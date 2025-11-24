  • Новость часаЛучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симонян умер в 99 лет
    США выбирают из трех военных целей в Америке
    Эксперт: ВС России будут освобождать Запорожскую область с тыла
    Мерц заявил о выдвижении нового предложения по Украине
    Стюардесса получила семь лет колонии за оскорбление военных
    Рубио назвал Россию «частью уравнения» в урегулировании конфликта на Украине
    Лукьянов объяснил задачу европейского плана урегулирования на Украине
    Минфин США заявил о провале европейских санкций против России
    Долгов: Заявления Трампа призваны сломать Зеленского
    Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы генштаба «Хезболлы»
    Борис Акимов Борис Акимов Бюрократы против котов

    Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    24 ноября 2025, 05:35 • Новости дня

    Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов

    Британский эксперт считает, что некоторые собаки могут демонстрировать поведенческие признаки, аналогичные аутизму у людей, хотя формального диагноза пока нет.

    Идея о том, что у собак могут проявляться черты, характерные для аутизма, впервые возникла в 1960-х годах, когда ветеринары начали отмечать необычные поведенческие модели, напоминавшие симптомы, наблюдаемые у людей.

    Снова эту тему стали обсуждать после того, как британский ученый предположил, что у собак действительно может наблюдаться одна из форм нарушения нейроразвития.

    Доктор Жаклин Бойд, ветеринар из Ноттингемского университета Трент, отметила, что у собак и людей есть ключевые структурные и химические различия в мозге, что делает их уязвимыми к аналогичным расстройствам.

    Формального ветеринарного диагноза аутизма или СДВГ у собак не существует, однако специалист по функциональному питанию для собак с аутизмом Джуэлз Кетоворе выделила признаки, которые могут помочь владельцам выявить потенциальные проблемы.

    «Ветеринары используют технический термин «дисфункциональное поведение собак», но для наших сегодняшних целей мы будем называть это просто «собачьим аутизмом», – приводит Daily Mail ее слова из видео на YouTube.

    По словам специалиста, поведение собак можно разделить на три основные категории: повторяющиеся действия, изменения в социальном взаимодействии и сенсорная чувствительность.

    «Если вы видите много подобных признаков, обратитесь к ветеринару для проведения надлежащего обследования. Как и у людей, изменение рациона и образа жизни может иметь огромное значение и для собак. У наших питомцев могут развиться те же проблемы со здоровьем, поведенческие проблемы и даже неврологические заболевания, если они не питаются и не живут так, как им предписано природой», – отметила ветеринар.

    Компания по поведенческой терапии Little Rays ABA добавила, что к признакам относятся также преследование хвоста, фиксированные маршруты передвижения, навязчивое облизывание лап, изоляция от людей, необычные звуки и позы.

    Также у некоторых собак наблюдаются страх или избегание обыденных звуков, прикосновений, запахов и даже пищи.

    «Собаки могут закрывать уши, дрожать или убегать в ответ на повседневные шумы, такие как шум пылесоса, дверной звонок или шум транспорта. Эти реакции превышают типичные реакции испуга», – рассказали в компании.

    Эксперты советуют реагировать на такие признаки как можно раньше и консультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать программу поддержки.

    По мнению специалистов компании, привычные действия, игрушки для умственного развития, зоны спокойствия и корректировки образа жизни способствуют уменьшению тревожности у собак с такими чертами.

    Любые проявления следует отслеживать, чтобы подобрать оптимальные методики адаптации и поддержки животного.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле. Психолог рассказала, что делать, если человек заподозрил у себя расстройство аутистического спектра.

    23 ноября 2025, 12:33 • Новости дня
    Суд в городе Видное назначил семь лет колонии стюардессе «Уральских авиалиний» Варваре Волковой, признав ее виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в суде.

    Семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено стюардессе авиакомпании «Уральские авиалинии» Варваре Волковой, передает ТАСС. Волкова признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России из политической ненависти.

    Суд выяснил, что в январе текущего года Волкова увидела в социальных сетях ролик с участием российского танкиста, который принимал участие в спецоперации на Украине. Испытав к нему неприязнь, она нашла его телефон и высказала ему угрозы. Позднее она опубликовала ряд постов в чате деревни Сапроново, где высказала поддержку Вооруженным силам Украины и заявила, что готова угостить их чаем, если они войдут в Подмосковье.

