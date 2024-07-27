Эксперт: Сохранение памяти о детях-жертвах войны в Донбассе – долг россиян

Историк Ольхин: Трагедия детей Донбасса сплотила россиян вокруг достижения целей СВО

Tекст: Олег Исайченко

«День памяти детей-жертв войны в Донбассе стал трагичным напоминанием для всех россиян о том, зачем сегодня ведется спецоперация. Десять лет назад 27 июля в Горловке вместе с дочерью погибла молодая мать Кристина Жук. Ее смерть и смерть ее ребенка – дело рук украинских властей, развязавших против нашего региона кровопролитную войну», – сказал историк и журналист Артем Ольхин, исполнительный директор газеты «Донецкий Кряж», лектор Российского общества «Знание», отец семерых детей.

«К моменту окончания первого этапа боевых действий, ознаменовавшегося подписанием Минских соглашений, около 23 тыс. несовершеннолетних получили травмы и увечья разной степени тяжести. А число погибших по вине ВСУ детей уже достигло 300 человек. Это ужасающая цифра», – напоминает он.

«Необходимо хранить память каждом из них. К сожалению, противостояние продолжается до сих пор. По сей день дети Донбасса не могут ощущать себя в полной безопасности. При этом действия ВСУ поддерживают западные государства, которые непрерывно снабжают противника современными видами вооружений. Мы должны сделать все, чтобы этот кошмар закончился как можно скорее», – уточняет эксперт.

«Что ужасно, офис Зеленского всеми силами пытается сохранить невинный образ. Оправдывая свои преступления, они показывают поразительную двуличность. Порой даже откровенно заявляют о том, что жители Донбасса обстреливают свой регион», – подчеркивает собеседник.

«На этом фоне 27 июля становится важной датой для всех россиян. В этот день по всей стране пройдет огромное количество мероприятий. Чувства солидарности и взаимной поддержки по-настоящему сплотили сограждан. Мы вместе работаем над тем, чтобы количество гибнущих детей не становилось больше», – резюмирует Ольхин.

В субботу одновременно по всей России проходят акции-реквиемы в ознаменование памяти о невинно погибших от военной агрессии ВСУ детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения спецоперации субъектов. Мероприятия, организованные Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества, носят характер стихийных митингов, участники которых читают имена погибших детей с их историями.

В Москве центральной точкой проведения акции станет Музей Победы на Поклонной горе. Мероприятие откроет Алексей Наумец, гвардии генерал-майор ВДВ, Сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО, сенатор России, и Марина Мигунова, руководитель Регионального отделения КСВО Московской области. Имена детей-жертв ВСУ прочтут ветераны спецоперации, члены семей воинов Отечества, в том числе – погибших защитников Родины.

Почтут память погибших детей и участники спецоперации на передовой. Члены Ассоциации ветеранов СВО прямо со своих позиций записали видеообращения и также поучаствовали в зачитывании некоторых историй.

Накануне руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева сообщила, что с 2014 года в Донбассе, Новороссии и других регионах России погибли 355 детей. «308 потерял Донбасс, 17 – Белгородская область, 12 – Херсонская область, 9 – Запорожская, 4 – Курская, 2 – Брянская область, 1 ребенка – Магаданская область, 2 – Крым и Севастополь», – приводит ее слова ТАСС.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова отметила, что самому маленькому из убитых ребят было несколько дней. «Некоторые дети погибли еще в утробе матери, вместе с матерью. Только с начала года 38 погибших, 30 тыс. детей, которые считаются пострадавшими», – сказала она.

По словам сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, в регионе погибли 68 детей, еще 228 получили ранения. «Ни одна семья не остается без внимания, всем оказывается необходимая помощь. Но мы не должны забыть ни одну из этих историй, потому что за каждой из них стоит боль, трагедия семьи, несбывшиеся надежды, мечты, нереализованные планы», – пояснила она.

Напомним, 11 июля 2023 года глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе. В этом году памятные мероприятия проходят по всей России.