Ракетный комплекс РС-24 «Ярс»: ядерная ракета сдерживания

От открытия радиоактивности до современных ядерных ракет

Ядерное оружие способно стереть с лица Земли целые города и страны. При этом оно является достаточно молодым. Предпосылки к его созданию появились в конце XIX века, когда в 1896 году французский ученый Антуан Анри Беккерель в ходе проведения опытов случайно обнаружил радиоактивность урана. В последующие годы в разных странах трудами великих умов было совершено множество важных открытий. Прошло чуть более 40 лет – и в 1938 году ученые открыли деление ядра урана при поглощении им нейтронов.

Именно с этого момента начинается история разработок атомного оружия. И уже в 1945 году в период Второй мировой войны оно было применено американскими военными против Японии. 6 августа атомная бомба «Малыш» уничтожила город Хиросиму, а через три дня бомбой «Толстяк» был атакован город Нагасаки. Это были два первых и на данный момент единственных в мировой истории случая боевого использования ядерного оружия.

Люди, находившиеся близко к эпицентрам взрывов, превратились в уголь. В следующие несколько минут погибли 90% людей, оказавшихся на расстоянии одного километра. Птицы, пролетавшие мимо, сгорали прямо в воздухе. Световое излучение отпечатало на стенах людские силуэты. Открытые участки тел пострадавших получили сильнейшие ожоги. Находившиеся в зданиях не попали под световое излучение, но пострадали от последствий взрывной волны: обрушилось большинство зданий на расстоянии нескольких километров, были выбиты стекла в радиусе 19 км.

На дистанции двух-трех километров от эпицентров взрывов воспламенялась бумага. В Хиросиме небольшие очаги пожаров превратились в огромный огневой шторм, охвативший 11 кв. км города. В Нагасаки тоже были локальные возгорания, но они не перешли в огненный смерч. В результате двух взрывов в японских городах 80 тысяч человек погибли на месте. По разным оценкам, от 150 до 246 тысяч японцев скончались к концу 1945-го от последствий облучения – онкологии и лучевой болезни. Такие чудовищные последствия взрывов лишь двух бомб заставили содрогнуться весь мир.





Но несмотря на наличие сверхоружия, Америка не стала властелином планеты. К этому времени в СССР велись работы по созданию своей атомной бомбы – она прошла испытания в 1949 году. С этого момента между двумя сверхдержавами начинается гонка ядерных вооружений. К концу 1950-х их арсеналы разрослись настолько, что могли уничтожить всё живое на Земле. Кто бы ни начал конфликт первым, второй противник даже при уничтоженных командных центрах автоматически дал бы ответный удар, нанеся врагу неприемлемый ущерб. В этой битве Судного дня победителей бы не было.

Угроза взаимного уничтожения – это мощный сдерживающий фактор для потенциальных противников и гарант безопасности страны, обладающей ядерным арсеналом. Несмотря на распад СССР и кризис «лихих девяностых», Россия сохранила советское атомное наследие и продолжила новые разработки. Так, первой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), создание которой было окончено уже в РФ, стал «Тополь-М», поступивший на вооружение в 1997-м. Спустя 12 лет – в 2009 году – в войска начал приниматься его модернизированный потомок «Ярс» (PC-24).

Рождение важного компонента «ядерной триады»

В «ядерную триаду» РФ – систему ядерного сдерживания – входят атомные подводные ракетоносцы, стратегическая авиация, а также межконтинентальные баллистические ракеты, ярким представителем которых является «Ярс» – МБР пятого поколения. Название системы можно расшифровать как «Ядерная ракета сдерживания». Данный ракетно-стратегический комплекс был сконструирован на основе «Тополя-М» сотрудниками Московского института теплотехники (МИТ) под управлением академика РАН Юрия Семеновича Соломонова.

