатель.



Однако другой конструктор – Владимир Мясищев – пообещал Сталину, что сделает свой самолет уже с турбореактивными двигателями. Иосиф Виссарионович не скрывал, что этот вариант его интересовал больше. Но еще важнее было получить готовый самолет. И работы по созданию бомбардировщика начались параллельно в КБ Туполева и в КБ Мясищева. Туполев, понимая важность задачи, форсировал разработку своего самолета, получившего впоследствии название Ту-95.



Компоновку фюзеляжа оставили с предыдущего бомбардировщика – Ту-85. Однако самолет получил особое стреловидное крыло (стреловидность 35°). Решили установить четыре турбовинтовых двигателя в специальных гондолах. Вот только из расчетов выходило, что лопасти таких двигателей должны быть по семь метров! Приняли другое решение – соосные винты диаметром 5,8 метра.

Этот винт выдавал такой КПД, что до сих пор ни один самолет не может превзойти его показатели.

В первый полет Ту-95 поднялся в ноябре 1952 года под управлением командира корабля, опытного испытателя Алексея Перелета. Самолет был оснащен двигателями ТВ-2Ф, в то время как более перспективные ТВ-12 спешно дорабатывали. После 50 минут полета бомбардировщик с индексом «95-1» встал на продолжительную доработку. Но замечания экипажа к новой крылатой машине не были критичными.



«Царь-самолет» для «Царь-бомбы»



Первая машина успела сделать 16 полетов, а 17-й закончился трагически. Как позже установила комиссия, из-за разрушения шестерен главных редукторов двигателей ТВ-2Ф начался пожар. Командир корабля Алексей Перелет приказал экипажу покинуть борт, а сам уводил горящий бомбардировщик от жилых кварталов Ногинска. К сожалению, командир и трое других членов экипажа погибли. Еще семеро спаслись, прыгнув с парашютом.



Это событие могло поставить крест на дальнейшей судьбе Ту-95. Но Туполеву чудом удалось убедить руководство страны не только не закрывать проект, но и не наказывать конструктора авиадвигателей Николая Кузнецова, без которого был бы загублен проект государственного значения. И в 1955 году в небо поднялся второй прототип, оснащенный уже новыми двигателями ТВ-12, которые были лишены всех недостатков предшественника.





В том же году, еще до окончания испытаний, было решено запускать самолет в серию. А в 1957 году Ту-95М – что означает «модернизированный» – встал на вооружение. В классификации НАТО ему присвоили название «Медведь». Интересно, что Ту-95 – самый быстрый турбовинтовой самолет, но при этом и самый громкий. Его может засечь даже гидроакустика подлодок, но этот факт никак не влияет на решение задач бомбардировщика. Простой или ядерный заряд он доставит до территории потенциального противника!



Первоначальное вооружение Ту-95 – шесть спаренных 23-мм пушек. Здесь стоит учитывать, что бомбардировщик мог нести 12 т боевой нагрузки. Высота самолета – 12,5 м, длина – 46,17 м, а размах крыльев – 50,04 м. Экипаж (в зависимости от модификации может составлять от семи до 11 человек) располагается в двух герметичных кабинах. Так как бомбардировщик способен находиться в воздухе долгое время, его оснастили туалетом, камбузом с плитой.



Конечно, самолет постоянно модифицировали и модернизировали. Если говорить грубо, то в современной версии Ту-95МС остался исключительно планер: новые двигатели, вооружение, средства РЭБ.

Всего же на базе Ту-95 создано свыше 20 различных модификаций. В их числе – пассажирские самолеты Ту-114 и Ту-116, дальний противолодочный самолет Ту-142, летающая лаборатория с ядерными установками Ту-119. Также были «летающая атомная лаборатория» – Ту-95ЛАЛ, самолеты-разведчики, целеуказатели и так далее.



Об одной модификации, выпущенной в единственном экземпляре и для одной-единственной цели, следует рассказать особо. Это Ту-95В. Его сконструировали для того, чтобы он смог поднять бомбу особой мощности. 30 октября 1961 года именно этот самолет сбросил на полигоне Сухой Нос (о. Новая Земля) так называемую Царь-бомбу весом 26,5 тонны. Испытания термоядерного заряда мощностью 58,6 мегатонны прошли успешно, бомбардировщик смог покинуть зону поражения, что было крайне важно.



