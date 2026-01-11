Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.30 комментариев
Норовирус выявлен у персонала и посетителей бара на курорте Шерегеш
Возбудитель норовируса обнаружен у четырех работников бара Grelka на горнолыжном курорте Шерегеш, также зафиксированы случаи кишечной инфекции у туристов, сообщило управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.
У двух туристов, посетивших это заведение, лабораторно подтверждена кишечная инфекция. После выявления заболевших персонал кафе был немедленно отстранен от работы, а в заведении начато эпидемиологическое расследование, передает ТАСС.
Указывается, что «установлен этиологический агент – норовирус 2 генотипа». В ведомстве уточнили, что организован комплекс противоэпидемических мероприятий, других случаев обращения за медицинской помощью, связанных с этим кафе-баром, не поступало. Также специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке заведения. Работа кафе-барa Grelka приостановлена. Следственное управление СК по Кемеровской области и прокуратура Кузбасса начали проверки по факту произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор выявил норовирус у детей, участвовавших в спортивных соревнованиях в Сочи. Также ведомство получило сведения о возможных случаях ботулизма в Раменском округе.