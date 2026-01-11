Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.32 комментария
Министр обороны Бельгии Франкен захотел оснастить армию атомными микрореакторами
Армию Бельгии следует обеспечить энергетической автономностью, этому могло бы способствовать внедрение модульных атомных микрореакторов, заявил министр обороны страны Тео Франкен.
Франкен в интервью Libre пояснил, что эта технология «разрабатывается для ряда армий мира, она есть у США, России, Китая»,. В частности, в американских силах она реализуется как программа «Янус», передает ТАСС.
«Я хочу создать такие же возможности для бельгийской армии», – сказал он. Министр отметил, что в рамках программы повышения боеготовности армии, получившей название «Один», в Бельгии уже ведутся разработки по внедрению MMR. Франкен назвал это частью подготовки армии к «войне будущего».
Он также напомнил, что с 2023 года в стране реализуется программа создания малых атомных промышленных реакторов, основанная на возможностях бельгийской ядерной энергетики. При этом подчеркивается, что данная программа официально не имеет военного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в целом до недавнего времени страны ЕС ориентировались на постепенный отказ от атомных электростанций. Бельгия сворачивает свою программу классических АЭС. В стране из семи реакторов на двух АЭС сейчас продолжает функционировать только один. Остальные реакторы были остановлены за последние пять лет.