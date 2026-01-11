Норовирус выявлен у персонала и посетителей бара на курорте Шерегеш

Tекст: Антон Антонов

У двух туристов, посетивших это заведение, лабораторно подтверждена кишечная инфекция. После выявления заболевших персонал кафе был немедленно отстранен от работы, а в заведении начато эпидемиологическое расследование, передает ТАСС.

Указывается, что «установлен этиологический агент – норовирус 2 генотипа». В ведомстве уточнили, что организован комплекс противоэпидемических мероприятий, других случаев обращения за медицинской помощью, связанных с этим кафе-баром, не поступало. Также специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке заведения. Работа кафе-барa Grelka приостановлена. Следственное управление СК по Кемеровской области и прокуратура Кузбасса начали проверки по факту произошедшего.

