В Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств
Терапия с кошками помогла пациентам справиться с тревожными расстройствами
Ассоциация Biak Bat в Испании привлекает кошек для улучшения эмоционального состояния и социальных навыков у людей с аутизмом, тревожностью и другими особенностями психического здоровья.
«Кошки способствуют развитию эмоциональной регуляции, повышению самооценки, управлению гневом, развитию социальных навыков и формированию безопасных привязанностей. Мы работает с разными кошками, которые сильно отличаются по своим навыкам и характеру», – приводит РИА «Новости» слова терапевта из центра лечения кошками.
Специалисты объясняют, что спокойное и ненавязчивое поведение кошек делает их особенно полезными. Пациенты центра ухаживают за животными, играют с ними и выполняют упражнения, направленные на развитие концентрации, самоконтроля и уверенности в себе.
По мнению терапевтов, такие занятия помогают эффективнее справляться со стрессом, контролировать импульсивные реакции и формировать устойчивые эмоциональные связи. В отличие от традиционной терапии с собаками, в Biak Bat кошек считают более подходящими для ряда пациентов благодаря их независимому и предсказуемому поведению.
Программы центра рассчитаны на широкий круг пациентов: от детей с аутизмом и гиперактивностью до взрослых, переживающих стресс и тревожность. Кроме того, специалисты Biak Bat проводят выездные занятия в домах престарелых.
Ассоциация была основана педагогами Иосу Мендесом и Хосуне Аспирос в 2011 году, которые проводят терапевтические занятия с участием кошек. В центре отмечают, что подобная практика пока редко встречается в Испании и требует дальнейших исследований.