Сборка комплекса производится в Удмуртии на Воткинском заводе. Дополнительное оборудование к нему создается в Санкт-Петербурге, Волгограде, подмосковном Подольске. Шасси большой грузоподъемности с колесной формулой 16×16 – детище Минского завода колесных тягачей. Но в будущем для обеспечения технологической независимости стратегических ядерных сил РФ белорусскую продукцию планируется заменить отечественной высокомобильной модульной платформой, получившей название «Платформа-О».

Комплекс PC-24 разрабатывался в условиях строгой секретности – большинство сведений закрыты до сих пор. Но кое-что о нем всё же известно, хотя часто в разных источниках данные разнятся. Его первое испытание состоялось в 2007 году. С космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, был выпущен «Ярс» по ракетному полигону Кура, находящемуся на полуострове Камчатка (траектория – 5700 км). А уже в 2009-м Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили дебютный боевой дивизион «Ярсов».

К 2019 году на боевом дежурстве находилось уже свыше 150 стационарных и самоходных пусковых установок. А к 2023 году PC-24 стал самым массовым в РФ ракетным комплексом и составляет основу ударной группировки РВСН. Таким образом, в 2023 году завершилось перевооружение войск с моноблочной подвижной ракетной системы «Тополь» с МБР четвертого поколения, созданной еще в Советском Союзе, на современный комплекс «Ярс» с ракетой пятого поколения.

Последняя обладает разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Эти ядерные заряды позволяют при закуске одной ракеты поражать от трех до шести целей. Помимо этого, у стратегического комплекса PC-24 улучшен ряд важных показателей. Так, самоходный «Ярс» превосходит «Тополь-М» по надежности, защищенности средствами маскировки и имитации, уровню противопожарной системы, средствам связи, маневренности, грузоподъемности, проходимости.

Эксплуатационный срок увеличен в полтора раза. Благодаря мощному двигателю комплекс проезжает сквозь леса и болота. Он способен нести дежурство на площадках без специального дооборудования, требовавшегося «Тополю-М». А система пересчета полетного задания позволяет запускать ракеты из любой точки маршрута. Одновременно с перевооружением ракетных войск создается также и социальная инфраструктура, которая способствует повышению уровня жизни личного состава.

Неуязвимая ракета

Комплекс PC-24 оснащен трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, способной уничтожать стратегические цели на дальности до 11 000 км (по другим данным – до 12 000 и даже до 13 000 км). Ракета разработана на основе «Тополя-М» и унифицирована с ним, что снижает затраты на производство и эксплуатацию новых систем. Но «Ярс» превосходит своего предшественника в мощности и точности. А главное его отличие заключается в разделяющейся боеголовке.

Ракета длиной около 22,5 м имеет диаметр 1,86 м. Полет обеспечивается тремя ступенями. Так как «Ярс» предполагает не только шахтное, но и мобильное размещение, данная ракета, работающая на твердом смесевом топливе, имеет значительно меньший вес, чем ее жидкостные «сестры». Так, стартовая масса жидкостной МБР стационарного базирования «Сармат» – 208,1 т. Тогда как масса «Ярса» на старте, по разным данным, составляет от 46 до 49 тонн. Также использование твердого топлива облегчает обслуживание и эксплуатацию комплекса, снижает его аварийность.

PC-24 быстрее других ракет набирает высоту уже на начальном участке траектории.

Она несет от трех до шести ядерных боезарядов, каждый из которых имеет свою заранее запрограммированную цель. Общая мощность ракеты может отличаться в зависимости от количества применяемых боевых блоков и варьируется от 150 до 300 килотонн (один заряд – 50 кт). Этой мощности более чем достаточно, чтобы нанести неприятелю непоправимый ущерб. Для сравнения: атомная бомба, сброшенная американцами на Хиросиму в 1945 году, обладала мощностью 13–18 кт.

Выросла точность попадания в цель. Так, если у «Тополя-М» погрешность составляет 150–200 м, то у «Ярса» – 120–150 м. Для ядерной ракеты, способной нанести урон потенциальному противнику в радиусе десятков километров, это незначительное отклонение. При этом, по заявлениям экспертов, ныне существующие средства противовоздушной и противоракетной обороны не способны рассчитать траекторию РС-24 и перехватить ее.

