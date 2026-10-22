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Экс-депутат Госдумы от КПРФ Михайлов арестован по делу об оправдании терроризма
Басманный суд Москвы отправил под стражу до 21 декабря бывшего депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова, обвиняемого в публичных призывах к терроризму.
Михайлов был задержан накануне после возвращения из отпуска, передает ТАСС. Ему вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.
Олег Михайлов с 2014 года является первым секретарем комитета Коми РО КПРФ. В 2020 году он выдвигал свою кандидатуру на пост главы Республики Коми, но не прошел муниципальный фильтр. В 2015–2021 годах он был депутатом Госсовета Коми, а с 2021 по 2026 год – депутатом Госдумы.
В мае правоохранительные органы арестовали мужчину за призывы к насилию по национальному признаку в интернете.
В прошлом году Росфинмониторинг внес кандидата в депутаты Госсовета Республики Коми от КПРФ Оксану Багирову в перечень террористов и экстремистов.