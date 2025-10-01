Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Кандидата в депутаты Коми Багирову внесли в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в депутаты госсовета Республики Коми от КПРФ Оксана Багирова была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Ведомство опубликовало данные Багировой, включая дату рождения и место регистрации: «Багирова Оксана Рафиковна, 11 февраля 1975 года рождения, село Рождественское Уржумского района Кировской области», передает ТАСС.
Багирова обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в публичном оправдании терроризма.
