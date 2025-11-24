Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов

Tекст: Катерина Туманова

Идея о том, что у собак могут проявляться черты, характерные для аутизма, впервые возникла в 1960-х годах, когда ветеринары начали отмечать необычные поведенческие модели, напоминавшие симптомы, наблюдаемые у людей.

Снова эту тему стали обсуждать после того, как британский ученый предположил, что у собак действительно может наблюдаться одна из форм нарушения нейроразвития.

Доктор Жаклин Бойд, ветеринар из Ноттингемского университета Трент, отметила, что у собак и людей есть ключевые структурные и химические различия в мозге, что делает их уязвимыми к аналогичным расстройствам.

Формального ветеринарного диагноза аутизма или СДВГ у собак не существует, однако специалист по функциональному питанию для собак с аутизмом Джуэлз Кетоворе выделила признаки, которые могут помочь владельцам выявить потенциальные проблемы.

«Ветеринары используют технический термин «дисфункциональное поведение собак», но для наших сегодняшних целей мы будем называть это просто «собачьим аутизмом», – приводит Daily Mail ее слова из видео на YouTube.

По словам специалиста, поведение собак можно разделить на три основные категории: повторяющиеся действия, изменения в социальном взаимодействии и сенсорная чувствительность.

«Если вы видите много подобных признаков, обратитесь к ветеринару для проведения надлежащего обследования. Как и у людей, изменение рациона и образа жизни может иметь огромное значение и для собак. У наших питомцев могут развиться те же проблемы со здоровьем, поведенческие проблемы и даже неврологические заболевания, если они не питаются и не живут так, как им предписано природой», – отметила ветеринар.

Компания по поведенческой терапии Little Rays ABA добавила, что к признакам относятся также преследование хвоста, фиксированные маршруты передвижения, навязчивое облизывание лап, изоляция от людей, необычные звуки и позы.

Также у некоторых собак наблюдаются страх или избегание обыденных звуков, прикосновений, запахов и даже пищи.

«Собаки могут закрывать уши, дрожать или убегать в ответ на повседневные шумы, такие как шум пылесоса, дверной звонок или шум транспорта. Эти реакции превышают типичные реакции испуга», – рассказали в компании.

Эксперты советуют реагировать на такие признаки как можно раньше и консультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать программу поддержки.

По мнению специалистов компании, привычные действия, игрушки для умственного развития, зоны спокойствия и корректировки образа жизни способствуют уменьшению тревожности у собак с такими чертами.

Любые проявления следует отслеживать, чтобы подобрать оптимальные методики адаптации и поддержки животного.