Во-первых, благодаря сверхвысокой стартовой скорости, разделяющиеся блоки остаются невидимыми на радарах. Во-вторых, в полете заряды прикрыты станциями активных помех и ложными целями. В-третьих, боевые блоки обладают маневренностью. Даже если сверхмощный радиолокатор обнаружит их и выпустит по ним противоракеты, боеголовки РС-24 способны уклоняться от столкновения с ними.

Всё это помогает межконтинентальной баллистической ракете «Ярс» быть практически неуязвимой для средств ПВО и ПРО потенциального противника. По прогнозам экспертов, зарубежные конкуренты еще долгие годы не смогут создать систему, которая могла бы противостоять данному комплексу. Таким образом, благодаря РС-24 Россия вырвалась вперед в области развития стратегических наземных вооружений.

Два вида ракетного комплекса: шахтный и мобильный

По утверждению генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова, руководившего созданием этого комплекса, «Ярс» отвечает самым жестким и передовым требованиям, которые предъявляются к оружию данного класса. Система РС-24 имеет стационарное и мобильное базирование, то есть включает шахтные пусковые установки и подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК). Последних значительно больше. Каждый из этих видов имеет свои преимущества.

Так, шахты обладают большей защищенностью от крылатых ракет и иных средств воздушных атак вероятного неприятеля: ракеты находятся на значительной глубине, их прикрывают железобетонные колпаки. Однако все стационарные ракеты шахтного базирования уже давно взяты под прицел возможными противниками. А в случае потенциального нападения на первое место выходит не преимущество конкретных ракет, а то, какое количество ядерного арсенала останется для нанесения ответного удара.

Поэтому так важен подвижный «Ярс». Хотя он имеет меньшую степень защищенности, зато обладает высокой мобильностью и маневренностью. Его очень сложно засечь из космоса и можно увести за сотни километров от мест основного базирования. Как уже упоминалось выше, мобильный комплекс способен проходить через болота, размещаться в бескрайних российских лесах, маскируясь под кронами деревьев. В данных условиях вражеским средствам разведки особенно трудно заметить боевую технику. Также комплекс может пересекать реки вброд глубиной 1,1 м.

Такая высокая проходимость по бездорожью обеспечивается размещением подвижного ракетного комплекса на базе белорусского тягача МАЗ-МЗКТ-79221. Колесное шасси весит 44 т, обладает высокой грузоподъемностью (80 т), при движении достигает скорости 45 км/ч, имеет запас хода 500 км. При этом сообщается, что специально для системы РС-24 разработчики улучшили ходовые характеристики.

«Ярс» и его свита

Мобильный ракетный дивизион РС-24 содержит: подвижный командный пункт, три пусковые установки (ПУ), а также несколько автомобилей сопровождения. В расчет боевого комплекса входят три бойца, имеющие спецподготовку: командир, водитель-механик и оператор. Водители-механики совершенствуют навыки вождения на тренажерах-симуляторах в учебных классах, где инструктор с помощью компьютера моделирует разные ситуации – от прокола колеса и сложных погодных условий до обстрела противником. Также члены расчета проходят учения на боевой технике.

Для отражения нападения диверсантов экипаж пусковой установки может применять пулемет. Однако это далеко не единственная защита боевого комплекса. Пусковые установки окружены свитой, состоящей из нескольких сопровождающих машин, обеспечивающих жизнедеятельность военнослужащих, оборону и маскировку системы. Самоходный комплекс РС-24 обладает повышенной автономностью и может находиться на боевом посту до 40 суток.

Для этого в состав комплекса входит машина обеспечения боевого дежурства. С помощью дизель-электростанции она оснащает систему электрической энергией. Здесь также созданы комфортные условия для бойцов: кухня для приготовления и приема пищи, спальное помещение по типу купе (только просторнее) для быта, отдыха и несения караула. Данный компонент комплекса рассчитан на размещение 10 бойцов с их оружием и вещами личного пользования.