Время ракет



Но холодная война диктовала свои условия. На первый план выходило уже не бомбовое, а ракетное вооружение. Оказалось, что Ту-95 способен решить и эту задачу. В первых модификациях его оснащали тремя ракетами «воздух – земля», одной Х-22, которую установили под центропланом в полуутопленном состоянии, а также двумя ракетами КСР-5. Но американцы перевооружили свой В-52 Stratofortress – а значит, нужно было отвечать. Так появился Ту-95МС.



Эта модификация – наиболее глубокая переработка самолета. Ту-95МС получил крыло с более скоростным профилем, новый стабилизатор и абсолютно новое радиоэлектронное оборудование. Силовая установка ракетоносца – четыре турбовинтовых авиационных двигателя типа НК-12МП. В любой точке земного шара и при любых погодных условиях Ту-95МС способен выйти в заданную точку, совершить пуски ракет и вернуться на аэродром базирования.



Изначально вооружение Ту-95МС составляли шесть крылатых ракет Х-55 в барабанной установке в фюзеляже, а также десять – в подвесах. К тому же бомбардировщик оснастили двумя пушками ГШ-23. Но изюминкой стал бортовой комплекс обороны, который позволял сорвать все атаки новейшего истребителя МиГ-31 (что доказали испытания), а тем более американских F-15. Впервые Ту-95МС поднялся в небо в 1979 году, в начале 1980-х встал на вооружение и несет боевое дежурство до сих пор.



Сегодня Ту-95МС является носителем крылатых ракет Х-101. Также он может осуществлять пуски ракет Х-102, оснащенных ядерным зарядом. До недавнего времени боевое применение стратегических бомбардировщиков было неактуальным – локальные конфликты не требовали задействования Ту-95МС. Но в 2015 году этот самолет нанес удар крылатыми ракетами по объектам боевиков в Сирии. С того момента использование Ту-95МС стало регулярным.



Чаще всего, поднимаясь с аэродрома базирования в Энгельсе (Саратовская область), Ту-95МС преодолевал воздушное пространство Ирака и Ирана, осуществляя пуски крылатых ракет уже в небе над Сирией. Сопровождение осуществляли истребители Су-30 и Су-35 с сирийской авиабазы Хмеймим. За время операции в Сирии Ту-95МС доказал свою высокую эффективность, как и крылатые ракеты Х-101. Уничтожены командные пункты, склады, места базирования террористов.



«Медведь» остается на страже



Еще одним театром военных действий, где применялся и применяется Ту-95МС, стала специальная военная операция на Украине. Чаще всего несколько бомбардировщиков осуществляют пуски над акваторией Каспийского моря (хотя и не всегда), а дальше ракеты Х-101 или Х-55 способны достичь любой цели на территории Украины. Причем делают это с максимальной точностью. По словам экспертов, ракета, выпущенная за сотни километров, может залететь «буквально в окно» потенциальной цели.



К слову, свои Ту-95 после распада Советского Союза получила и Украина. Только ей стратегические бомбардировщики оказались не нужны. В 1998 году власти страны решили уничтожить 40 из 44 самолетов Ту-95 и Ту-160. Причем утилизировали их за счет средств, выделенных американским правительством в рамках соглашения «О предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращения распространения оружия массового уничтожения».



Все Ту-95 уничтожать не стали. Какие-то экземпляры отправились в музей, две машины переоборудовали для экологической разведки. А в 1999 году России и Украине удалось договориться о передаче трех Ту-95 (а также восьми Ту-160 и партии крылатых ракет) в счет долга за российский газ. Последний украинский Ту-95 был уничтожен в 2001 году в торжественной обстановке на аэродроме в Киевской области. Те самолеты, что были переделаны для экологической разведки, ни разу не взлетели и были проданы по цене металлолома.

Но в России жизнь Ту-95 продолжается. В августе 2023 года замглавы Минпромторга Олег Бочаров, посещая завод «ОДК-Кузнецов», где производят двигатели бомбардировщика, заявил, что программа модернизации позволит увеличить боевую мощность Ту-95МС вдвое. Конечно, постоянно обновляется комплекс бортовой аппаратуры, двигатели модернизируют до версии НК-20, идет разработка новейшего ракетного вооружения. А значит, Ту-95МС останется в строю еще как минимум на десятилетие.