    В ходе процесса Волкова не отрицала факты публикаций, однако попыталась объяснить свои действия эмоциональной нестабильностью. Суд счел ее вину полностью доказанной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заочно приговорил актера Анатолия Хабарова к девяти годам колонии по делу о фейках о Вооруженных силах России. Московский городской суд утвердил приговор блогеру Дмитрию Шпаку за аналогичные материалы. В 2024 году российские суды вынесли 82 приговора по делам о фейках о армии.

    23 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    Согласно военной доктрине России, блокировка любого субъекта Федерации – это практически объявление нам войны, на что мы будем действовать соответственно, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

    Колесник прокомментировал угрозы Литвы заблокировать транзит в Калининград, пишет Lenta.ru. По его словам, такой шаг фактически будет означать объявление войны России, а Москва «будет действовать соответственно». Колесник подчеркнул, что это предусмотрено российской военной доктриной.

    Депутат отметил, что Литва получает значительную прибыль от транзита через свою территорию, и назвал подобную политику Вильнюса странной. Он обратил внимание, что Литва практически не имеет собственной промышленности и существует за счет продажи сельскохозяйственной продукции.

    Колесник предостерег официальные власти Литвы: «Литве, прежде чем делать такие заявления, нужно хорошо подумать. Живут такой тревожной жизнью... Но если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы объявили о возможном ограничении транзита в Калининград в ответ на конфликт с Минском.

    23 ноября 2025, 17:04 • Видео
    Кто платит за Украину больше всех?

    Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    23 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Освобождение населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области открывает для ВС России возможности продвижения сразу на двух направлениях. Наиболее эффективным может оказаться заход с тыла в Запорожскую область, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «После освобождения Тихого и Отрадного все четче вырисовывается движение российских войск на юго-запад. Это фактически будет означать заход в Запорожскую область с тыла, что представляет колоссальную опасность для противника», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, вдоль Гуляйполя и Орехова ВСУ выстроили серьезные укрепления, которые очень сложно «взять в лоб». «А вот путем обхода их можно относительно легко преодолеть. Все, что могут сделать оппоненты, это оборудовать временные, гораздо более слабые позиции», – рассуждает аналитик.

    Он полагает, что такое движение ВС России создаст предпосылки для освобождения Запорожья. «Впрочем, наши военные могут продолжать движение и в сторону Днепропетровска (Днепр). Дело в том, что выход к городу разрежет группировку ВСУ практически пополам. И для противоборствующей стороны остро встанут вопросы логистики, также это повлечет за собой серьезные политические последствия для Киева», – продолжает спикер.

    Эксперт также допустил, что первоочередным при движении на запад региона может стать освобождение Покровского. «Это вполне возможно. В Днепропетровской области не так много крупных населенных пунктов. И Покровское – один из них, это райцентр. Его освобождение нанесет удар по ВСУ», – пояснил он.

    В заключение Кнутов отметил, что итоговое направление движения российских войск, скорее всего, будет выбираться исходя из степени сопротивления противника.

    «Тихое – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 120 человек. Расположено в десяти км к востоку от поселка Покровское. Последний отвечает за логистику ВСУ на востоке области. Его освобождение больно ударит по возможностям Украины перебрасывать войска», – пишет военкор Александр Коц.

    В то же время в Отрадном численность населения составляет порядка 160 человек, добавляет он. «Расположено на трассе Т0401 в семи км к югу от Покровского и в трех км к северу от ранее освобожденной Даниловки. Российская армия продолжает расширять зону контроля вокруг важного райцентра», – подчеркивает эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Согласно данным ведомства, группировка «Восток» нанесла удары по штурмовым подразделениям ВСУ в Запорожской области.

    Потери противника превышают 225 военнослужащих и значительное количество техники. Авиация и артиллерия ВС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300, а также поразили объекты транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах Украины.

    Отметим, что за минувшую неделю российские военные взяли под контроль 16 населенных пунктов, включая Купянск, Петропавловку, Новоселовку, Ставки, Масляковку, Ямполь, Платоновку, Двуречанское, Цегельное, Гай, Нечаевку, Радостное, Яблоково, Равнополье, Веселое и Малую Токмачку.

    При этом в начале ноября подразделения группировки «Восток» освободили села Новое и Сладкое в Запорожской области. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские войска формируют «северную» клешню для освобождения Гуляйполя.

    Кроме того, после освобождения Малой Токмачки министр обороны Андрей Белоусов поздравил 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Тогда эксперты объясняли, что одновременное продвижение войск в направлении Гуляйполя и Орехова приближает освобождение Запорожья.