Для защиты «Ярса» от диверсионно-разведывательных групп в комплекс включена боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», созданная на базе БТР-82. Автомобиль имеет радиолокатор, тепловизор для ночной разведки, системы навигации и эхолокации, средства противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, беспилотник для воздушной разведки, турельную установку 6С21 с дистанционным управлением. «Тайфун-М» в дневное и ночное время распознаёт пешего диверсанта на дистанции до трех километров, а технику противника – до шести.

В целях обеспечения минной безопасности в комплексе присутствует машина дистанционного разминирования «Листва», созданная на базе бронированного автомобиля СБА-60-К2 «Булат». Помимо «Ярса», такие машины также сопровождают ПГРК «Тополь» и «Тополь-М». Миссия этого компонента комплекса заключается в обнаружении (в радиусе 100 м) и обезвреживании (на расстоянии до 70 м) дистанционно управляемых взрывных устройств и минных заграждений с металлическими элементами.

«Листва» оснащена стационарной и выносной аппаратурой радиоэлектронного подавления, которая на дистанции до 70 м воздействует радиоэлектронными помехами на приемники радиоуправляемых взрывных устройств, снижая их эффективность. А параболическая антенна, расположенная на крыше автомобиля, мощным импульсным СВЧ-излучением выводит из строя мины с электронной системой подрыва: ширина полосы разминирования – 50 м, угол – 90°. Также саперы могут производить разминирование вручную.

Машина маскировки и инженерного обеспечения создана для инженерной разведки полевых позиций и маршрутов на предмет обнаружения минно-взрывных заграждений. В функции расчета входит маскировка ПГРК, разминирование, расширение маршрутов патрулирования. А унифицированная тепловая машина УТМ-80М в краткие сроки производит дезинфекцию, дегазацию (нейтрализацию химических опасных веществ) и дезактивацию (удаление радиоактивных веществ) автономных пусковых установок.

Также в целях маскировки и отвлечения внимания потенциального противника от реальных боевых комплексов применяется так называемый ложный дивизион. Он состоит из пустых тягачей и надувных макетов компонентов системы, оснащенных тепловыми имитаторами включенных двигателей. Все перечисленные элементы ядерного комплекса РС-24 ракетчики должны содержать в состоянии высшей боевой готовности, чтобы в любой момент ответить на удар неприятеля.

Ядерный щит России

В 2023 году в России завершается перевооружение подразделений РВСН с советского «Тополя», отработавшего свой эксплуатационный срок, на современный «Ярс». Сегодня РС-24 является самым массовым ракетным комплексом в войсках и составляет важный компонент ядерного щита Российской Федерации. Однако еще ни разу в истории наша страна не применяла атомное оружие в боевых целях против противника – свои сверхмощные возможности российские ядерные ракеты демонстрируют на полигонах во время испытаний.

Согласно ядерной доктрине, уточненной в 2020 году, РФ может использовать атомный арсенал только в ответ на атаку неприятеля, применившего ядерные боеголовки, оружие массового поражения или иное вооружение, угрожающее существованию России или работе ее значимых военных и государственных объектов, повреждение которых способно сорвать ответные действия ядерных сил. При этом решение об ответном ударе может быть принято уже на стадии получения достоверной информации о запуске врагом баллистической ракеты по территории РФ и ее союзников.

Грозный «Ярс» всегда несет свое боевое дежурство, находясь в режиме повышенной боеготовности. Он способен в любой момент нанести ответный сокрушительный удар неприятелю, рискнувшему первым напасть на Россию. В результате атаки на нашу державу будет полностью уничтожен и сам враг. Поэтому наличие атомного арсенала является важным фактором, сдерживающим агрессию противника. Недружественные страны прекрасно осознают ядерную мощь Российской Федерации, нападение на которую равносильно самоубийству.