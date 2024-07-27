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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    25 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    34 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    24 комментария
    27 июля 2024, 12:07 • Новости дня

    Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого солдата ВСУ

    Пленный: Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого сослуживцами солдата ВСУ

    При сдаче в плен в Торецке на горловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) сослуживцы попытались расстрелять из автомата солдата ВСУ, но его на руках вынесли из-под огня российские военные.

    Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как его пытались расстрелять сослуживцы во время сдачя в плен в Торецке.

    «Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали место, наблюдательный пункт и скоро к нам подошли русские  ребята, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут», – цитирует пленного ТАСС.

    Наталенко и несколько его сотоваришей вышли с поднятыми руками, однако он тут же «почувствовал боль в спине и ноге». «Выстрелы были сзади, со своих позиций. Сами мне говорили, мол, не иди – застрелят (россияне), но в итоге получил от своих в спину», – возмутился украинский пленный.

    Наталенко сообщил, что в колонне сдавшихся шел последним, поэтому принял удар бывших сослуживцев на себя.

    Однако российские военнослужащие на руках вынесли раненого украинского солдата. «Все равно не оставили, забрали раненого в плен. Оказали помощь, все заживает», – заключил он.

    На прошлой неделе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино.

    27 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

    Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    @ Mike Freer/Wikipedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования своих самолетов, рассчитывая, что Россия не станет их бомбить, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

    Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

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    26 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ оказались в тактическом окружении под Прогрессом в ДНР, погибло почти все командование рот, заявил бывший заместитель командира батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka.

    «Практически все командование рот погибло», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова.

    Мосийчук считает, что ВСУ будут продолжать оставлять территории, так как военное руководство Украины не стремится решать возникающие проблемы. «Они говорят, что нужно стоять насмерть, но не противнику, а до последнего своего бойца», – добавил он.

    Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери у села Прогресс, что, по его мнению, связано с проблемами в украинском командовании.

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    26 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призывая командование «укрепить позиции».

    По его словам, в пятницу прошло совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. «Мы с министром и военным командованием подробно анализируем ситуацию на сложных направлениях, особенно на Покровском», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского.

    Из-за сложившейся ситуации глава Украины дважды в течение дня заслушивал отчеты главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для укрепления позиций украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

    Ранее сообщалось, что ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении.

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    27 июля 2024, 06:44 • Новости дня
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В России не планируется проводить мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, планируется ли мобилизация, Песков заверил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает». Он подчеркнул, что о ней «речи не идет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. Он отметил, что свыше 160 тыс. человек с начала года добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты.

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    27 июля 2024, 02:57 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики обвинен в девяти тяжких преступлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал свою вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, обвиняется в совершении девяти тяжких преступлений, сообщается в судебных документах.

    Указывается, что речь идет о «преступлениях против общественной безопасности, за совершение которых предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок свыше трех лет», передает РИА «Новости».

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Он заявил, что за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тыс. долларов.

    Он обвиняется в покушении на еще один теракт и в подготовке к третьему. Кроме того, известно об обвинениях по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств, а также об обвинении в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.


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    26 июля 2024, 18:32 • Новости дня
    Командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после заявлений о потерях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о том, что приказы командования привели к значительным потерям, сообщили в военной службе правопорядка ВСУ.

    «Выявлены отдельные факты управленческих решений и обстоятельств, которые могут негативно сказываться на выполнении боевых задач военной частью», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Отмечается, что некоторые лица командования бригады привлечены к ответственности.

    Отметим, что 59-я бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на Покровском направлении. Ранее военный парамедик Катерина Полищук заявила о потерях среди бойцов, вызванных приказами офицеров, отметив, что из-за таких распоряжений погибло большое количество украинских солдат.

    Ранее офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР.

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    27 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    В Раде заявили об угрозе нехватки денег на зарплаты военным ВСУ

    Глава бюджетного комитета Рады Пидласа заявила об угрозе нехватки средств на зарплаты военным ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Если поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону не примут, средства на обеспечение военнослужащих вооруженных сил Украины могут закончиться уже в сентябре, заявила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

    На прошлой неделе стало известно, что правительство одобрило законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 млрд гривен (почти 12 млрд долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как подчеркнула Пидласа, необходимо, чтобы поправки «были подписаны и заработали до середины сентября». По ее словам, «когда делали приближение, то в росписи «переставляли» средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года». Она пояснила, что для выплаты денежного обеспечения военных в конце сентября «нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября».

    Напомним, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о подготовке украинским кабмином законопроекта о повышении налогов. Депутат Рады Юрий Камельчук заявил, что повышение налогов на Украине позволит дополнительно выделить на нужды армии до 12 млрд долларов.