    23 ноября 2025, 12:03 • Новости дня
    Стало известно об отказе россиян от использования отчества в устной речи

    Редактор Киселева допустила отказ россиян от использования отчеств в устной речи

    Россияне все реже используют отчества в повседневном общении, и со временем такие обращения могут полностью исчезнуть из неформальных ситуаций, сообщила главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева.

    Киселева отметила, что: «Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации», передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнула, что традиция обращения по отчеству еще сохраняется при общении с врачами и преподавателями, где она считается нормой. Однако в журналистике, банковской сфере, МФЦ и многих рабочих коллективах отчеством давно уже не пользуются, предпочитая обращаться к коллегам только по имени.

    23 ноября 2025, 16:40 • Новости дня
    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о внесении нового предложения по вопросам урегулирования на Украине, отказавшись раскрывать его детали на фоне переговоров в Женеве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Мерц пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.


    23 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Германия продолжит получать российский сжиженный природный газ через компанию SEFE, так как действующие контракты не позволяют прекращать импорт без решения ЕС, сообщил руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

    По его словам, SEFE обязана оплачивать российский СПГ вне зависимости от того, будет он фактически получен или нет. Возможность ограничить поставки появится только при решении на уровне Евросоюза и «европейского санкционного режима», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

    «Если бы SEFE расторгла эти контракты, она все равно должна была бы платить, а Россия могла бы продать этот газ снова», – сказал Мюллер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SEFE являлась дочерней структурой Gazprom Germania и перешла под контроль Германии после начала российской специальной военной операции на Украине.

    Сообщалось, что власти Германии нашли юридическую возможность для компании SEFE выйти из долгосрочного контракта с «Ямал СПГ». За четыре года семьи в Германии стали платить за газ и электроэнергию на несколько тысяч евро больше.

    23 ноября 2025, 10:22 • Новости дня
    Шатурская ГРЭС подверглась атаке беспилотников со стороны ВСУ, на объекте возник пожар, сейчас он локализован, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев в своем Telegram-канале рассказал: «Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу». Также губернатор уточнил, что в результате происшествия электроснабжение в городе не было нарушено.

    Для поддержания стабильной работы тепло- и энергоснабжения были оперативно направлены передвижные блочно-модульные котельные. Система электроснабжения оперативно перешла на резервные линии. Воробьев подчеркнул, что опасности для горожан нет, ситуация находится под контролем, а все экстренные службы и руководство округа продолжают работать на месте.

    В воскресенье Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее системы ПВО также сбили беспилотник, который направлялся к Москве.

    23 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Глава минфина США назвал европейские санкции против России провальными

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, подчеркнув их 19-кратную неэффективность.

    Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что считает европейские санкции против России неэффективными, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу NBC он подчеркнул: «Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: «О, мы принимаем 19-й пакет санкций». По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились».

    Бессент также выразил мнение, что европейские страны продолжают финансировать Россию, поскольку закупают нефть из России. По его словам, несмотря на введение новых ограничительных мер, Европа не смогла достичь ожидаемого эффекта и продолжает поддерживать российскую экономику через энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Санкции охватили более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Евросоюз также ввел запрет на экспорт сжиженного природного газа с России.

    23 ноября 2025, 13:05 • Новости дня
    Народный артист России Виталий Мишле, известный своими ролями в телеспектаклях «Девичий переполох» и «Севастопольский вальс», скончался на 85-м году жизни, сообщил генеральный директор Московского государственного академического театра оперетты Владимир Тартаковский.

    «Его не стало в пятницу», – сказал Тартаковский и отметил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. Пока дата похорон не уточняется, передает ТАСС.

    Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года в Саратове. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, после чего стал артистом труппы Московского театра оперетты. Среди последних ролей Мишле – Луи Филипп в «Баядере», Аполлон в «Орфее в аду» и Пежинек в «Марице».

    Ранее в Москве в возрасте 68 лет скончался известный актер театра и кино, заслуженный народный артист России Владимир Симонов.

    23 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    Европейский план по урегулированию кризиса на Украине предлагает обеим сторонам прекратить боевые действия, вести переговоры о спорных территориях, исходя из текущей линии соприкосновения, а также признать отсутствие каких-либо ограничений для армии и оборонной промышленности Украины.

    План урегулирования украинского кризиса, предложенный европейскими странами в ответ на инициативы США, предусматривает отсутствие ограничений для численности вооруженных сил Украины и масштабов ее оборонной промышленности, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Daily Telegraph.

