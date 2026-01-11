Министр обороны Бельгии Франкен захотел оснастить армию атомными микрореакторами

Tекст: Антон Антонов

Франкен в интервью Libre пояснил, что эта технология «разрабатывается для ряда армий мира, она есть у США, России, Китая»,. В частности, в американских силах она реализуется как программа «Янус», передает ТАСС.

«Я хочу создать такие же возможности для бельгийской армии», – сказал он. Министр отметил, что в рамках программы повышения боеготовности армии, получившей название «Один», в Бельгии уже ведутся разработки по внедрению MMR. Франкен назвал это частью подготовки армии к «войне будущего».

Он также напомнил, что с 2023 года в стране реализуется программа создания малых атомных промышленных реакторов, основанная на возможностях бельгийской ядерной энергетики. При этом подчеркивается, что данная программа официально не имеет военного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в целом до недавнего времени страны ЕС ориентировались на постепенный отказ от атомных электростанций. Бельгия сворачивает свою программу классических АЭС. В стране из семи реакторов на двух АЭС сейчас продолжает функционировать только один. Остальные реакторы были остановлены за последние пять лет.