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    26 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    ВСУ в зоне СВО за неделю потеряли более 13,8 тыс. военных
    ВСУ в зоне СВО за неделю потеряли более 13,8 тыс. военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская армия за прошедшую неделю потеряла более 13,8 тыс. военнослужащих, значительное количество боевой техники, включая танки западного производства, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Северном направлении ВС РФ улучшили свои позиции и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, потерявшим более 1,3 тыс. военнослужащих, а также уничтожили пять боевых машин пехоты Bradley производства США и 24 автомобиля.

    Отмечается, что на Западном направлении российские войска освободили населенные пункты Розовка ЛНР, Песчаное Нижнее Харьковской области и заняли более выгодные рубежи и позиции несколько населенных пунктов и уничтожили более 3,6 тыс. украинских военных, а также значительное количество бронетехники, включая танки Leopard немецкого производства.

    Как указали в пресс-службе, на Южном направлении ВСУ потеряли более 4,6 тыс. военнослужащих и большое количество боевой техники. Российские подразделения освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка и улучшили свои позиции на линии фронта. В сообщении говорится, что Российская армия отразила шесть контратак противника, уничтожила шесть танков, 23 боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 44 автомобиля.

    В Минобороны добавили, что на Центральном направлении ВС РФ нанесли поражение формированиям восьми соединений ВСУ, потерявшим более 2,5 тыс. военнослужащих, а также танки Abrams американского производства, 10 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов боеприпасов.

    В ведомстве подчеркнули, что на Восточном и Днепровском направлениях российские войска также успешно действовали, нанося поражение украинским формированиям и занимая более выгодные рубежи. Потери ВСУ на этих направлениях составили более 1,6 тыс. военнослужащих.

    Ранее в Минобороны заявили, что ВС России за неделю нанесли 33 удара высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и питающим их объектам энергетики.

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    26 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Российские войска нанесли 33 удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    Минобороны: Российские войска нанесли 33 удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России за неделю нанесли 33 удара высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и питающим их объектам энергетики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате ударов высокоточным оружием были поражены предприятия ВПК Украины по изготовлению порохов, бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, были уничтожены цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетного вооружения, а также эшелоны с техникой и личным составом ВСУ, пункты дислокации иностранных наемников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее ВС России ракетным ударом комплекса «Искандер-М» поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске, где были уничтожены РСЗО HIMARS и «Град», пять танков.

    Кроме того, ударом «Искандера» уничтожены два цеха на танковом заводе в Харькове.

    Также российские войска нанесли «Искандером-М» удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов.

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    26 июля 2024, 22:46 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожены над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что БПЛА сбиты над Погарским и Навлинским районами, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, в ночь на пятницу российская система ПВО сбила шесть украинских беспилотников над Ростовской и Курской областями. Кроме того, украинский БПЛА нанес удар по неработающему предприятию в Курской области.

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    27 июля 2024, 00:57 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 21 беспилотник над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО над территорией Брянской области перехвачен и уничтожен 21 беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Киевский режим предпринимал попытки устроить террористические атаки с 21.00 до 23.40 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, губернатор Александр Богомаз рассказал, что регион подвергся массированной атаке, за час было уничтожено 12 украинских беспилотников.

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    26 июля 2024, 23:56 • Новости дня
    За час над Брянской областью уничтожили 12 БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько районов Брянской области подверглись массированной атаке, в течение часа уничтожены 12 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Шесть беспилотников сбито над Выгоничским районом, три – над Трубчевским, по одному – над Карачевским, Брасовским и Брянским районами. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Богомаз в Telegram.

    Напомним, ранее в пятницу были сбиты два БПЛА над Погарским и Навлинским районами.

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    27 июля 2024, 02:42 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской областью уничтожено шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    «Очень сложная ночь», – заявил Смирнов в Telegram.

    Напомним, над территорией Брянской области перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотник.

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    27 июля 2024, 06:51 • Новости дня
    Украинский БПЛА упал рядом с жилым домом в Липецкой области

    Tекст: Антон Антонов

    В жилом доме в селе Ратчино повреждено остекление в результате падения рядом со зданием украинского беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    Артамонов сообщил в Telegram, что никто не погиб, пострадавших нет. Он также отметил, что «системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности». Подчеркивается, что «объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА».

    Напомним, над Брянской областью перехвачен 21 украинский БПЛА, еще шесть сбиты над Курской областью.

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    27 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    Средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь и утро над российскими регионами перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников над Курской областью, три – над Белгородской, два – над Ростовской, по одному – над Брянской и Липецкой. Кроме того, около 06.45 мск были сбиты семь украинских БПЛА над территорией Рязанской области.

    Напомним, накануне с 21.00 до 23.40 мск силами ПВО над территорией Брянской области также был перехвачен и уничтожен 21 беспилотник.

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