    В представленном документе говорится: «Общие условия предусматривают, что обе стороны конфликта берут обязательства о полном прекращении боевых действий в небе, на земле и на море без каких-либо условий». Переговоры относительно спорных территорий предлагается начать, исходя из текущей линии соприкосновения.

    Европейский план, состоящий из 24 пунктов, также включает предложение немедленно приступить к переговорам о технических деталях мониторинга соблюдения режима прекращения огня с участием США и европейских государств. При этом контроль за соблюдением договоренностей, согласно проекту документа, должен проходить преимущественно дистанционно – с использованием спутников, беспилотников и других технологий, а расследование возможных нарушений предполагается осуществлять наземными группами при необходимости.

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    23 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Слова зампостпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин о том, что Украина никогда не признает потерю территорий и не пойдет на ограничение численности ВСУ, являются позерством, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

    «Я думаю, что представитель в ООН высказала свои комментарии. Я думаю, что это позерство. Я думаю, им нужно позерствовать перед своим народом», – приводит слова Келлога РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Украине придется принять несколько сложных решений, чтобы завершить конфликт. «В армии мы всегда говорим, что последние 10 м до цели – самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», – сказал он.

    «Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума. Мы не хотим повторения «Минска-1» или «Минска-2». Часть гарантий ляжет на США», – заявил Келлог. Келлог добавил, что вопросы гарантий безопасности будут прописаны отдельным приложением к мирному соглашению. По мнению Келлога, Соединенные Штаты сначала могут убедить Киев заключить соглашение по урегулированию конфликта, а затем «привести к этому» Россию.

    Он уточнил, что план предполагает проведение выборов на Украине в течение 100 дней, и по данным его источников, это реально осуществить примерно за 90 дней.

    Говоря о возможном визите Владимира Зеленского в США, Келлог отметил, что этот вопрос пока не решен и гарантий приезда украинского лидера нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл назначен новым специальным представителем США по Украине вместо Келлога. Вашингтон оказывает давление на Киев для принятия мирного плана из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. Европейские страны выступили против нового мирного плана по Украине. Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению в ближайшее время в Швейцарии.

    23 ноября 2025, 17:58 • Новости дня
    Слова Трампа о том, что Зеленский вопреки американскому мирному плану может бороться «изо всех своих маленьких сил», означают, что сейчас речь идет о сроках поражения Украины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал дипломат Константин Долгов.

    «Дональд Трамп сейчас, по сути, ломает Владимира Зеленского. Очевидно, что американскому президенту надо каким-то образом зафиксировать свои личные бонусы, отсюда и различные словесные обороты в его заявлениях», – пояснил дипломат Константин Долгов.

    Спикер также обратил внимание на действия европейцев. «Они неоднократно вставляли палки в колеса Трампу. И сейчас снова пытаются это сделать. Посмотрим, каким будет исход», – добавил он.

    Рассуждая о формулировке главы Белого дома, которая по смыслу означает, в том числе, «биться из последних маленьких сил», Долгов сказал: «Сил там действительно осталось не так много. И это, по сути, синоним поражения. Другими словами, речь идет о войне до поражения Украины. В этом смысле конкретные формулировки Трампа тут не так важны».

    «Очевидно также, что Брюссель и Киев не примут план Трампа в изначальном виде. Соответственно, документ будет претерпевать изменения. И тут крайне важно понять, насколько эти трансформации будут приемлемы для России в качестве основы для ведения переговоров», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. Также формулировка, которую использовал глава Белого дома, может трактоваться как «продолжать борьбу изо всех его маленьких сил».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Позднее американский лидер возмутился тем, что «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России». Он также подчеркнул, что Штаты по-прежнему продают НАТО огромные партии вооружений для ВСУ, в то время как «жулик Джо отдал все даром, даром, даром, включая «большие» деньги».

    Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге, что в Женеве проходят переговоры представителей европейских стран, США и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Он также пояснил, что речь идет о работе над документом, который создается на основе 28-пунктного плана, представленного американской администрацией. По его словам, стороны стремятся разработать текст, который был бы достоин одобрения и принятия Украиной на переговорах с Россией. Подробности идеи европейцев пока не разглашаются.

    В пятницу президент России Владимир Путин  заявил , что пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Украины от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Глава государства уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном.

    23 ноября 2025, 07:14 • Новости дня
    Условия для возвращения России в формат G8 не сложились, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита G20.

    «Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Кроме того, данный формат зависит от единодушного согласия всех участников», –приводит слова Макрона ТАСС.

    Макрон также заявил, что не собирается «указывать другим, что делать» в этом вопросе, когда Франция примет председательство в G7 в 2026 году. По мнению французского лидера, стране важно наладить сотрудничество с государствами, которые сейчас не входят в объединение.

    Макрон заявил о намерении создать «французскую G7» с привлечением таких стран, как Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, отметив, что формат будет «оригинальным и немного новым», поскольку необходима консолидация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что решение по ситуации на Украине невозможно без согласования с Евросоюзом. Wall Street Journal заявила, что США готовы пригласить Россию назад в G8 в рамках украинского урегулирования. Россия ранее неоднократно указывала на утрату для нее значимости формата G8.

    23 ноября 2025, 15:16 • Новости дня
    Европейский союз категорически отвергает возможность изменения украинских границ и не намерен вводить ограничения, способные ослабить ВСУ, подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Европейский союз выступает против любых изменений границ Украины и не поддерживает введение ограничений, которые могли бы ослабить Вооруженные силы Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованное на сайте Еврокомиссии.

    В тексте документа говорится: «Мы (ЕС – ред.) договорились об основных элементах, необходимых для справедливого и прочного мира и для сохранения суверенитета Украины... Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил». В ЕК считают, что страна должна самостоятельно принимать решения об укреплении обороны.

    Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС видит для себя ключевую роль в будущих договоренностях в сфере безопасности Украины. По ее словам, Евросоюз будет продолжать сотрудничество с Киевом, странами ЕС и США для продвижения к мирному урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине. Дональд Трамп одобрил предложенный мирный план по Украине, который обсуждается на международном уровне. Представитель США Стив Уиткофф достиг договоренности с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу урегулирования конфликта.


    23 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Полный текст плана Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине опубликовала газета The Telegraph, сообщает «Коммерсантъ». Документ включает 24 пункта, разработанных в ответ на предложение бывшего президента США Дональда Трампа. Среди ключевых мер планирована организация контроля за соблюдением прекращения огня со стороны союзников Украины под руководством США, в основном в дистанционном формате с помощью дронов, спутников и иных технологий.

    Евросоюз выдвинул следующие предложения:

    1. После завершения боевых действий должны быть созданы условия для стабильного и безопасного мира.

    2. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.

    3. Немедленное начало Киевом и Москвой переговоров о привлечении третьих стран для контроля за соблюдением прекращения огня.

    4. Мониторинг выполнения договоренностей возлагается на союзников Украины во главе с США, с преимущественным использованием дистанционных средств: спутников, беспилотников и иных технологий.

    5. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.

    6. Возвращение Россией всех перемещенных украинских детей под контролем международных организаций.

    7. Обмен военнопленными по принципу «всех на всех», а также освобождение Россией всех задержанных гражданских лиц.

    8. Проведение территориальных переговоров на основе актуальной линии боевого соприкосновения.

    9. После стабилизации режима прекращения огня стороны содействуют предоставлению гуманитарной помощи, включая перемещение родственников через линию разграничения.

    10. Подтверждение суверенного статуса Украины, без какого-либо принуждения Киева к нейтралитету.

    11. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

    12. Отсутствие каких-либо ограничений для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и ее оборонно-промышленного комплекса.

    13. Гарантами безопасности для Украины выступят ряд европейских и других заинтересованных государств, с правом Киева размещать на своей территории силы союзников.

    14. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.

    15. Украина вступает в Евросоюз.

    16. Подтверждение Украиной статуса безъядерного государства и приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.

    18. По достижении договоренностей по территориям Россия и Украина обязуются не изменять их силовым путем.

    19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.

    20. Обеспечение беспрепятственного судоходства Украины по реке Днепр и восстановление ее контроля над Кинбурнской косой.

    21. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

    22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

    23. Поэтапная отмена санкций в отношении России после достижения прочного мира, с возможностью их восстановления в случае нарушения соглашения.

    24. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Европа прикрывает «срач» Зеленского

    Владимир Зеленский старательно дистанцируется от грандиозного коррупционного скандала, связанного с его близким соратником, и призывает «прекратить срач» на эту тему. В этом главе киевского режима помогают его западные спонсоры, тщательно заглушая шум по этому поводу. Похоже, что у европейских политиков на то имеются личные, корыстные интересы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

